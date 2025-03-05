Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Україна

Gmelius

gmelius.com

GMELIUS - це перша платформа співпраці, яка інтегрується в Google Workspace Google (раніше G Suite) і з'єднує її з іншими додатками, якими користуються ваша компанія, як Slack або Trello. Gmelius дозволяє командам співпрацювати під час роботи з інструментів, які вони вже знають і люблять. Не потрібно переміщувати дані на інше стороннє рішення, а також навчитися використовувати іншу програму. Gmelius робить чудову командну роботу відбуватися прямо з вхідної скриньки gmail користувача. Починаючи з потужних спільних вхідних скриньок, спільних лейблів Gmail, візуальних дощок Kanban та розумних автоматизацій робочого процесу прямо всередині Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу співпраці, яка інтегрується з рештою щоденних додатків користувача. Користувач може з'єднати свої улюблені інструменти разом з унікальними двосторонніми інтеграціями (включаючи Slack та Trello), публічний API або через Zapier. * Спростити управління електронною поштою * Збільшити прозорість та підзвітність * Автоматизувати та оптимізувати розподіл навантаження * Впорядкувати робочі процеси та автоматизувати будь -які бурхливі роботи Gmelius пропонує провідне спільне рішення для вхідних ящиків на ринку, і ось чому: 1. Гмелій безперешкодно інтегрується з існуючими інструментами. Gmelius живе прямо у вхідній скриньці gmail користувача, дозволяючи їм працювати в екосистемі, з якою їм зручна. Це економить час і гроші на міграції, адміністрації та навчанні. 2. Гмеліус шкала з потребами. Його унікальна архітектура щодня підтримує як невеликі, так і великі організації. Найбільші його клієнти враховують 8000+ активних вхідних ульок та десятків тисяч користувачів. 3. Гмелій забезпечує сувору конфіденційність за дизайнерською моделлю. Її штаб -квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди була активно інтегрована в платформу. На відміну від інших служб, Gmelius ніколи не зберігає вміст електронних листів користувача.