Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Team Engine

teamengine.io

Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення