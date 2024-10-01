Програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Китай

CloudNine

cloudnine.com

Дані більше не зберігаються лише в документах. Воно всюди. CloudNine Analyst працює там, де живуть ваші дані – від традиційних джерел, таких як електронна пошта, до сучасних джерел, таких як Facebook і WhatsApp. Ми знаходимо дані, які існують у реальному світі, а потім об’єднуємо їх, щоб ви могли ба...