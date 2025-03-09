Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями для бізнесу функціонує як інструмент внутрішнього спілкування для компаній через програму обміну текстовими повідомленнями. Це програмне забезпечення підтримує прямий обмін повідомленнями один на один, а також груповий і командний обмін повідомленнями. Швидкий характер обміну миттєвими повідомленнями усуває потребу в електронних листах із простими запитаннями чи проблемами, пропонуючи спеціальний простір для швидкого звернення до колег, не вдаючись до неофіційних методів, як-от особистих текстових повідомлень. Компанії будь-якого розміру та типу використовують бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями разом з іншими продуктами або через інтеграцію. Ці інструменти часто вбудовано в інше програмне забезпечення, наприклад, інтранет для співробітників або платформи взаємодії. Тим не менш, доступні численні автономні бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями, які пропонують широкі можливості інтеграції з різними іншими категоріями.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.
Slack
slack.com
Slack - це платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, організовувати дискусії в каналах та інтегруватись з іншими додатками.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Rainbow
openrainbow.com
Рішення для бізнес-комунікації Rainbow — це зручні онлайн-інструменти, призначені для підтримки співпраці, управління часом, безпеки та конфіденційності.
Assembly
joinassembly.com
Асамблея-це сучасна платформа для залучення AI, яка впорядковує визнання, винагороду, внутрішню комунікацію та співпрацю в організації. Цей сингл, зручний центр пропонує комплексні та універсальні рішення щодо залучення, включаючи оголошення, помічники на робочому місці, конкурси, опитування тощо. Асамблея забезпечує широкий каталог нагород, таких як подарункові картки, спеціальні SWAG, винагорода з культури та благодійні пожертви, сприяючи культурі на робочому місці, де працівники відчувають цінність, оцінені та пов'язані. Потужна аналітика дозволяє менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, де працівники почуваються почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду змістовно вирівняти основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденні обійми командою. Посилити визнання за допомогою величезного каталогу нагород, включаючи подарункові картки, власні SWAG, нагороди з культури та благодійні пожертви. Автоматичні віхи та визнання ювілею відзначають день народження або ювілей кожного товариша по команді з автоматизованими власними криками. Безшовна інтеграція з командами Microsoft та Slack залучає безперешкодно там, де ви вже працюєте, із безпечною інтеграцією та оновленнями даних у режимі реального часу. Вхідні дані один раз для негайної синхронізації на платформах. Посилення залучення працівників використовуйте генерального директора та оновлення керівників, різних опитувань працівників, щотижневих реєстрацій та опитування задоволеності для покращення залучення. Обробка внутрішніх комунікацій використовує інструменти, такі як шаблони AMA, канали новин, шаблони допомоги, групові канали, криголам, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей для покращення робочих процесів комунікацій. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні резюме, порядок денний, замітки, відгуки про продукцію, списки виграшів та легкий CRM з продажу для підвищення продуктивності. Спростіть опитування HR & Crecruiting впровадження виплат працівниками, інтерв'ю, оцінки ENPS, внутрішніх рефералів, питань інтерв'ю та нових відгуків про прокат, поряд із відстеженням часу підрядника та іншими шаблонами HR.
Atolia
atolia.com
Почніть успішну командну роботу швидко й легко з єдиного цифрового робочого місця. Легко спілкуйтеся за допомогою відеодзвінків і миттєвих повідомлень. Керуйте своїми проектами та виконуйте їх швидше. Діліться та синхронізуйте свої календарі з колегами. Діліться та спільно редагуйте свої документи в реальному часі. Усе це на одній платформі. Навіть якщо він надзвичайно простий у використанні та впровадженні (без завантаження, без складного налаштування), у нас є чудова команда підтримки, яка готова вам допомогти. Вишня на вершині, Atolia в 10 разів дешевша, ніж підписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все ще чудові інструменти;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Chanty
chanty.com
Chanty - це хмарна платформа для співпраці, яка об'єднує комунікацію, управління завданнями та автоматизацію для ефективної роботи команд.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork - це додаток для групового чату для бізнесу, що дозволяє безпечно спілкуватися, управляти завданнями, відео- та голосовими дзвінками.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Crugo
crugo.com
Crugo - платформа для організації роботи, спілкування та співпраці в реальному часі через групи, чати, файловий обмін та завдання.
Diligent Administrator
diligent.com
Додаток "Старанний адміністратор" підтримує управлінців у виконанні адміністративних завдань, організуючи порядки денні, політики та зустрічі.
Diligent Director
diligent.com
Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа для чату, відеодзвінків і співпраці з шифруванням даних та контролем доступу.
Fleep
fleep.io
Fleep - це месенджер для спілкування в командах та організаціях, підтримує обмін повідомленнями, файлами та управління завданнями.
Flock
flock.com
Flock - це додаток для комунікації та співпраці команд, що підтримує обмін повідомленнями, відеодзвінки, спільні нотатки та інтеграцію з іншими сервісами.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Gitter
gitter.im
Gitter-це система миттєвих повідомлень для розробників, яка інтегрується з GitHub і GitLab, дозволяючи створювати публічні та приватні кімнати для обговорення проектів.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape дозволяє вашій команді безпечно спілкуватися на всіх пристроях. Він використовує глибоку інтеграцію сервісів, щоб ви могли отримати доступ до всіх даних компанії в одному місці, що робить його найефективнішим бізнес-чатом на ринку.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
heycollab
heycollab.com
Heycollab – це інструмент для управління завданнями та проектами, що полегшує співпрацю команд і організацію робочих процесів.
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент управління завданнями, що дозволяє командам організовувати проекти, співпрацювати в реальному часі та взаємодіяти через відеозв'язок.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — сучасний клієнт IRC для безперервного доступу до спільнот, з функціями редагування повідомлень і інтеграцією з Slack.
Jandi
jandi.com
Jandi - це платформа для командного спілкування, що забезпечує обмін повідомленнями, файлами та управління завданнями для роботи в команді.
Jostle
jostle.us
Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
Leverice
leverice.com
Leverice - це платформа для комунікації, що допомагає командам організувати робочі процеси через обмін повідомленнями та автоматизацію.
Maqpie
maqpie.com
Maqpie забезпечує потужність командного чату та сприяє утриманню користувачів вашої програми SaaS.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost - платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці в розробці ПЗ, що включає комунікацію, управління завданнями та проєктами.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala - мобільний додаток для зв'язку та управління роботою у великих групах, що підтримує комунікацію з зовнішніми сторонами.
Missive
missiveapp.com
Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
Nucleus
nucleusapp.io
Об’єднайте спілкування на робочому місці. Єдина платформа для зустрічей, обміну повідомленнями, завдань, нотаток і документів. Створено для підвищення концентрації та продуктивності.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.
Pumble
pumble.com
Pumble - це безкоштовний додаток для командного чату, що дозволяє командам будь-якого розміру співпрацювати в онлайн-форматі.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — платформа для командної комунікації з функціями обміну повідомленнями, голосового та відеозв'язку, що забезпечує безпеку та контроль за даними.
Ryver
ryver.com
Ryver — це платформа для командної комунікації, яка об'єднує чат, управління завданнями та відеодзвінки в одному додатку.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
Slenke
slenke.com
Ми створили Slenke, щоб усунути бар’єри між командами, щоб ваші команди могли зосередитися на виконанні роботи. Що ти можеш зробити зі Сленке? Організовуйте та керуйте проектами Спілкуйтеся зі своєю командою Керуйте та призначайте завдання Відстежуйте свій час Керуйте своїм бізнесом із Slenke
Speakap
speakap.com
Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
Swit
swit.io
Swit - це платформа для командної роботи, що об'єднує управління завданнями, спілкування та інтеграції, підтримуючи ефективність робочого процесу.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
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