Business Instant Messaging Software - Найпопулярніші застосунки

Gmelius

gmelius.io

Платформа для співпраці для команд, які використовують Gmail. Gmelius дає змогу вашим командам співпрацювати над електронною поштою, керувати своїми проектами та конвеєрами, обслуговувати клієнтів і автоматизувати робочі процеси, не виходячи з Gmail та інших програм, які щодня використовуються у ва...