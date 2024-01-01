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Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Беліз
Програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями для бізнесу функціонує як інструмент внутрішнього спілкування для компаній через програму обміну текстовими повідомленнями. Це програмне забезпечення підтримує прямий обмін повідомленнями один на один, а також груповий і командний обмін повідомленнями. Швидкий характер обміну миттєвими повідомленнями усуває потребу в електронних листах із простими запитаннями чи проблемами, пропонуючи спеціальний простір для швидкого звернення до колег, не вдаючись до неофіційних методів, як-от особистих текстових повідомлень. Компанії будь-якого розміру та типу використовують бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями разом з іншими продуктами або через інтеграцію. Ці інструменти часто вбудовано в інше програмне забезпечення, наприклад, інтранет для співробітників або платформи взаємодії. Тим не менш, доступні численні автономні бізнес-рішення для обміну миттєвими повідомленнями, які пропонують широкі можливості інтеграції з різними іншими категоріями.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Корис...
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — найкращий універсальний інструмент для співпраці для бізнесу. Це не просто слова, Wimi включає в себе спеціальні робочі області: соціальні мережі, обмін файлами та диск, керування завданнями, спільний доступ до календаря, обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції. Завдяки цьому повно...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за підпискою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micros...
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — це програмне забезпечення для ділового спілкування, яке допомагає спростити та оптимізувати ваше спілкування за допомогою організованих розмов та інформації, яку легко знайти. Cliq створено для створення гібридного стилю роботи, коли ви можете ввійти в систему, щоб працювати з будь-якого...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроб...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure ...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — це мобільний додаток і сервіс, призначений для спілкування у великих групах і керування роботою. Kaizala полегшує зв’язок і координацію роботи з усім вашим ланцюжком створення вартості, включаючи співробітників на місцях, постачальників, партнерів і клієнтів, де б вони не були. З...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці клієнтів на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні розширених,...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat – це веселий, інтуїтивно зрозумілий і швидкий спосіб спілкуватися з ким завгодно, будь-де та будь-де. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Chatwork
chatwork.com
Chatwork – це програма для групового чату для бізнесу. Безпечний обмін повідомленнями, відеочат, керування завданнями та обмін файлами. Спілкування в реальному часі та підвищення продуктивності для команд.
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Сотні тисяч розробників по всьому світу довіряють Mattermost підвищити свою продуктивність, об’єднавши командне спілкування, керування завданнями та проектами, а так...
Keeper
keepersecurity.com
Мільйони людей і тисячі компаній покладаються на платформу безпеки та керування паролями Keeper для керування, захисту та застосування надійних паролів для всіх облікових записів працівників, програм і сайтів. Співробітники можуть отримати доступ до Keeper на всіх мобільних операційних системах, ком...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчува...
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Ми переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інт...
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед баг...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Gitter
gitter.im
Gitter — це система обміну миттєвими повідомленнями та чатів із відкритим кодом для розробників і користувачів сховищ GitLab і GitHub. Gitter надається як програмне забезпечення як послуга з безкоштовною опцією, яка надає всі основні функції та можливість створити єдину приватну кімнату чату, а тако...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, — це хмарна платформа для керування проектами та командної співпраці, яка використовується командами по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовує...
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, служб підтримки тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюю...
Threema Work
threema.ch
Threema Work — це безпечний бізнес-месенджер, який відповідає вимогам GDPR, який полегшує мобільне спілкування в компаніях і організаціях. Додаток для обміну повідомленнями простий у використанні та не потребує номеру телефону чи електронної адреси. За допомогою Threema Broadcast компанії можуть охо...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектами на ваших умовах із гарантованим...
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям вести структурований діалог зі своїм персоналом на першому місці, підтримувати та інформувати своїх безстільних працівників з будь-якого місця та в будь-який час. Рішення, доступне як на мобільних пристроях, так і на настільних ...
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...
Twist
twist.com
Інструменти командної роботи, такі як електронна пошта та груповий чат, неорганізовані, нефункціональні та відволікають. Twist – це програма для командного спілкування, яка сприяє усвідомленому спілкуванню та дає сучасним командам центральне місце для розширення бази знань і організованих тематичних...
Zulip
zulip.com
Zulip — це потужна програма для групового чату з відкритим кодом, яка поєднує в собі безпосередність чату в реальному часі з перевагами продуктивності потокових розмов. Zulip використовується проектами з відкритим кодом, компаніями зі списку Fortune 500, великими органами стандартизації та іншими, я...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стан...
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єдн...
Pumble
pumble.com
Pumble — це безкоштовна програма для командного чату, яка дозволяє співпрацювати командам будь-якого розміру. На відміну від інших програм командного чату, Pumble доступний для необмеженої кількості користувачів безкоштовно. Pumble — це онлайн-веб-програма, яка працює у браузері, але для зручності в...
Chanty
chanty.com
Chanty — це хмарна платформа для співпраці, яка поєднує комунікацію, управління проектами та автоматизацію, щоб допомогти командам працювати разом ефективніше. Цей інструмент дозволяє вам: · спілкуватися в чаті з членами вашої команди; · Спілкуйтеся за допомогою групових і 1 на 1 аудіо/відеодзвінків...
Flock
flock.com
Flock — це програма для спілкування та співпраці для сучасних команд і компаній. Flock розширює можливості команд, надаючи їм низку вбудованих інструментів продуктивності, таких як спільні нотатки, нагадування, завдання, опитування. Користувачі можуть спілкуватися з віддаленими командами через аудіо...
Trengo
trengo.com
У Trengo ми націлені на задоволення клієнтів. Ми вважаємо, що перетворення розмов на стосунки є конкурентною перевагою. І відкриття більше моментів справжнього задоволення від кожної взаємодії сприятиме цьому зростанню. Задоволення клієнтів. Завжди. Перемоги. Давайте знайомитися: https://trengo.com/...
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger — ідеальний і простий у використанні офісний інструмент обміну повідомленнями з бездоганним інтерфейсом користувача та UX. Функції та їх функціональні можливості добре розроблені для всіх програм, що робить процес навчання простим навіть для користувача-початківця. Він пропонує широк...
Ryver
ryver.com
Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участ...
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент керування завданнями, який переосмислює спосіб спільної роботи команд. Hibox дозволяє створювати проекти, переглядати статус завдань, візуалізувати та планувати терміни за допомогою календаря, створювати підзавдання та повторювані завдання, отримувати сповіщення про завдання та...
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...
Nucleus
nucleusapp.io
Об’єднайте спілкування на робочому місці. Єдина платформа для зустрічей, обміну повідомленнями, завдань, нотаток і документів. Створено для підвищення концентрації та продуктивності.
Trillian
trillian.im
Trillian — це сучасний і безпечний обмін миттєвими повідомленнями для людей, бізнесу та охорони здоров’я Вже понад 20 років Trillian допомагає людям залишатися на зв’язку. Сучасний Trillian надає безпечні (і відповідні вимогам HIPAA) обмін повідомленнями для медичних працівників і компаній будь-яког...
Fleep
fleep.io
Месенджер Fleep забезпечує спілкування всередині та між організаціями – будь то ваші командні чати, спілкування за проектом або розмови 1:1.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям вз...
Pronto
pronto.io
Кожна реєстрація має значення. Місія Pronto полягає в тому, щоб допомогти навчальним закладам залучати та утримувати студентів, об’єднуючи та залучаючи студентів протягом усього їхнього шляху — від вступу до випуску та далі. Pronto об’єднує весь ваш кампус, надаючи студентам безпрецедентний доступ...