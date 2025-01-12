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Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Сен-Пʼєр і Мікелон
Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями для бізнесу функціонує як інструмент внутрішнього спілкування для компаній через програму обміну текстовими повідомленнями. Це програмне забезпечення підтримує прямий обмін повідомленнями один на один, а також груповий і командний обмін повідомленнями. Швидкий характер обміну миттєвими повідомленнями усуває потребу в електронних листах із простими запитаннями чи проблемами, пропонуючи спеціальний простір для швидкого звернення до колег, не вдаючись до неофіційних методів, як-от особистих текстових повідомлень. Компанії будь-якого розміру та типу використовують бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями разом з іншими продуктами або через інтеграцію. Ці інструменти часто вбудовано в інше програмне забезпечення, наприклад, інтранет для співробітників або платформи взаємодії. Тим не менш, доступні численні автономні бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями, які пропонують широкі можливості інтеграції з різними іншими категоріями.
Запит на новий застосунок
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із його планів, причому найвищий дозволяє до 1000 людей одночасно без обмежень за часом. Під час пандемії COVID-19 спостерігалося значне збільшення використання Zoom і подібних продуктів для віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за підпискою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Microsoft Teams є конкурентом таких служб, як Slack, і є шляхом еволюції та оновлення Microsoft Skype для бізнесу. Microsoft анонсувала Teams на заході в Нью-Йорку та запустила службу в усьому світі 14 березня 2017 року. Її було створено під час внутрішньої хакатон у штаб-квартирі компанії, який зараз очолює Браян Макдональд, корпоративний віце-президент Microsoft.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Rainbow
openrainbow.com
Рішення для бізнес-комунікації Rainbow — це зручні онлайн-інструменти, призначені для підтримки співпраці, управління часом, безпеки та конфіденційності.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі штучним інтелектом, конкурси, опитування тощо. Assembly надає великий каталог винагород, таких як подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви, сприяючи створенню культури на робочому місці, де працівники відчувають, що їх цінують, цінують і спілкуються. Потужна аналітика дає змогу менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, в якому співробітники відчувають себе почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду значущим чином. Поєднайте основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденне сприйняття командою. Збільште впізнаваність за допомогою великого каталогу винагород, включаючи подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви. Автоматизуйте віхи та розпізнавання ювілеїв Святкуйте день народження чи ювілей кожного товариша по команді за допомогою автоматизованих користувацьких сповіщень. Безпроблемна інтеграція з Microsoft Teams і Slack Engage без проблем там, де ви вже працюєте, з безпечною інтеграцією та оновленням даних у реальному часі. Введіть дані один раз для негайної синхронізації між платформами. Підвищення залученості співробітників Використовуйте оновлення генерального директора та керівників, різні опитування співробітників, щотижневі перевірки та опитування про задоволеність, щоб покращити залучення. Оптимізуйте внутрішні комунікації. Використовуйте такі інструменти, як шаблони AMA, канали новин, шаблони довідки, канали груп, айсбрейки, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей, щоб покращити робочі процеси спілкування. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні підсумки, розпорядок дня, нотатки зустрічей, відгуки про продукти, списки виграшів і полегшену систему продажів CRM для підвищення продуктивності. Спростіть відділ кадрів і підбір персоналу. Впроваджуйте опитування щодо виплат працівникам, співбесіди при звільненні, оцінки eNPS, внутрішні реферали, запитання на співбесідах і відгуки про нових наймів разом із відстеженням робочого часу підрядників та іншими шаблонами для кадрів.
Atolia
atolia.com
Почніть успішну командну роботу швидко й легко з єдиного цифрового робочого місця. Легко спілкуйтеся за допомогою відеодзвінків і миттєвих повідомлень. Керуйте своїми проектами та виконуйте їх швидше. Діліться та синхронізуйте свої календарі з колегами. Діліться та спільно редагуйте свої документи в реальному часі. Усе це на одній платформі. Навіть якщо він надзвичайно простий у використанні та впровадженні (без завантаження, без складного налаштування), у нас є чудова команда підтримки, яка готова вам допомогти. Вишня на вершині, Atolia в 10 разів дешевша, ніж підписка на Slack + Asana + Dropbox + Zoom (все ще чудові інструменти;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, яка розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-дизайну на розробку веб-додатків. Його першим комерційним застосуванням був Basecamp, а потім Backpack, Campfire і Highrise. Фреймворк веб-додатків із відкритим кодом Ruby on Rails спочатку створювався для внутрішнього використання в 37signals, а потім був публічно випущений у 2004 році. У лютому 2014 року компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, пакеті програмного забезпечення під назвою Basecamp, і перейменування компанії з 37signals на Basecamp. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Ганссон опублікували кілька книг під назвою 37signals.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчувають недостатнє обслуговування, коли справа доходить до технологій на робочому місці. За допомогою системи успіху Beekeeper’s Frontline Success System компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися зі співробітниками в режимі реального часу з будь-якого місця та підвищити залученість, продуктивність і безпеку перших команд.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Chanty
chanty.com
Chanty — це хмарна платформа для співпраці, яка поєднує комунікацію, управління проектами та автоматизацію, щоб допомогти командам працювати разом ефективніше. Цей інструмент дозволяє вам: · спілкуватися в чаті з членами вашої команди; · Спілкуйтеся за допомогою групових і 1 на 1 аудіо/відеодзвінків і діліться своїм екраном; · Діліться миттєвими повідомленнями, файлами чи будь-яким іншим вмістом, який вам подобається; · Створювати, призначати, встановлювати дедлайни та обговорювати завдання безпосередньо в Chanty; · Інтеграція обміну повідомленнями з різними програмами, такими як Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana та багато інших; · Відстежуйте робочий процес команди за допомогою Kanban Board; · Переглядайте відео YouTube, GIF-файли та вміст соціальних мереж; · Швидкий доступ до всіх ваших чатів, завдань і файлів через Teambook. Chanty допомагає командам покращити продуктивність і ділове спілкування. Необмежена історія повідомлень, керування завданнями, обмін файлами та потужні сповіщення впорядковують і економлять ваш день. Співпрацюйте та ефективно спілкуйтеся в одному місці.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork – це програма для групового чату для бізнесу. Безпечний обмін повідомленнями, відеочат, керування завданнями та обмін файлами. Спілкування в реальному часі та підвищення продуктивності для команд.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Crugo
crugo.com
Crugo — це платформа, яка безпечно спілкується, ділиться та організовує будь-що за допомогою груп, спілкується в чаті в реальному часі, обмінюється файлами, відстежує RSS-канали, створює списки справ і навіть упорядковує календарі.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Fleep
fleep.io
Месенджер Fleep забезпечує спілкування всередині та між організаціями – будь то ваші командні чати, спілкування за проектом або розмови 1:1.
Flock
flock.com
Flock — це програма для спілкування та співпраці для сучасних команд і компаній. Flock розширює можливості команд, надаючи їм низку вбудованих інструментів продуктивності, таких як спільні нотатки, нагадування, завдання, опитування. Користувачі можуть спілкуватися з віддаленими командами через аудіо- та відеодзвінки. Спільний доступ до екрана дозволяє командам краще співпрацювати та обмінюватися інформацією. Flock також має глибоку інтеграцію з Google Drive. Інші популярні інтеграції сторонніх розробників включають Google Calendar, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook і багато іншого. Магазин додатків Flock дозволяє командам підключати програми до Flock і позбавляє від необхідності перемикатися між кількома інструментами для виконання роботи. Такі функції Flock, як розгортання останніх розмов, прості комбінації клавіш і попередній перегляд останнього повідомлення, дозволяють командам легко використовувати чати, а не окремо натискати вкладки чату. Чарівний пошук Flock автоматично відображає важливі особисті канали та контакти без необхідності вводити текст. Flock дозволяє легко перемикатися між командами, розмовами, програмами та багато іншого. Flock Apps ідеально поєднується з основним продуктом, забезпечуючи більш інтегрований досвід.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Gitter
gitter.im
Gitter — це система обміну миттєвими повідомленнями та чатів із відкритим кодом для розробників і користувачів сховищ GitLab і GitHub. Gitter надається як програмне забезпечення як послуга з безкоштовною опцією, яка надає всі основні функції та можливість створити єдину приватну кімнату чату, а також варіанти платної підписки для окремих осіб і організацій, що дозволяє їм створювати довільну кількість приватних чатів. кімнати. Для окремих сховищ git на GitHub можна створити окремі чати. Конфіденційність чату відповідає налаштуванням приватності пов’язаного сховища GitHub: таким чином, чат для приватного (тобто лише для учасників) сховища GitHub також є приватним для тих, хто має доступ до сховища. Графічний бейдж, що посилається на кімнату чату, можна розмістити у файлі README сховища git, привертаючи до нього увагу всіх користувачів і розробників проекту. Користувачі можуть спілкуватися в чатах або отримувати доступ до приватних чатів для репозиторіїв, до яких вони мають доступ, увійшовши в Gitter через GitHub (що не передбачає передачі пароля GitHub користувача Gitter). Gitter схожий на Slack. Як і Slack, він автоматично реєструє всі повідомлення в хмарі.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius забезпечує чудову командну роботу прямо з вашої папки вхідних повідомлень Gmail. Починаючи з потужних спільних папок «Вхідні», спільних міток Gmail, візуальних дощок Kanban і інтелектуальної автоматизації робочого процесу безпосередньо в Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу для співпраці, яка інтегрується з рештою ваших щоденних програм. Поєднайте свої улюблені інструменти разом із нашими унікальними двосторонніми інтеграціями (зокрема Slack і Trello), публічним API або через Zapier. • Спростіть керування електронною поштою • Підвищте прозорість і підзвітність • Автоматизуйте та оптимізуйте розподіл вашого робочого навантаження • Оптимізуйте робочі процеси та автоматизуйте будь-яку важку роботу. Gmelius пропонує провідне рішення для спільної папки вхідних повідомлень на ринку, і ось чому: 1. Gmelius легко інтегрується з вашим існуючим інструменти. Gmelius живе прямо у вашій папці вхідних повідомлень Gmail, дозволяючи вашим колегам працювати в екосистемі, яка їм зручна. Ви економите час і гроші на міграції, адмініструванні та навчанні. 2. Gmelius масштабується відповідно до ваших потреб. Наша унікальна архітектура щодня підтримує малі та великі організації. Наші найбільші клієнти нараховують понад 8000 активних спільних скриньок і десятки тисяч користувачів. 3. Gmelius забезпечує сувору модель конфіденційності за проектом. Наша штаб-квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди активно інтегрована в нашу платформу. На відміну від інших сервісів, Gmelius ніколи не зберігає вміст ваших електронних листів.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape дозволяє вашій команді безпечно спілкуватися на всіх пристроях. Він використовує глибоку інтеграцію сервісів, щоб ви могли отримати доступ до всіх даних компанії в одному місці, що робить його найефективнішим бізнес-чатом на ринку.
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єднуючись як одна команда. Ми створюємо ці унікальні цифрові домівки для кожного клієнта та надаємо їм простір для подолання викликів, з якими стикаються внутрішні операції. Потім ми поєднуємо це з нашими можливостями штучного інтелекту, які інтуїтивно навчаються та розвиваються разом з компанією та кожним користувачем, автоматизують ручні, трудомісткі процеси та створюють організаційне узгодження за допомогою швидкого та інтелектуального виявлення інформації.
heycollab
heycollab.com
Heycollab — це інструмент, який допомагає вам залишатися організованим, керувати завданнями та допомагає співробітникам співпрацювати, надаючи можливість командам працювати разом. Це універсальний інструмент керування продуктивністю для команд і фрілансерів, який поєднує в собі співпрацю з розширеними функціями, щоб допомогти вам керувати ресурсами та підтримувати видимість проектів. Ви можете спілкуватися в режимі реального часу, обмінюватися файлами, керувати робочим процесом і організовувати свою команду. За допомогою Heycollab ви можете легко розбивати проекти на завдання, встановлювати терміни виконання, відстежувати навантаження команди та ділитися файлами та зображеннями з членами команди. Використовуйте один інструмент від 1 дня до кінцевого терміну, щоб планувати та організовувати проекти, спілкуватися та співпрацювати.
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент керування завданнями, який переосмислює спосіб спільної роботи команд. Hibox дозволяє створювати проекти, переглядати статус завдань, візуалізувати та планувати терміни за допомогою календаря, створювати підзавдання та повторювані завдання, отримувати сповіщення про завдання та багато іншого. Hibox інтегрує командний обмін повідомленнями та відеоконференції в одному інструменті, тож ви можете співпрацювати зі своїми колегами в режимі реального часу, не піднімаючи трубку та не координуючи особисті зустрічі. У Hibox є мобільний додаток для Android та iOS, тож ви можете керувати своїми завданнями та проектами з будь-якого місця.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектом на ваших умовах із гарантованим успіхом. Hive використовується тисячами швидкозмінних команд, щоб допомогти: - Управління проектами - Інструменти інтеграції - Ресурсне забезпечення - Відстеження часу - Перевірка та погодження - Нотатки - Управління завданнями - Звітність та аналітика
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
Jandi
jandi.com
JANDI — це орієнтована на групу платформа обміну повідомленнями для робочого місця, яка допомагає командам залишатися на зв’язку та краще працювати разом. Команди можуть налаштовувати тематичні групові чати, ділитися файлами та коментувати їх, перетворювати повідомлення на список справ, запускати опитування чи відеоконференцію. З понад 2 мільйонами зареєстрованих користувачів у всьому світі, JANDI є провідним корпоративним додатком для спілкування, що дозволяє командам ефективно спілкуватися та співпрацювати разом.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.
Keeper
keepersecurity.com
Мільйони людей і тисячі компаній покладаються на платформу безпеки та керування паролями Keeper для керування, захисту та застосування надійних паролів для всіх облікових записів працівників, програм і сайтів. Співробітники можуть отримати доступ до Keeper на всіх мобільних операційних системах, комп’ютерах і браузерах. За допомогою Keeper ваш бізнес може автоматично генерувати надійні паролі, захищати конфіденційні файли в зашифрованому цифровому сховищі, безпечно ділитися записами з командами та бездоганно інтегруватися з SSO, LDAP і 2FA. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію зараз.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Leverice
leverice.com
Leverice — це платформа обміну повідомленнями про продуктивність, яка дозволяє вам і вашій команді зосередитися на важливому. Більшість бізнес-процесів починаються і закінчуються певною формою обміну повідомленнями. Розвивайте свій бізнес за допомогою власних додатків, створених для першої платформи обміну повідомленнями Leverice. Наша відкрита екосистема магазину додатків містить багатофункціональні власні програми для автоматизації та оптимізації ваших робочих процесів, замінюючи важкі та дорогі зовнішні служби. Виберіть із нашого магазину додатків або закодуйте свій власний. Відкрийте для себе інновації лише в Leverice, такі як Microtopics, Deep Nesting, Intelligent Routing, Granular Engagement і Selective Distraction. *Унікальна потокова архітектура та функції, які прорізають хаос. Насолоджуйтесь найсучаснішим керуванням потоком чату та інтелектуальною маршрутизацією, які гарантують, що обговорення будуть проводитися на певних каналах і підканалах, до яких вони належать. *Лише те, що потрібно знати. Реагуйте, коли потрібно, а не щоразу, коли хтось запитує всю команду про щось не по темі. Зробіть перерву від перебування вдома
Maqpie
maqpie.com
Maqpie забезпечує потужність командного чату та сприяє утриманню користувачів вашої програми SaaS.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Сотні тисяч розробників по всьому світу довіряють Mattermost підвищити свою продуктивність, об’єднавши командне спілкування, керування завданнями та проектами, а також оркестровку робочого процесу в уніфіковану платформу для гнучкої розробки програмного забезпечення. Платформа Mattermost із відкритим кодом, заснована у 2016 році, обслуговує понад 800 000 робочих просторів у всьому світі за підтримки понад 4 000 учасників із усієї спільноти розробників. Компанія обслуговує понад 800 клієнтів, у тому числі Європейський парламент, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, ВПС США та Wealthfront, і має підтримку інвесторів світового рівня, зокрема Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mattermost.com.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — це мобільний додаток і сервіс, призначений для спілкування у великих групах і керування роботою. Kaizala полегшує зв’язок і координацію роботи з усім вашим ланцюжком створення вартості, включаючи співробітників на місцях, постачальників, партнерів і клієнтів, де б вони не були. За допомогою Kaizala ви ефективно призначаєте й відстежуєте завдання або збираєте дані окремим особам чи великим групам, навіть якщо вони не входять до вашої організації.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращити продуктивність команди, об’єднавши всі важливі функції керування проектами в одному програмному забезпеченні. Кінцевим результатом є автоматизація прогресу, орієнтована на віхи, яка підтримує узгодженість усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи дотримання організаційних цілей за графіком. Програмне забезпечення Nifty дозволяє вам керувати завданнями за допомогою подання Kanban, List і Timeline. Співпраця над Nifty є природною, оскільки кожен проект має окрему тему для обговорення, що заохочує проекти мати спеціальний центр знань. Nifty створено для заохочення міжвідомчої співпраці, як ніхто інший. Завдяки вбудованому календарю Nifty можна інтегрувати з Google, Outlook, а також обмінюватися файлами та документами.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунутих, але інтуїтивно зрозумілих функцій для співпраці в реальному часі, управління проектами та інформацією та навіть створення контенту. Пропонуйте послуги під своїм брендом і забезпечуйте виняткову персоналізовану взаємодію з клієнтами за допомогою порталів для клієнтів із білими мітками, які централізують спілкування, відстеження прогресу проекту та управління знаннями. Використовуйте інноваційний конструктор документів із функцією перетягування, щоб створювати інтерактивні супердокументи з будь-якими форматами файлів і вбудовувати з понад 2000 підтримуваних інтеграцій. Спробуйте дошки Kanban, інструменти відстеження проектів, редагування в реальному часі та інші функції в командних робочих просторах FuseBase (раніше Nimbus) для продуктивної співпраці. Оптимізуйте щоденні операції за допомогою вдосконаленого помічника зі штучним інтелектом FuseBase (раніше Nimbus), автоматизуйте такі завдання, як створення та переклад контенту, отримуйте статистику для прийняття рішень на основі даних і звільняйте час для масштабування бізнесу.
Nucleus
nucleusapp.io
Об’єднайте спілкування на робочому місці. Єдина платформа для зустрічей, обміну повідомленнями, завдань, нотаток і документів. Створено для підвищення концентрації та продуктивності.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, є хмарною платформою для керування проектами та командної співпраці, яку використовують команди по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовується понад 85 000 команд у всьому світі, включаючи Netflix, Google, NASA, Nike та Trip Advisor. ProofHub — це напрочуд просте, але потужне програмне забезпечення для керування проектами, яке забезпечує консолідоване уявлення про завдання та прогрес. Це програмне забезпечення для керування проектами дозволяє командам спілкуватися під час роботи з будь-якого місця за допомогою будь-якого пристрою. З багатим набором функцій, розміщених в одному місці, цей онлайн-інструмент SaaS розроблений, щоб допомогти компаніям швидко планувати, координувати, організовувати та виконувати проекти будь-якого розміру. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке використовують команди та підприємства будь-якого розміру в різних секторах. ProofHub може допомогти компаніям структурувати свій робочий процес, заощаджуючи час і ресурси, завдяки функціям, починаючи від керування завданнями до відстеження часу, індивідуальних робочих процесів до онлайн-перевірки та багато іншого. ProofHub пропонує безліч функцій для співпраці, таких як чат, обговорення, оголошення, інтеграція сторонніх розробників, передача файлів тощо. ProofHub має зрозумілий, простий макет із невеликою кривою навчання, завдяки якому користувачі почуваються як удома. Окрім англійської, ProofHub доступний німецькою, іспанською, португальською, французькою, російською, італійською, голландською, китайською (Тайвань), турецькою та польською мовами. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке можуть використовувати команди та підприємства в різних секторах. ProofHub надає всі функції, необхідні для ефективного виконання роботи, від створення проекту до призначення завдань, відстеження прогресу, взаємодії з вашою командою та, зрештою, завершення проектів вчасно.
Pumble
pumble.com
Pumble — це безкоштовна програма для командного чату, яка дозволяє співпрацювати командам будь-якого розміру. На відміну від інших програм командного чату, Pumble доступний для необмеженої кількості користувачів безкоштовно. Pumble — це онлайн-веб-програма, яка працює у браузері, але для зручності ви можете встановити її на свій комп’ютер або мобільний телефон.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
Ryver
ryver.com
Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
Slenke
slenke.com
Ми створили Slenke, щоб усунути бар’єри між командами, щоб ваші команди могли зосередитися на виконанні роботи. Що ти можеш зробити зі Сленке? Організовуйте та керуйте проектами Спілкуйтеся зі своєю командою Керуйте та призначайте завдання Відстежуйте свій час Керуйте своїм бізнесом із Slenke
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям вести структурований діалог зі своїм персоналом на першому місці, підтримувати та інформувати своїх безстільних працівників з будь-якого місця та в будь-який час. Рішення, доступне як на мобільних пристроях, так і на настільних комп’ютерах, об’єднує робочі сили та дає можливість співробітникам забезпечувати оптимальну взаємодію з клієнтами. Від обміну повідомленнями та новин до приватних груп і заходів, Speakap надає компаніям можливість надавати актуальний і своєчасний контент своїм працівникам і підтримує як розвиток бізнесу, так і утримання співробітників. Заснована в 2011 році, Speakap співпрацює з понад 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як готельний бізнес, роздрібна торгівля, виробництво тощо, і має офіси в Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі. Більше інформації можна знайти на сайті www.speakap.com.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стандартам конфіденційності та безпеки даних. Усі дані зберігаються в Німеччині, доступ за межами ЄС неможливий. Крім того, Stackfield є єдиним постачальником, який захищає все керування проектами та цілі робочі процеси за допомогою наскрізного шифрування. Таким чином, ніхто не може бачити вміст повідомлень чату, завдань або файлів - навіть співробітники Stackfield. Понад 10 000 компаній використовують універсальний інструмент для співпраці, щоб керувати своїми проектами, краще спілкуватися в команді та досягати своїх цілей.
Swit
swit.io
Swit — це робочий центр кожної команди, який об’єднує в одному місці основні елементи співпраці — завдання, чат, цілі, схвалення та інтеграцію з Google Workspace і Microsoft 365. Його спеціально створено для забезпечення зв’язку між працівниками там, де це важливо. Об’єднайте всю свою компанію на єдиній платформі, яка підтримує спілкування, керування роботою, відстеження завдань, встановлення цілей і багато іншого! Swit є гнучким і масштабованим для задоволення потреб будь-якої організації будь-якого розміру. Перетягніть електронні листи в канали або перетворите їх на картки завдань. Перетягніть картки завдань у канали або DM. Додайте схвалення або OKR безпосередньо до карток завдань. Дізнайтеся, чому Swit люблять організації будь-якого розміру, від малого бізнесу до корпоративних клієнтів.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — це спільна платформа для командної роботи. Надання повного спектру функцій для підключення, спілкування та співпраці в одному простому огляді. Усі функції розташовані так, як ви очікували, і охоплюють три важливі сфери: 1) Співпраця Забезпечте робочий простір для спільної роботи в групах: організовуйте проекти, збирайте відгуки, створюйте події та діліться ідеями, знаннями та документами. 2) Спілкування Забезпечте миттєве спілкування через робочий чат: ставте запитання, обмірковуйте ідеї, приймайте рішення, запускайте відеочати, швидко надсилайте файли та час від часу надсилайте GIF-файли, щоб підняти настрій. 3) Підключення Забезпечте персоналізований інформаційний центр через стрічку новин: кожен колега завжди в курсі нової актуальної інформації, щойно вона з’являється, і готовий діяти. talkspirit бездоганно працює з усіма програмами, інструментами та послугами, якими вже користується ваш бізнес. Він надає низку власних інтеграцій, які легко налаштувати та використовувати – доступно понад 500 інтеграцій. Весь вміст також доступний для пошуку, безпечний і доступний у дорозі через мобільний додаток для Android та iOS. Доступно 8 мовами (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).
Team Engine
teamengine.io
Щоб виграти війну з талантами, вам потрібен блискавичний процес найму та стійка до збоїв система для постійного спілкування як з кандидатами, так і з працівниками. Team Engine допомагає вам залучати більше кандидатів, швидше їх наймати і, що важливо, підтримувати їхню зацікавленість протягом усього періоду роботи. Team Engine прискорює процес найму, автоматизуючи ручні (але чутливі до часу) кроки, необхідні для просування кандидатів, навіть якщо ваша команда не працює! Охоплюйте кандидатів і співробітників там, де вони воліють спілкуватися (у своїх текстах) за допомогою нашої автоматизованої платформи обміну повідомленнями, яка тримає всіх у курсі подій. Автоматизуючи найкращі методи найму й утримання, ви забезпечите найкращий досвід для своїх кандидатів і співробітників. Team Engine допоможе вам: Знайдіть і найміть чудових людей — автоматизуйте надлишкові завдання в процесі найму, щоб ви могли додати цінність там, де це найбільш важливо. Мотивуйте та утримуйте якісних співробітників — забезпечте хороші старти новим працівникам за допомогою структурованих особистих зустрічей і можливості надати відгук про досвід. Виконуйте та постійно вдосконалюйтеся — створюйте зв’язок у всій компанії, щоб виконувати роботу, створювати ефективні процеси та плекати культуру зростання та розвитку. Короткий огляд того, як ми допомагаємо: • обмін текстовими повідомленнями з нестаціонарними працівниками та претендентами на роботу • автоматичний обмін повідомленнями для зв’язку, що залежить від часу (наприклад, нагадування про співбесіду та відкриті терміни реєстрації) • вбудована реклама про найм на Craigslist, Facebook та Instagram • переклад повідомлень для іспанської мови. доповідачі • централізований центр для організації всієї діяльності з підбору персоналу та інформації про кандидатів • диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.