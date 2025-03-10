Collective

collective.com

Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послуг і доступу до процвітаючої спільноти – все на одній платформі. Наші учасники економлять у середньому 10 000 доларів США за перший рік приєднання. З Collective ми хочемо, щоб ведення вашого власного бізнесу було таким же безперебійним, як робота на повний робочий день. Нами керує група серійних підприємців і об’єднаних компаній, які вірять у розширення можливостей самозайнятих людей, щоб вони отримували таку ж економію податків, як і великі компанії.