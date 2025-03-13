Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки

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«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.
Запит на новий застосунок
Revolut
revolut.com
Revolut — це додаток для управління фінансами, що дозволяє вести витрати, заощаджувати, інвестувати та виконувати міжнародні транзакції.
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business - це платформа для управління фінансами, яка дозволяє здійснювати міжнародні платежі, контролювати витрати та інтегруватися з бухгалтерськими системами.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
ANZ Australia
anz.com.au
Додаток ANZ Australia дозволяє користувачам керувати банківськими обліковими записами, перевіряти залишки, здійснювати платежі та відстежувати транзакції.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Додаток ANZ New Zealand дозволяє користувачам управляти фінансами, переглядати рахунки, відстежувати транзакції та здійснювати платежі на мобільних пристроях.
Carta
carta.com
Carta – це платформа для управління капіталом стартапів, яка пропонує оцінки, випуски акцій та відповідність регуляторним нормам.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio - платформа соціальної торгівлі, де користувачі можуть обмінюватись торговими ідеями та інвестувати в них через фінансові продукти.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Додаток Wolters Kluwer надає доступ до професійних рішень у галузях охорони здоров'я, юриспруденції та фінансів, підвищуючи ефективність і продуктивність користувачів.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd — платформа для інвестицій у стартапи та альтернативні активи, що надає доступ до новин, профілів компаній та можливостей інвестування.
Holvi
holvi.com
Holvi — банківська програма для самозайнятих, що об'єднує банківські послуги, виставлення рахунків та бухгалтерію в одному застосунку.
Lendio
lendio.com
Lendio - безкоштовна онлайн-платформа для мікропозик, що допомагає власникам бізнесу знаходити різні варіанти фінансування через зручний мобільний додаток.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це платформа для автоматизації фінансових операцій стартапів, що надає бухгалтерський облік, управління податками, налаштування звітності та підтримку.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube - платформа краудфандингу, що з'єднує стартапи з інвесторами, надаючи можливість отримувати акції та залучати капітал.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo - це сервіс для обробки, друку та розсилки чеків, що інтегрується з фінансовими системами та автоматизує фінансові процеси.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для ведення бухгалтерії, податкової підтримки, виставлення рахунків і відстеження витрат для бізнесу.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox - це платформа для малого бізнесу, що надає кредити до $150,000 з швидким доступом та мінімальною документацією.
Minveo
minveo.de
Minveo - додаток для управління цифровими активами, який використовує штучний інтелект для оптимізації портфелів інвесторів.
Block Advisors
blockadvisors.com
Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.
Pilot
pilot.com
Pilot - бухгалтерський додаток для стартапів та малих бізнесів, що пропонує облік, CFO та податкові послуги.
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax - це програма для подання податкових декларацій на R&D податкові кредити для стартапів. Отримання кредиту займає 10 хвилин і коштує 10% від суми повернення.
Fidor Bank
fidor.de
Додаток Fidor Bank забезпечує управління банківськими рахунками, транзакціями та платежами, з акцентом на безпеку та зручність користування.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare - платформа для інвестицій у приватний капітал, що дозволяє доступ до фондів з меншими мінімумами для роздрібних та інституційних інвесторів.
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter — це платформа для отримання персоналізованих кредитів онлайн з можливістю миттєвого отримання пропозицій без впливу на кредитний бал.
Moula
moula.com.au
Moula - це додаток для отримання позик для розвитку бізнесу, який схвалює та фінансує кредити за 24 години.
Lendino
lendino.dk
Lendino – це майданчик для позик, де інвестори можуть напряму надавати кредити надійним компаніям, економлячи час і гроші обом сторонам.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova – це інвестиційний фонд, що дозволяє інвестувати в понад 12 альтернативних активів, включаючи вино, мистецтво, стартапи, криптовалюту та нерухомість.
Clara
clarafinds.com
Clara допомагає знаходити та порівнювати фінансове програмне забезпечення і обладнання для людей та малих бізнесів.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark - онлайн-бухгалтерська платформа для автоматизації обліку, підготовки податків, виставлення рахунків і управління витратами з підтримкою спеціалістів.
inDinero
indinero.com
inDinero - це бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, що надає послуги бухгалтерії, податкової підготовки і управління заробітною платою.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo - це додаток, який використовує аналітиків для формування індивідуальних портфелів акцій із даних, що перевищують ринкові показники.
StackSource
stacksource.com
StackSource - платформа для отримання кредитів на комерційну нерухомість, що з'єднує інвесторів з фінансуванням від банків, страховиків та приватних кредиторів.
Kriya
kriya.co
Kriya - це додаток для дисконтування рахунків-фактур, що забезпечує конфіденційне фінансування для бізнесів з регулярними потребами в грошах.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough - онлайн-платформа для підприємств, яка надає швидкий доступ до фінансування на основі непогашених рахунків-фактур без зобов'язань.
Kiva
kiva.org
Kiva - платформа для мікрокредитування, що дозволяє кредиторам фінансувати малий бізнес у світі, підвищуючи доступ до фінансових ресурсів.
Rehmann
rehmann.com
Додаток Rehmann пропонує інструменти для управління фінансами, включаючи фінансове планування, аудит і бухгалтерію, з інтеграцією інших фінансових систем.
Crowe
crowe.com
Crowe — це програма для бухгалтерського обліку та консалтингу, яка поєднує галузеві знання з технологіями для створення цінності для клієнтів.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs - платформа краудфандингу, що дозволяє стартапам залучати інвестиції, пропонуючи акції широкому колу інвесторів для фінансування їхнього зростання.
Bench Accounting
bench.co
Bench — це додаток, який веде бухгалтерський облік вашого малого бізнесу, готуючи щомісячні та річні фінансові звіти за вас.
Vouch
vouch.us
Vouch - це нова страхова компанія, розроблена для стартапів, яка спрощує процес отримання бізнес-страхування.
TaxHub
gettaxhub.com
TaxHub - це платформа для підготовки податків, що з'єднує користувачів з сертифікованими бухгалтерами для спрощення процесу подання податкових декларацій.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot автоматизує розрахунок податкових кредитів на НДДКР, спрощує процес подачі заявок та забезпечує аудиторську підтримку безкоштовно до отримання вигоди.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital - це платформа, яка надає малим бізнесам доступ до оборотних капіталів швидко, зазвичай протягом 24 годин, без значної уваги до особистого кредиту.
Equitise
equitise.com
Equitise - платформа для краудфандингу в Австралії, що забезпечує зв'язок між інвесторами та підприємствами для залучення капіталу.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago - платформа краудфандингу для інвестування в стартапи та нерухомість, що дозволяє інвесторам підтримувати інноваційні компанії.
Invesdor
invesdor.com
Invesdor – платформа, що з’єднує європейські стартапи з інвесторами, полегшуючи процес інвестування та підтримуючи інноваційні бізнеси.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting - програма для управління орендою та кредитуванням в індустрії фінансування обладнання, забезпечує програмне забезпечення та консультаційні послуги.
American Century Investments
americancentury.com
Додаток American Century Investments допомагає управляти інвестиціями через різні стратегії, аналітичні інструменти та врахування ESG-факторів.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — це бухгалтерський додаток для малого бізнесу, що пропонує підготовку податків, управління заробітною платою та фінансове планування з підтримкою CPA.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Додаток Perkins & Co забезпечує безпечне управління і обмін фінансовими документами через хмарну платформу для бухгалтерів і клієнтів.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує фінансові послуги та програмне забезпечення для стартапів, зокрема бухгалтерський облік та звітність.
Foundy
foundy.com
Foundy - платформа для злиттів та поглинань в Європі, яка прискорює процес придбання бізнесу до 30 днів.
Embroker
embroker.com
Embroker - цифрова платформа для отримання та управління бізнес-страхуванням, що дозволяє купувати поліси та отримувати котирування онлайн.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub - це додаток для фінансового планування, що допомагає підприємцям створювати фінансові прогнози та моделі для управління бізнесом.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket - додаток для онлайн-підготовки податків, що допомагає користувачам відстежувати витрати та організовувати податкову інформацію.
Collective
collective.com
Collective - онлайн платформа для бізнесу з одним працівником, яка займається реєстрацією, бухгалтерією, податками та пропонує спільноту для підприємців.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible - це платформа SaaS, яка допомагає бухгалтерам швидко знаходити та надавати бізнесові податкові пільги для клієнтів.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax - онлайн-платформа для малого бізнесу, що спрощує отримання податкових кредитів на НДДКР шляхом автоматизованого процесу та інтеграції з системами оплати праці.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D - це додаток, який автоматизує процес отримання податкових кредитів на НДДКР для бізнесів різних масштабів та галузей.
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