Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями для бізнесу функціонує як інструмент внутрішнього спілкування для компаній через програму обміну текстовими повідомленнями. Це програмне забезпечення підтримує прямий обмін повідомленнями один на один, а також груповий і командний обмін повідомленнями. Швидкий характер обміну миттєвими повідомленнями усуває потребу в електронних листах із простими запитаннями чи проблемами, пропонуючи спеціальний простір для швидкого звернення до колег, не вдаючись до неофіційних методів, як-от особистих текстових повідомлень. Компанії будь-якого розміру та типу використовують бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями разом з іншими продуктами або через інтеграцію. Ці інструменти часто вбудовано в інше програмне забезпечення, наприклад, інтранет для співробітників або платформи взаємодії. Тим не менш, доступні численні автономні бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями, які пропонують широкі можливості інтеграції з різними іншими категоріями.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom - це програмна програма відеозапису, розроблену Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочатів, яка дозволяє відразу до 100 пристроїв, з обмеженням часу на 40 хвилин на безкоштовні рахунки, що мають зустрічі з трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із своїх планів, найвищий, що дозволяє до 1000 людей одночасно, без обмеження часу. Виконуючи пандемію Ковіда-19, було значне збільшення використання зуму та подібних продуктів для Віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Microsoft Teams
microsoft.com
Команди Microsoft - це платформа комунікацій та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відео -зустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків. Сервіс інтегрується з Suite Office Office Office Office Office та має розширення, які можуть інтегруватися з продуктами, що не належать до Microsoft. Команди Microsoft є конкурентом таких служб, як Slack, і це шлях еволюції та оновлення з Microsoft Skype for Business.Microsoft оголосив команди на заході в Нью -Йорку та запустив послугу по всьому світу 14 березня 2017 року. Він був створений під час внутрішнього Хакатон у штаб -квартирі компанії, і в даний час очолює Брайан Макдональд, корпоративний віце -президент у Microsoft.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
Slack
slack.com
Slack - це власна платформа ділової комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує безліч функцій у стилі IRC, включаючи стійкі чати (канали), організовані за темою, приватними групами та прямими повідомленнями.
Keeper
keepersecurity.com
Мільйони людей і тисячі компаній покладаються на платформу безпеки та керування паролями Keeper для керування, захисту та застосування надійних паролів для всіх облікових записів працівників, програм і сайтів. Співробітники можуть отримати доступ до Keeper на всіх мобільних операційних системах, комп’ютерах і браузерах. За допомогою Keeper ваш бізнес може автоматично генерувати надійні паролі, захищати конфіденційні файли в зашифрованому цифровому сховищі, безпечно ділитися записами з командами та бездоганно інтегруватися з SSO, LDAP і 2FA. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію зараз.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Rainbow
openrainbow.com
Рішення для бізнес-комунікації Rainbow — це зручні онлайн-інструменти, призначені для підтримки співпраці, управління часом, безпеки та конфіденційності.
Assembly
joinassembly.com
Асамблея-це сучасна платформа для залучення AI, яка впорядковує визнання, винагороду, внутрішню комунікацію та співпрацю в організації. Цей сингл, зручний центр пропонує комплексні та універсальні рішення щодо залучення, включаючи оголошення, помічники на робочому місці, конкурси, опитування тощо. Асамблея забезпечує широкий каталог нагород, таких як подарункові картки, спеціальні SWAG, винагорода з культури та благодійні пожертви, сприяючи культурі на робочому місці, де працівники відчувають цінність, оцінені та пов'язані. Потужна аналітика дозволяє менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, де працівники почуваються почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду змістовно вирівняти основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденні обійми командою. Посилити визнання за допомогою величезного каталогу нагород, включаючи подарункові картки, власні SWAG, нагороди з культури та благодійні пожертви. Автоматичні віхи та визнання ювілею відзначають день народження або ювілей кожного товариша по команді з автоматизованими власними криками. Безшовна інтеграція з командами Microsoft та Slack залучає безперешкодно там, де ви вже працюєте, із безпечною інтеграцією та оновленнями даних у режимі реального часу. Вхідні дані один раз для негайної синхронізації на платформах. Посилення залучення працівників використовуйте генерального директора та оновлення керівників, різних опитувань працівників, щотижневих реєстрацій та опитування задоволеності для покращення залучення. Обробка внутрішніх комунікацій використовує інструменти, такі як шаблони AMA, канали новин, шаблони допомоги, групові канали, криголам, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей для покращення робочих процесів комунікацій. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні резюме, порядок денний, замітки, відгуки про продукцію, списки виграшів та легкий CRM з продажу для підвищення продуктивності. Спростіть опитування HR & Crecruiting впровадження виплат працівниками, інтерв'ю, оцінки ENPS, внутрішніх рефералів, питань інтерв'ю та нових відгуків про прокат, поряд із відстеженням часу підрядника та іншими шаблонами HR.
Atolia
atolia.com
Почніть успішну командну роботу швидко й легко з єдиного цифрового робочого місця. Легко спілкуйтеся за допомогою відеодзвінків і миттєвих повідомлень. Керуйте своїми проектами та виконуйте їх швидше. Діліться та синхронізуйте свої календарі з колегами. Діліться та спільно редагуйте свої документи в реальному часі. Усе це на одній платформі. Навіть якщо він надзвичайно простий у використанні та впровадженні (без завантаження, без складного налаштування), у нас є чудова команда підтримки, яка готова вам допомогти. Вишня на вершині, Atolia в 10 разів дешевша, ніж підписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все ще чудові інструменти;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, яка розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-дизайну на розробку веб-додатків. Його першим комерційним застосуванням був Basecamp, а потім Backpack, Campfire і Highrise. Фреймворк веб-додатків із відкритим кодом Ruby on Rails спочатку створювався для внутрішнього використання в 37signals, а потім був публічно випущений у 2004 році. У лютому 2014 року компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, пакеті програмного забезпечення під назвою Basecamp, і перейменування компанії з 37signals на Basecamp. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Ганссон опублікували кілька книг під назвою 37signals.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeker надає можливість фронтовим підприємствам та їхнім працівникам цифровими рішеннями, необхідними для того, щоб зробити найкращу роботу. Заснована в 2012 році, платформа для мобільних пристроїв Beekeeker була розроблена та побудована для безмовних працівників, які-незважаючи на те, що 80% глобальної робочої сили-були хронічно недооцінені, коли мова йде про технології на робочому місці. Завдяки системі успіху Beekeeker Frontline, компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися з працівниками в режимі реального часу з будь-якого місця та покращувати залучення, продуктивність та безпеку команд Frontline.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
Chanty
chanty.com
Chanty-це хмарна платформа співпраці, яка поєднує комунікацію, управління проектами та автоматизацію, щоб допомогти командам працювати разом ефективніше. Цей інструмент дозволяє вам: * Поспілкуватися з членами вашої команди; * Спілкуйтеся за допомогою групи та 1 на 1 аудіо/відеодзвінки та діліться своїм екраном; * Поділитися миттєвими повідомленнями, файлами або будь -яким іншим вмістом, який вам подобається; * Створіть, призначте, встановлюйте терміни та обговорюйте завдання безпосередньо в Chanty; * Інтегруйте обмін повідомленнями з різноманітними додатками, такими як Google Drive, Dropbox, Trello, Github, Zapier, Jira, Asana та багатьох інших; * Відстежувати робочий процес команди за допомогою дошки Kanban; * Перегляньте відео YouTube, GIF та вміст соціальних медіа; * Швидкий доступ до всіх своїх чатів, завдань та файлів через Teambook. Chanty допомагає командам підвищити продуктивність та ділове спілкування. Необмежена історія повідомлень, управління завданнями, обмін файлами та потужні сповіщення організовують та зберігають свій день. Співпрацюйте та ефективно спілкуйтеся в одному місці.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork – це програма для групового чату для бізнесу. Безпечний обмін повідомленнями, відеочат, керування завданнями та обмін файлами. Спілкування в реальному часі та підвищення продуктивності для команд.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Crugo
crugo.com
Crugo — це платформа, яка безпечно спілкується, ділиться та організовує будь-що за допомогою груп, спілкується в чаті в реальному часі, обмінюється файлами, відстежує RSS-канали, створює списки справ і навіть упорядковує календарі.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Fleep
fleep.io
Месенджер Fleep забезпечує спілкування всередині та між організаціями – будь то ваші командні чати, спілкування за проектом або розмови 1:1.
Flock
flock.com
Flock — це програма для спілкування та співпраці для сучасних команд і компаній. Flock розширює можливості команд, надаючи їм низку вбудованих інструментів продуктивності, таких як спільні нотатки, нагадування, завдання, опитування. Користувачі можуть спілкуватися з віддаленими командами через аудіо- та відеодзвінки. Спільний доступ до екрана дозволяє командам краще співпрацювати та обмінюватися інформацією. Flock також має глибоку інтеграцію з Google Drive. Інші популярні інтеграції сторонніх розробників включають Google Calendar, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook і багато іншого. Магазин додатків Flock дозволяє командам підключати програми до Flock і позбавляє від необхідності перемикатися між кількома інструментами для виконання роботи. Такі функції Flock, як розгортання останніх розмов, прості комбінації клавіш і попередній перегляд останнього повідомлення, дозволяють командам легко використовувати чати, а не окремо натискати вкладки чату. Чарівний пошук Flock автоматично відображає важливі особисті канали та контакти без необхідності вводити текст. Flock дозволяє легко перемикатися між командами, розмовами, програмами та багато іншого. Flock Apps ідеально поєднується з основним продуктом, забезпечуючи більш інтегрований досвід.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Gitter
gitter.im
Gitter — це система обміну миттєвими повідомленнями та чатів із відкритим кодом для розробників і користувачів сховищ GitLab і GitHub. Gitter надається як програмне забезпечення як послуга з безкоштовною опцією, яка надає всі основні функції та можливість створити єдину приватну кімнату чату, а також варіанти платної підписки для окремих осіб і організацій, що дозволяє їм створювати довільну кількість приватних чатів. кімнати. Для окремих сховищ git на GitHub можна створити окремі чати. Конфіденційність чату відповідає налаштуванням приватності пов’язаного сховища GitHub: таким чином, чат для приватного (тобто лише для учасників) сховища GitHub також є приватним для тих, хто має доступ до сховища. Графічний бейдж, що посилається на кімнату чату, можна розмістити у файлі README сховища git, привертаючи до нього увагу всіх користувачів і розробників проекту. Користувачі можуть спілкуватися в чатах або отримувати доступ до приватних чатів для репозиторіїв, до яких вони мають доступ, увійшовши в Gitter через GitHub (що не передбачає передачі пароля GitHub користувача Gitter). Gitter схожий на Slack. Як і Slack, він автоматично реєструє всі повідомлення в хмарі.
Gmelius
gmelius.com
GMELIUS - це перша платформа співпраці, яка інтегрується в Google Workspace Google (раніше G Suite) і з'єднує її з іншими додатками, якими користуються ваша компанія, як Slack або Trello. Gmelius дозволяє командам співпрацювати під час роботи з інструментів, які вони вже знають і люблять. Не потрібно переміщувати дані на інше стороннє рішення, а також навчитися використовувати іншу програму. Gmelius робить чудову командну роботу відбуватися прямо з вхідної скриньки gmail користувача. Починаючи з потужних спільних вхідних скриньок, спільних лейблів Gmail, візуальних дощок Kanban та розумних автоматизацій робочого процесу прямо всередині Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу співпраці, яка інтегрується з рештою щоденних додатків користувача. Користувач може з'єднати свої улюблені інструменти разом з унікальними двосторонніми інтеграціями (включаючи Slack та Trello), публічний API або через Zapier. * Спростити управління електронною поштою * Збільшити прозорість та підзвітність * Автоматизувати та оптимізувати розподіл навантаження * Впорядкувати робочі процеси та автоматизувати будь -які бурхливі роботи Gmelius пропонує провідне спільне рішення для вхідних ящиків на ринку, і ось чому: 1. Гмелій безперешкодно інтегрується з існуючими інструментами. Gmelius живе прямо у вхідній скриньці gmail користувача, дозволяючи їм працювати в екосистемі, з якою їм зручна. Це економить час і гроші на міграції, адміністрації та навчанні. 2. Гмеліус шкала з потребами. Його унікальна архітектура щодня підтримує як невеликі, так і великі організації. Найбільші його клієнти враховують 8000+ активних вхідних ульок та десятків тисяч користувачів. 3. Гмелій забезпечує сувору конфіденційність за дизайнерською моделлю. Її штаб -квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди була активно інтегрована в платформу. На відміну від інших служб, Gmelius ніколи не зберігає вміст електронних листів користувача.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape дозволяє вашій команді безпечно спілкуватися на всіх пристроях. Він використовує глибоку інтеграцію сервісів, щоб ви могли отримати доступ до всіх даних компанії в одному місці, що робить його найефективнішим бізнес-чатом на ринку.
Happeo
happeo.com
Happeo-це інтранет наступного покоління, який допомагає командам керувати знаннями та внутрішніми комунікаціями в одному єдиному місці. Пропонуючи конструктор сторінок на основі шаблонів, а також інтеграції та універсальний пошук у всіх інструментах компанії, Happeo простий у використанні та масштабах для компаній будь-якого розміру. Ось чому лідери ринку, такі як доктоліб, Гант та Маркета, покладаються на Happeo, щоб інформувати, вирівняні та продуктивні свої команди. З середнім рівнем прийняття 3 -кратних галузей Happsters виконують місію, щоб допомогти організаціям зростати надзвичайними способами.
heycollab
heycollab.com
Heycollab — це інструмент, який допомагає вам залишатися організованим, керувати завданнями та допомагає співробітникам співпрацювати, надаючи можливість командам працювати разом. Це універсальний інструмент керування продуктивністю для команд і фрілансерів, який поєднує в собі співпрацю з розширеними функціями, щоб допомогти вам керувати ресурсами та підтримувати видимість проектів. Ви можете спілкуватися в режимі реального часу, обмінюватися файлами, керувати робочим процесом і організовувати свою команду. За допомогою Heycollab ви можете легко розбивати проекти на завдання, встановлювати терміни виконання, відстежувати навантаження команди та ділитися файлами та зображеннями з членами команди. Використовуйте один інструмент від 1 дня до кінцевого терміну, щоб планувати та організовувати проекти, спілкуватися та співпрацювати.
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент керування завданнями, який переосмислює спосіб спільної роботи команд. Hibox дозволяє створювати проекти, переглядати статус завдань, візуалізувати та планувати терміни за допомогою календаря, створювати підзавдання та повторювані завдання, отримувати сповіщення про завдання та багато іншого. Hibox інтегрує командний обмін повідомленнями та відеоконференції в одному інструменті, тож ви можете співпрацювати зі своїми колегами в режимі реального часу, не піднімаючи трубку та не координуючи особисті зустрічі. У Hibox є мобільний додаток для Android та iOS, тож ви можете керувати своїми завданнями та проектами з будь-якого місця.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
Jandi
jandi.com
JANDI — це орієнтована на групу платформа обміну повідомленнями для робочого місця, яка допомагає командам залишатися на зв’язку та краще працювати разом. Команди можуть налаштовувати тематичні групові чати, ділитися файлами та коментувати їх, перетворювати повідомлення на список справ, запускати опитування чи відеоконференцію. З понад 2 мільйонами зареєстрованих користувачів у всьому світі, JANDI є провідним корпоративним додатком для спілкування, що дозволяє командам ефективно спілкуватися та співпрацювати разом.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Leverice
leverice.com
Leverice — це платформа обміну повідомленнями про продуктивність, яка дозволяє вам і вашій команді зосередитися на важливому. Більшість бізнес-процесів починаються і закінчуються певною формою обміну повідомленнями. Розвивайте свій бізнес за допомогою власних додатків, створених для першої платформи обміну повідомленнями Leverice. Наша відкрита екосистема магазину додатків містить багатофункціональні власні програми для автоматизації та оптимізації ваших робочих процесів, замінюючи важкі та дорогі зовнішні служби. Виберіть із нашого магазину додатків або закодуйте свій власний. Відкрийте для себе інновації лише в Leverice, такі як Microtopics, Deep Nesting, Intelligent Routing, Granular Engagement і Selective Distraction. *Унікальна потокова архітектура та функції, які прорізають хаос. Насолоджуйтесь найсучаснішим керуванням потоком чату та інтелектуальною маршрутизацією, які гарантують, що обговорення будуть проводитися на певних каналах і підканалах, до яких вони належать. *Лише те, що потрібно знати. Реагуйте, коли потрібно, а не щоразу, коли хтось запитує всю команду про щось не по темі. Зробіть перерву від перебування вдома
Maqpie
maqpie.com
Maqpie забезпечує потужність командного чату та сприяє утриманню користувачів вашої програми SaaS.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Сотні тисяч розробників по всьому світу довіряють Mattermost підвищити свою продуктивність, об’єднавши командне спілкування, керування завданнями та проектами, а також оркестровку робочого процесу в уніфіковану платформу для гнучкої розробки програмного забезпечення. Платформа Mattermost із відкритим кодом, заснована у 2016 році, обслуговує понад 800 000 робочих просторів у всьому світі за підтримки понад 4 000 учасників із усієї спільноти розробників. Компанія обслуговує понад 800 клієнтів, у тому числі Європейський парламент, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, ВПС США та Wealthfront, і має підтримку інвесторів світового рівня, зокрема Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mattermost.com.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — це мобільний додаток і сервіс, призначений для спілкування у великих групах і керування роботою. Kaizala полегшує зв’язок і координацію роботи з усім вашим ланцюжком створення вартості, включаючи співробітників на місцях, постачальників, партнерів і клієнтів, де б вони не були. За допомогою Kaizala ви ефективно призначаєте й відстежуєте завдання або збираєте дані окремим особам чи великим групам, навіть якщо вони не входять до вашої організації.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращити продуктивність команди, об’єднавши всі важливі функції керування проектами в одному програмному забезпеченні. Кінцевим результатом є автоматизація прогресу, орієнтована на віхи, яка підтримує узгодженість усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи дотримання організаційних цілей за графіком. Програмне забезпечення Nifty дозволяє вам керувати завданнями за допомогою подання Kanban, List і Timeline. Співпраця над Nifty є природною, оскільки кожен проект має окрему тему для обговорення, що заохочує проекти мати спеціальний центр знань. Nifty створено для заохочення міжвідомчої співпраці, як ніхто інший. Завдяки вбудованому календарю Nifty можна інтегрувати з Google, Outlook, а також обмінюватися файлами та документами.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунутих, але інтуїтивно зрозумілих функцій для співпраці в реальному часі, управління проектами та інформацією та навіть створення контенту. Пропонуйте послуги під своїм брендом і забезпечуйте виняткову персоналізовану взаємодію з клієнтами за допомогою порталів для клієнтів із білими мітками, які централізують спілкування, відстеження прогресу проекту та управління знаннями. Використовуйте інноваційний конструктор документів із функцією перетягування, щоб створювати інтерактивні супердокументи з будь-якими форматами файлів і вбудовувати з понад 2000 підтримуваних інтеграцій. Спробуйте дошки Kanban, інструменти відстеження проектів, редагування в реальному часі та інші функції в командних робочих просторах FuseBase (раніше Nimbus) для продуктивної співпраці. Оптимізуйте щоденні операції за допомогою вдосконаленого помічника зі штучним інтелектом FuseBase (раніше Nimbus), автоматизуйте такі завдання, як створення та переклад контенту, отримуйте статистику для прийняття рішень на основі даних і звільняйте час для масштабування бізнесу.
Nucleus
nucleusapp.io
Об’єднайте спілкування на робочому місці. Єдина платформа для зустрічей, обміну повідомленнями, завдань, нотаток і документів. Створено для підвищення концентрації та продуктивності.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, є хмарною платформою для керування проектами та командної співпраці, яку використовують команди по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовується понад 85 000 команд у всьому світі, включаючи Netflix, Google, NASA, Nike та Trip Advisor. ProofHub — це напрочуд просте, але потужне програмне забезпечення для керування проектами, яке забезпечує консолідоване уявлення про завдання та прогрес. Це програмне забезпечення для керування проектами дозволяє командам спілкуватися під час роботи з будь-якого місця за допомогою будь-якого пристрою. З багатим набором функцій, розміщених в одному місці, цей онлайн-інструмент SaaS розроблений, щоб допомогти компаніям швидко планувати, координувати, організовувати та виконувати проекти будь-якого розміру. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке використовують команди та підприємства будь-якого розміру в різних секторах. ProofHub може допомогти компаніям структурувати свій робочий процес, заощаджуючи час і ресурси, завдяки функціям, починаючи від керування завданнями до відстеження часу, індивідуальних робочих процесів до онлайн-перевірки та багато іншого. ProofHub пропонує безліч функцій для співпраці, таких як чат, обговорення, оголошення, інтеграція сторонніх розробників, передача файлів тощо. ProofHub має зрозумілий, простий макет із невеликою кривою навчання, завдяки якому користувачі почуваються як удома. Окрім англійської, ProofHub доступний німецькою, іспанською, португальською, французькою, російською, італійською, голландською, китайською (Тайвань), турецькою та польською мовами. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке можуть використовувати команди та підприємства в різних секторах. ProofHub надає всі функції, необхідні для ефективного виконання роботи, від створення проекту до призначення завдань, відстеження прогресу, взаємодії з вашою командою та, зрештою, завершення проектів вчасно.
Pumble
pumble.com
Pumble — це безкоштовна програма для командного чату, яка дозволяє співпрацювати командам будь-якого розміру. На відміну від інших програм командного чату, Pumble доступний для необмеженої кількості користувачів безкоштовно. Pumble — це онлайн-веб-програма, яка працює у браузері, але для зручності ви можете встановити її на свій комп’ютер або мобільний телефон.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Безпечна співпраця для високорегульованих організацій, побудованих для організацій, які потребують більшого контролю над їх комунікаціями, вона дозволяє співпрацювати між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності даних, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у понад 150 країнах та організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse Trust Rocket.CHAT щодня, щоб підтримувати свої комунікації повністю приватними та безпечними.
Ryver
ryver.com
Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
Slenke
slenke.com
Ми створили Slenke, щоб усунути бар’єри між командами, щоб ваші команди могли зосередитися на виконанні роботи. Що ти можеш зробити зі Сленке? Організовуйте та керуйте проектами Спілкуйтеся зі своєю командою Керуйте та призначайте завдання Відстежуйте свій час Керуйте своїм бізнесом із Slenke
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям структурувати діалог зі своїми персоналами, підтримувати та інформувати своїх безмовних працівників з будь -якого місця в будь -який час. Рішення, доступне як на мобільному, так і на робочому столі, з'єднує робочу силу та дає можливість працівникам забезпечити оптимальний досвід клієнтів. Від обміну повідомленнями та новинами до приватних груп та заходів, Speakap надає підприємствам можливість доставити відповідний та своєчасний вміст своїй робочій силі та підтримує як зростання бізнесу, так і утримання працівників. Заснований у 2011 році, Speakap співпрацював з більш ніж 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як гостинність, роздрібна торгівля, виробництво тощо - і має місця в Нью -Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стандартам конфіденційності та безпеки даних. Усі дані зберігаються в Німеччині, доступ за межами ЄС неможливий. Крім того, Stackfield є єдиним постачальником, який захищає все керування проектами та цілі робочі процеси за допомогою наскрізного шифрування. Таким чином, ніхто не може бачити вміст повідомлень чату, завдань або файлів - навіть співробітники Stackfield. Понад 10 000 компаній використовують універсальний інструмент для співпраці, щоб керувати своїми проектами, краще спілкуватися в команді та досягати своїх цілей.
Swit
swit.io
Swit — це робочий центр кожної команди, який об’єднує в одному місці основні елементи співпраці — завдання, чат, цілі, схвалення та інтеграцію з Google Workspace і Microsoft 365. Його спеціально створено для забезпечення зв’язку між працівниками там, де це важливо. Об’єднайте всю свою компанію на єдиній платформі, яка підтримує спілкування, керування роботою, відстеження завдань, встановлення цілей і багато іншого! Swit є гнучким і масштабованим для задоволення потреб будь-якої організації будь-якого розміру. Перетягніть електронні листи в канали або перетворите їх на картки завдань. Перетягніть картки завдань у канали або DM. Додайте схвалення або OKR безпосередньо до карток завдань. Дізнайтеся, чому Swit люблять організації будь-якого розміру, від малого бізнесу до корпоративних клієнтів.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — це спільна платформа для командної роботи. Надання повного спектру функцій для підключення, спілкування та співпраці в одному простому огляді. Усі функції розташовані так, як ви очікували, і охоплюють три важливі сфери: 1) Співпраця Забезпечте робочий простір для спільної роботи в групах: організовуйте проекти, збирайте відгуки, створюйте події та діліться ідеями, знаннями та документами. 2) Спілкування Забезпечте миттєве спілкування через робочий чат: ставте запитання, обмірковуйте ідеї, приймайте рішення, запускайте відеочати, швидко надсилайте файли та час від часу надсилайте GIF-файли, щоб підняти настрій. 3) Підключення Забезпечте персоналізований інформаційний центр через стрічку новин: кожен колега завжди в курсі нової актуальної інформації, щойно вона з’являється, і готовий діяти. talkspirit бездоганно працює з усіма програмами, інструментами та послугами, якими вже користується ваш бізнес. Він надає низку власних інтеграцій, які легко налаштувати та використовувати – доступно понад 500 інтеграцій. Весь вміст також доступний для пошуку, безпечний і доступний у дорозі через мобільний додаток для Android та iOS. Доступно 8 мовами (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
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