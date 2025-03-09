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Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями
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Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями для бізнесу функціонує як інструмент внутрішнього спілкування для компаній через програму обміну текстовими повідомленнями. Це програмне забезпечення підтримує прямий обмін повідомленнями один на один, а також груповий і командний обмін повідомленнями. Швидкий характер обміну миттєвими повідомленнями усуває потребу в електронних листах із простими запитаннями чи проблемами, пропонуючи спеціальний простір для швидкого звернення до колег, не вдаючись до неофіційних методів, як-от особистих текстових повідомлень. Компанії будь-якого розміру та типу використовують бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями разом з іншими продуктами або через інтеграцію. Ці інструменти часто вбудовано в інше програмне забезпечення, наприклад, інтранет для співробітників або платформи взаємодії. Тим не менш, доступні численні автономні бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями, які пропонують широкі можливості інтеграції з різними іншими категоріями.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.

Slack

Slack

slack.com

Slack - це платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, організовувати дискусії в каналах та інтегруватись з іншими додатками.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams - це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Rainbow

Rainbow

openrainbow.com

Рішення для бізнес-комунікації Rainbow — це зручні онлайн-інструменти, призначені для підтримки співпраці, управління часом, безпеки та конфіденційності.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Асамблея-це сучасна платформа для залучення AI, яка впорядковує визнання, винагороду, внутрішню комунікацію та співпрацю в організації. Цей сингл, зручний центр пропонує комплексні та універсальні рішення щодо залучення, включаючи оголошення, помічники на робочому місці, конкурси, опитування тощо. Асамблея забезпечує широкий каталог нагород, таких як подарункові картки, спеціальні SWAG, винагорода з культури та благодійні пожертви, сприяючи культурі на робочому місці, де працівники відчувають цінність, оцінені та пов'язані. Потужна аналітика дозволяє менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, де працівники почуваються почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду змістовно вирівняти основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденні обійми командою. Посилити визнання за допомогою величезного каталогу нагород, включаючи подарункові картки, власні SWAG, нагороди з культури та благодійні пожертви. Автоматичні віхи та визнання ювілею відзначають день народження або ювілей кожного товариша по команді з автоматизованими власними криками. Безшовна інтеграція з командами Microsoft та Slack залучає безперешкодно там, де ви вже працюєте, із безпечною інтеграцією та оновленнями даних у режимі реального часу. Вхідні дані один раз для негайної синхронізації на платформах. Посилення залучення працівників використовуйте генерального директора та оновлення керівників, різних опитувань працівників, щотижневих реєстрацій та опитування задоволеності для покращення залучення. Обробка внутрішніх комунікацій використовує інструменти, такі як шаблони AMA, канали новин, шаблони допомоги, групові канали, криголам, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей для покращення робочих процесів комунікацій. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні резюме, порядок денний, замітки, відгуки про продукцію, списки виграшів та легкий CRM з продажу для підвищення продуктивності. Спростіть опитування HR & Crecruiting впровадження виплат працівниками, інтерв'ю, оцінки ENPS, внутрішніх рефералів, питань інтерв'ю та нових відгуків про прокат, поряд із відстеженням часу підрядника та іншими шаблонами HR.

Atolia

Atolia

atolia.com

Почніть успішну командну роботу швидко й легко з єдиного цифрового робочого місця. Легко спілкуйтеся за допомогою відеодзвінків і миттєвих повідомлень. Керуйте своїми проектами та виконуйте їх швидше. Діліться та синхронізуйте свої календарі з колегами. Діліться та спільно редагуйте свої документи в реальному часі. Усе це на одній платформі. Навіть якщо він надзвичайно простий у використанні та впровадженні (без завантаження, без складного налаштування), у нас є чудова команда підтримки, яка готова вам допомогти. Вишня на вершині, Atolia в 10 разів дешевша, ніж підписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все ще чудові інструменти;))

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Blink

Blink

joinblink.com

Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.

Chanty

Chanty

chanty.com

Chanty - це хмарна платформа для співпраці, яка об'єднує комунікацію, управління завданнями та автоматизацію для ефективної роботи команд.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork - це додаток для групового чату для бізнесу, що дозволяє безпечно спілкуватися, управляти завданнями, відео- та голосовими дзвінками.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.

Crugo

Crugo

crugo.com

Crugo - платформа для організації роботи, спілкування та співпраці в реальному часі через групи, чати, файловий обмін та завдання.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Додаток "Старанний адміністратор" підтримує управлінців у виконанні адміністративних завдань, організуючи порядки денні, політики та зустрічі.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.

Element

Element

element.io

Element — це безпечна комунікаційна платформа для чату, відеодзвінків і співпраці з шифруванням даних та контролем доступу.

Fleep

Fleep

fleep.io

Fleep - це месенджер для спілкування в командах та організаціях, підтримує обмін повідомленнями, файлами та управління завданнями.

Flock

Flock

flock.com

Flock - це додаток для комунікації та співпраці команд, що підтримує обмін повідомленнями, відеодзвінки, спільні нотатки та інтеграцію з іншими сервісами.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter-це система миттєвих повідомлень для розробників, яка інтегрується з GitHub і GitLab, дозволяючи створювати публічні та приватні кімнати для обговорення проектів.

Gmelius

Gmelius

gmelius.com

Gmelius — це платформа для співпраці, що інтегрується з Gmail, автоматизує робочі процеси та полегшує управління електронною поштою для команд.

Grape Messenger

Grape Messenger

chatgrape.com

Grape дозволяє вашій команді безпечно спілкуватися на всіх пристроях. Він використовує глибоку інтеграцію сервісів, щоб ви могли отримати доступ до всіх даних компанії в одному місці, що робить його найефективнішим бізнес-чатом на ринку.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

heycollab

heycollab

heycollab.com

Heycollab – це інструмент для управління завданнями та проектами, що полегшує співпрацю команд і організацію робочих процесів.

Hibox

Hibox

hibox.co

Hibox — це інструмент управління завданнями, що дозволяє командам організовувати проекти, співпрацювати в реальному часі та взаємодіяти через відеозв'язок.

Hive

Hive

hive.com

Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud — сучасний клієнт IRC для безперервного доступу до спільнот, з функціями редагування повідомлень і інтеграцією з Slack.

Jandi

Jandi

jandi.com

Jandi - це платформа для командного спілкування, що забезпечує обмін повідомленнями, файлами та управління завданнями для роботи в команді.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.

Leverice

Leverice

leverice.com

Leverice - це платформа для комунікації, що допомагає командам організувати робочі процеси через обмін повідомленнями та автоматизацію.

Maqpie

Maqpie

maqpie.com

Maqpie забезпечує потужність командного чату та сприяє утриманню користувачів вашої програми SaaS.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost - платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці в розробці ПЗ, що включає комунікацію, управління завданнями та проєктами.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala - мобільний додаток для зв'язку та управління роботою у великих групах, що підтримує комунікацію з зовнішніми сторонами.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.

Nucleus

Nucleus

nucleusapp.io

Об’єднайте спілкування на робочому місці. Єдина платформа для зустрічей, обміну повідомленнями, завдань, нотаток і документів. Створено для підвищення концентрації та продуктивності.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble - це безкоштовний додаток для командного чату, що дозволяє командам будь-якого розміру співпрацювати в онлайн-форматі.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat — платформа для командної комунікації з функціями обміну повідомленнями, голосового та відеозв'язку, що забезпечує безпеку та контроль за даними.

Ryver

Ryver

ryver.com

Ryver — це платформа для командної комунікації, яка об'єднує чат, управління завданнями та відеодзвінки в одному додатку.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Slenke

Slenke

slenke.com

Ми створили Slenke, щоб усунути бар’єри між командами, щоб ваші команди могли зосередитися на виконанні роботи. Що ти можеш зробити зі Сленке? Організовуйте та керуйте проектами Спілкуйтеся зі своєю командою Керуйте та призначайте завдання Відстежуйте свій час Керуйте своїм бізнесом із Slenke

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.

Swit

Swit

swit.io

Swit - це платформа для командної роботи, що об'єднує управління завданнями, спілкування та інтеграції, підтримуючи ефективність робочого процесу.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

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