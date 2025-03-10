Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.
Запит на новий застосунок
Revolut
revolut.com
Revolut — це додаток для управління фінансами, що дозволяє вести витрати, заощаджувати, інвестувати та виконувати міжнародні транзакції.
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business - це платформа для управління фінансами, яка дозволяє здійснювати міжнародні платежі, контролювати витрати та інтегруватися з бухгалтерськими системами.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
ANZ Australia
anz.com.au
Додаток ANZ Australia дозволяє користувачам керувати банківськими обліковими записами, перевіряти залишки, здійснювати платежі та відстежувати транзакції.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Додаток ANZ New Zealand дозволяє користувачам управляти фінансами, переглядати рахунки, відстежувати транзакції та здійснювати платежі на мобільних пристроях.
Carta
carta.com
Carta – це платформа для управління капіталом стартапів, яка пропонує оцінки, випуски акцій та відповідність регуляторним нормам.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio - платформа соціальної торгівлі, де користувачі можуть обмінюватись торговими ідеями та інвестувати в них через фінансові продукти.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Додаток Wolters Kluwer надає доступ до професійних рішень у галузях охорони здоров'я, юриспруденції та фінансів, підвищуючи ефективність і продуктивність користувачів.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd — платформа для інвестицій у стартапи та альтернативні активи, що надає доступ до новин, профілів компаній та можливостей інвестування.
Holvi
holvi.com
Holvi — банківська програма для самозайнятих, що об'єднує банківські послуги, виставлення рахунків та бухгалтерію в одному застосунку.
Lendio
lendio.com
Lendio - безкоштовна онлайн-платформа для мікропозик, що допомагає власникам бізнесу знаходити різні варіанти фінансування через зручний мобільний додаток.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це платформа для автоматизації фінансових операцій стартапів, що надає бухгалтерський облік, управління податками, налаштування звітності та підтримку.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube - платформа краудфандингу, що з'єднує стартапи з інвесторами, надаючи можливість отримувати акції та залучати капітал.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo - це сервіс для обробки, друку та розсилки чеків, що інтегрується з фінансовими системами та автоматизує фінансові процеси.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для ведення бухгалтерії, податкової підтримки, виставлення рахунків і відстеження витрат для бізнесу.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox - це платформа для малого бізнесу, що надає кредити до $150,000 з швидким доступом та мінімальною документацією.
Minveo
minveo.de
Minveo - додаток для управління цифровими активами, який використовує штучний інтелект для оптимізації портфелів інвесторів.
Block Advisors
blockadvisors.com
Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.
Pilot
pilot.com
Pilot - бухгалтерський додаток для стартапів та малих бізнесів, що пропонує облік, CFO та податкові послуги.
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax - це програма для подання податкових декларацій на R&D податкові кредити для стартапів. Отримання кредиту займає 10 хвилин і коштує 10% від суми повернення.
Fidor Bank
fidor.de
Додаток Fidor Bank забезпечує управління банківськими рахунками, транзакціями та платежами, з акцентом на безпеку та зручність користування.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare - платформа для інвестицій у приватний капітал, що дозволяє доступ до фондів з меншими мінімумами для роздрібних та інституційних інвесторів.
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter — це платформа для отримання персоналізованих кредитів онлайн з можливістю миттєвого отримання пропозицій без впливу на кредитний бал.
Moula
moula.com.au
Moula - це додаток для отримання позик для розвитку бізнесу, який схвалює та фінансує кредити за 24 години.
Lendino
lendino.dk
Lendino – це майданчик для позик, де інвестори можуть напряму надавати кредити надійним компаніям, економлячи час і гроші обом сторонам.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova – це інвестиційний фонд, що дозволяє інвестувати в понад 12 альтернативних активів, включаючи вино, мистецтво, стартапи, криптовалюту та нерухомість.
Clara
clarafinds.com
Clara допомагає знаходити та порівнювати фінансове програмне забезпечення і обладнання для людей та малих бізнесів.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark - онлайн-бухгалтерська платформа для автоматизації обліку, підготовки податків, виставлення рахунків і управління витратами з підтримкою спеціалістів.
inDinero
indinero.com
inDinero - це бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, що надає послуги бухгалтерії, податкової підготовки і управління заробітною платою.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo - це додаток, який використовує аналітиків для формування індивідуальних портфелів акцій із даних, що перевищують ринкові показники.
StackSource
stacksource.com
StackSource - платформа для отримання кредитів на комерційну нерухомість, що з'єднує інвесторів з фінансуванням від банків, страховиків та приватних кредиторів.
Kriya
kriya.co
Kriya - це додаток для дисконтування рахунків-фактур, що забезпечує конфіденційне фінансування для бізнесів з регулярними потребами в грошах.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough - онлайн-платформа для підприємств, яка надає швидкий доступ до фінансування на основі непогашених рахунків-фактур без зобов'язань.
Rehmann
rehmann.com
Додаток Rehmann пропонує інструменти для управління фінансами, включаючи фінансове планування, аудит і бухгалтерію, з інтеграцією інших фінансових систем.
Crowe
crowe.com
Crowe — це програма для бухгалтерського обліку та консалтингу, яка поєднує галузеві знання з технологіями для створення цінності для клієнтів.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs - платформа краудфандингу, що дозволяє стартапам залучати інвестиції, пропонуючи акції широкому колу інвесторів для фінансування їхнього зростання.
Bench Accounting
bench.co
Bench — це додаток, який веде бухгалтерський облік вашого малого бізнесу, готуючи щомісячні та річні фінансові звіти за вас.
Vouch
vouch.us
Vouch - це нова страхова компанія, розроблена для стартапів, яка спрощує процес отримання бізнес-страхування.
Kiva
kiva.org
Kiva - платформа для мікрокредитування, що дозволяє кредиторам фінансувати малий бізнес у світі, підвищуючи доступ до фінансових ресурсів.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша платформа дозволяє користувачам спілкуватися та ділитися документами про податок на прибуток з податковими фахівцями віртуально, позбавляючи їх від необхідності заповнювати довгі складні анкети, пов’язані з традиційними онлайн-платформами «зроби сам». Наша унікальна бізнес-модель із низькими накладними витратами дозволяє нам запропонувати приблизно 50% економії в порівнянні з традиційними франшизами з підготовки податків, дозволяючи нам запропонувати реальну та впізнавану пропозицію для наших клієнтів.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визначимо вигоду.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується так сильно на особистих кредитах, як це роблять банки та кредитні спілки. У результаті ми часто отримуємо фінансування власників швидко, часто протягом 24 годин.
Equitise
equitise.com
Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінансування стартапів, громада бере участь у розвитку економіки, інновацій та зайнятості.
Invesdor
invesdor.com
Лідер скандинавського ринку #цифрового #залучення коштів, що об'єднує амбітні європейські компанії з інвесторами з усього світу.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.
American Century Investments
americancentury.com
Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та своєї громади. Індивідуально ви маєте змістовну різницю. Разом ми можемо стати потужною силою назавжди.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, максимізуючи податкову економію. Це дозволяє власникам зосереджувати свій час і енергію на розвитку свого бізнесу, а ми займаємося іншим.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво, оптову торгівлю, нерухомість, будівництво, професійні та творчі послуги, технології, їжу та напої, автосалони та некомерційні організації. Perkins пишається тим, що отримав 10-річну нагороду ClearlyRated's Best of Accounting™ за відмінне обслуговування клієнтів, 16-річну компанію Portland Business Journal. з натовпу. Зателефонуйте нам сьогодні, щоб дізнатися більше про відмінності Perkins!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отримує доступ до нашого програмного забезпечення, яке надає фінансові звіти та управлінську інформацію, щоб допомогти у прийнятті рішень. За останні 5 років клієнти збільшили свої доходи в середньому в 3 рази, їх оцінили в понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і ми підтримали 10 виходів, включаючи вихід на Facebook, Coinbase і Just Eat.
Foundy
foundy.com
Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиційний процес M&A.
Embroker
embroker.com
Бізнес-страхування є однією з найстаріших галузей у світі. Він побудований на особистих стосунках, а не на технологічному прогресі. Тут також домінують давні гравці. Дотепер. Embroker – це цифрова страхова компанія, створена з нуля за допомогою сучасних технологій, щоб усунути неефективність, яка підвищує ціни та призводить до розчарування клієнтів. Від машинного навчання до штучного інтелекту ми використовуємо новітні технології, щоб зробити поліси більш індивідуальними, дешевшими та легшими для придбання. Наша місія полягає в тому, щоб максимально спростити отримання потрібного страхування бізнесу за найкращою ціною.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — це інноваційне рішення для управління продажами. Надайте підприємцям наочність у фінансовому плані через прогноз доходів, витрат, активів і зобов’язань. Щоб вони могли отримати більше уявлення про бізнес-плани та інвестиції.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.
Collective
collective.com
Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послуг і доступу до процвітаючої спільноти – все на одній платформі. Наші учасники економлять у середньому 10 000 доларів США за перший рік приєднання. З Collective ми хочемо, щоб ведення вашого власного бізнесу було таким же безперебійним, як робота на повний робочий день. Нами керує група серійних підприємців і об’єднаних компаній, які вірять у розширення можливостей самозайнятих людей, щоб вони отримували таку ж економію податків, як і великі компанії.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого процесу та покращує вашу здатність обслуговувати клієнтів, одночасно генеруючи додатковий дохід.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самостійний досвід разом із інтеграцією із системами нарахування заробітної плати. SmartCreditEngine від GOAT допомагає гарантувати, що кожна компанія отримує максимальну податкову вигоду.
Clarus R+D
clarusrd.com
Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові дослідження НДДКР є складними та дорогими. Наша місія Clarus R+D полягає в тому, щоб зробити податкові кредити на дослідження та розробки більш доступними для малого та середнього бізнесу, включно з стартапами, які не мають прибутку. А також розширити свою цінність у таких галузях, як програмне забезпечення, інженерія, біотехнології та медичні технології. Поверніть гроші у свій бізнес, щоб наймати, впроваджувати інновації та розвиватися. Усе це за невелику частку вартості традиційного податкового дослідження НДДКР.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.