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Постачальники бізнес-фінансів
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Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки

«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.

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Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut — це додаток для управління фінансами, що дозволяє вести витрати, заощаджувати, інвестувати та виконувати міжнародні транзакції.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Revolut Business - це платформа для управління фінансами, яка дозволяє здійснювати міжнародні платежі, контролювати витрати та інтегруватися з бухгалтерськими системами.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Додаток ANZ Australia дозволяє користувачам керувати банківськими обліковими записами, перевіряти залишки, здійснювати платежі та відстежувати транзакції.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Додаток ANZ New Zealand дозволяє користувачам управляти фінансами, переглядати рахунки, відстежувати транзакції та здійснювати платежі на мобільних пристроях.

Carta

Carta

carta.com

Carta – це платформа для управління капіталом стартапів, яка пропонує оцінки, випуски акцій та відповідність регуляторним нормам.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Wikifolio - платформа соціальної торгівлі, де користувачі можуть обмінюватись торговими ідеями та інвестувати в них через фінансові продукти.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Додаток Wolters Kluwer надає доступ до професійних рішень у галузях охорони здоров'я, юриспруденції та фінансів, підвищуючи ефективність і продуктивність користувачів.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

OurCrowd — платформа для інвестицій у стартапи та альтернативні активи, що надає доступ до новин, профілів компаній та можливостей інвестування.

Holvi

Holvi

holvi.com

Holvi — банківська програма для самозайнятих, що об'єднує банківські послуги, виставлення рахунків та бухгалтерію в одному застосунку.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio - безкоштовна онлайн-платформа для мікропозик, що допомагає власникам бізнесу знаходити різні варіанти фінансування через зручний мобільний додаток.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni — це платформа для автоматизації фінансових операцій стартапів, що надає бухгалтерський облік, управління податками, налаштування звітності та підтримку.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube - платформа краудфандингу, що з'єднує стартапи з інвесторами, надаючи можливість отримувати акції та залучати капітал.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Checkflo - це сервіс для обробки, друку та розсилки чеків, що інтегрується з фінансовими системами та автоматизує фінансові процеси.

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent - платформа для ведення бухгалтерії, податкової підтримки, виставлення рахунків і відстеження витрат для бізнесу.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox - це платформа для малого бізнесу, що надає кредити до $150,000 з швидким доступом та мінімальною документацією.

Minveo

Minveo

minveo.de

Minveo - додаток для управління цифровими активами, який використовує штучний інтелект для оптимізації портфелів інвесторів.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.

Pilot

Pilot

pilot.com

Pilot - бухгалтерський додаток для стартапів та малих бізнесів, що пропонує облік, CFO та податкові послуги.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Neo.Tax - це програма для подання податкових декларацій на R&D податкові кредити для стартапів. Отримання кредиту займає 10 хвилин і коштує 10% від суми повернення.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Додаток Fidor Bank забезпечує управління банківськими рахунками, транзакціями та платежами, з акцентом на безпеку та зручність користування.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare - платформа для інвестицій у приватний капітал, що дозволяє доступ до фондів з меншими мінімумами для роздрібних та інституційних інвесторів.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

RateSetter — це платформа для отримання персоналізованих кредитів онлайн з можливістю миттєвого отримання пропозицій без впливу на кредитний бал.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula - це додаток для отримання позик для розвитку бізнесу, який схвалює та фінансує кредити за 24 години.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino – це майданчик для позик, де інвестори можуть напряму надавати кредити надійним компаніям, економлячи час і гроші обом сторонам.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova – це інвестиційний фонд, що дозволяє інвестувати в понад 12 альтернативних активів, включаючи вино, мистецтво, стартапи, криптовалюту та нерухомість.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench — це додаток, який веде бухгалтерський облік вашого малого бізнесу, готуючи щомісячні та річні фінансові звіти за вас.

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva - платформа для мікрокредитування, що дозволяє кредиторам фінансувати малий бізнес у світі, підвищуючи доступ до фінансових ресурсів.

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource - платформа для отримання кредитів на комерційну нерухомість, що з'єднує інвесторів з фінансуванням від банків, страховиків та приватних кредиторів.

Clara

Clara

clarafinds.com

Clara допомагає знаходити та порівнювати фінансове програмне забезпечення і обладнання для людей та малих бізнесів.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark - онлайн-бухгалтерська платформа для автоматизації обліку, підготовки податків, виставлення рахунків і управління витратами з підтримкою спеціалістів.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero - це бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, що надає послуги бухгалтерії, податкової підготовки і управління заробітною платою.

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo - це додаток, який використовує аналітиків для формування індивідуальних портфелів акцій із даних, що перевищують ринкові показники.

Kriya

Kriya

kriya.co

Kriya - це додаток для дисконтування рахунків-фактур, що забезпечує конфіденційне фінансування для бізнесів з регулярними потребами в грошах.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

FundThrough - онлайн-платформа для підприємств, яка надає швидкий доступ до фінансування на основі непогашених рахунків-фактур без зобов'язань.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Додаток Rehmann пропонує інструменти для управління фінансами, включаючи фінансове планування, аудит і бухгалтерію, з інтеграцією інших фінансових систем.

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — це програма для бухгалтерського обліку та консалтингу, яка поєднує галузеві знання з технологіями для створення цінності для клієнтів.

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Seedrs - платформа краудфандингу, що дозволяє стартапам залучати інвестиції, пропонуючи акції широкому колу інвесторів для фінансування їхнього зростання.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch - це нова страхова компанія, розроблена для стартапів, яка спрощує процес отримання бізнес-страхування.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

TaxHub - це платформа для підготовки податків, що з'єднує користувачів з сертифікованими бухгалтерами для спрощення процесу подання податкових декларацій.

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot автоматизує розрахунок податкових кредитів на НДДКР, спрощує процес подачі заявок та забезпечує аудиторську підтримку безкоштовно до отримання вигоди.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital - це платформа, яка надає малим бізнесам доступ до оборотних капіталів швидко, зазвичай протягом 24 годин, без значної уваги до особистого кредиту.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise - платформа для краудфандингу в Австралії, що забезпечує зв'язок між інвесторами та підприємствами для залучення капіталу.

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago - платформа краудфандингу для інвестування в стартапи та нерухомість, що дозволяє інвесторам підтримувати інноваційні компанії.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

Invesdor – платформа, що з’єднує європейські стартапи з інвесторами, полегшуючи процес інвестування та підтримуючи інноваційні бізнеси.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting - програма для управління орендою та кредитуванням в індустрії фінансування обладнання, забезпечує програмне забезпечення та консультаційні послуги.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Додаток American Century Investments допомагає управляти інвестиціями через різні стратегії, аналітичні інструменти та врахування ESG-факторів.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — це бухгалтерський додаток для малого бізнесу, що пропонує підготовку податків, управління заробітною платою та фінансове планування з підтримкою CPA.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Додаток Perkins & Co забезпечує безпечне управління і обмін фінансовими документами через хмарну платформу для бухгалтерів і клієнтів.

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud пропонує фінансові послуги та програмне забезпечення для стартапів, зокрема бухгалтерський облік та звітність.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy - платформа для злиттів та поглинань в Європі, яка прискорює процес придбання бізнесу до 30 днів.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker - цифрова платформа для отримання та управління бізнес-страхуванням, що дозволяє купувати поліси та отримувати котирування онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective - онлайн платформа для бізнесу з одним працівником, яка займається реєстрацією, бухгалтерією, податками та пропонує спільноту для підприємців.

LBMC

LBMC

lbmc.com

LBMC — це професійний додаток для надання бухгалтерських, фінансових, HR, технологічних послуг і консультацій для бізнесу та заможних осіб.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub - це додаток для фінансового планування, що допомагає підприємцям створювати фінансові прогнози та моделі для управління бізнесом.

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket - додаток для онлайн-підготовки податків, що допомагає користувачам відстежувати витрати та організовувати податкову інформацію.

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible - це платформа SaaS, яка допомагає бухгалтерам швидко знаходити та надавати бізнесові податкові пільги для клієнтів.

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax - онлайн-платформа для малого бізнесу, що спрощує отримання податкових кредитів на НДДКР шляхом автоматизованого процесу та інтеграції з системами оплати праці.

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