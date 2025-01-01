Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями для бізнесу функціонує як інструмент внутрішнього спілкування для компаній через програму обміну текстовими повідомленнями. Це програмне забезпечення підтримує прямий обмін повідомленнями один на один, а також груповий і командний обмін повідомленнями. Швидкий характер обміну миттєвими повідомленнями усуває потребу в електронних листах із простими запитаннями чи проблемами, пропонуючи спеціальний простір для швидкого звернення до колег, не вдаючись до неофіційних методів, як-от особистих текстових повідомлень. Компанії будь-якого розміру та типу використовують бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями разом з іншими продуктами або через інтеграцію. Ці інструменти часто вбудовано в інше програмне забезпечення, наприклад, інтранет для співробітників або платформи взаємодії. Тим не менш, доступні численні автономні бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями, які пропонують широкі можливості інтеграції з різними іншими категоріями.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків.
Slack
slack.com
Slack - це платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, організовувати дискусії в каналах та інтегруватись з іншими додатками.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq - це програма для комунікації в бізнесі, що пропонує миттєві повідомлення, голосові та відеодзвінки, організацію дискусій та інтеграцію з іншими інструментами.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа для чату, відеодзвінків і співпраці з шифруванням даних та контролем доступу.
Workplace
workplace.com
Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork - це додаток для групового чату для бізнесу, що дозволяє безпечно спілкуватися, управляти завданнями, відео- та голосовими дзвінками.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala - мобільний додаток для зв'язку та управління роботою у великих групах, що підтримує комунікацію з зовнішніми сторонами.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — сучасний клієнт IRC для безперервного доступу до спільнот, з функціями редагування повідомлень і інтеграцією з Slack.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на робочому місці – це інструмент для комунікації в командах, що підтримує групові та приватні повідомлення для покращення співпраці.
Chatway
chatway.app
Chatway — це додаток для живого чату, який полегшує взаємодію підприємств з клієнтами на веб-сайтах у режимі реального часу.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost - платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці в розробці ПЗ, що включає комунікацію, управління завданнями та проєктами.
Copilot
copilot.com
Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.
Missive
missiveapp.com
Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.
Threema Work
threema.ch
Threema Work - це безпечний месенджер для бізнесу, що забезпечує конфіденційний обмін повідомленнями без потреби у телефонних номерах.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — платформа для командної комунікації з функціями обміну повідомленнями, голосового та відеозв'язку, що забезпечує безпеку та контроль за даними.
Gitter
gitter.im
Gitter-це система миттєвих повідомлень для розробників, яка інтегрується з GitHub і GitLab, дозволяючи створювати публічні та приватні кімнати для обговорення проектів.
Speakap
speakap.com
Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Pumble
pumble.com
Pumble - це безкоштовний додаток для командного чату, що дозволяє командам будь-якого розміру співпрацювати в онлайн-форматі.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Zulip
zulip.com
Zulip — це комунікаційна платформа з відкритим кодом, що дозволяє організовану групову переписку з нитковими розмовами для покращення співпраці.
Diligent Director
diligent.com
Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep — це програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке централізує комунікацію та автоматизує процеси для оптових дистриб'юторів.
Flock
flock.com
Flock - це додаток для комунікації та співпраці команд, що підтримує обмін повідомленнями, відеодзвінки, спільні нотатки та інтеграцію з іншими сервісами.
Jostle
jostle.us
Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.
Twist
twist.com
Twist - це додаток для командного спілкування, що забезпечує організовані розмови та асинхронне спілкування, зменшуючи відволікання.
Pronto
pronto.io
Pronto – це додаток, який з'єднує студентів із викладачами, однокурсниками та службами підтримки університету через мобільний пристрій.
Edworking
edworking.com
Edworking - платформа для командної роботи, що об'єднує управління завданнями, комунікацію та документи в єдине місце для ефективної дистанційної співпраці.
Steeple
steeple.com
Steeple – інструмент для внутрішньої комунікації, що замінює дошку оголошень інтерактивними екранами для всіх працівників.
Fleep
fleep.io
Fleep - це месенджер для спілкування в командах та організаціях, підтримує обмін повідомленнями, файлами та управління завданнями.
Channel.io
channel.io
Channel.io - це багатофункціональний додаток, який пропонує живий чат, CRM, маркетинг та чат-боти для покращення взаємодії з клієнтами.
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace – це інтегрована платформа для управління проектами, співпраці команди та автоматизації завдань з використанням технологій AI.
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger - це платформа для офісного спілкування, що підтримує миттєві повідомлення, групові чати, дзвінки та обмін файлами на різних пристроях.
Textellent
textellent.com
Textellent - платформа для бізнес-повідомлень, що забезпечує SMS та MMS для обслуговування клієнтів, продажів та маркетингових кампаній з аналітикою та інтеграцією з CRM.
Trengo
trengo.com
Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.
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