Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Checkflo

checkflo.com

Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо скоротити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність із меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгалтера інструменти для керування, відстеження та аналізу ваших чекових платежів, доставки та багато іншого за допомогою нашого чекового хмарного програмного забезпечення. Звіти доступні цілодобово без вихідних через наш безпечний клієнтський портал. Checkflo може додати логотип вашої компанії та включити рекламний текст як частину вашого чека, перетворюючи звичайні чекові платежі на маркетингові точки дотику! Checkflo пропонує максимальну гнучкість у надсиланні чеків у будь-який час і в будь-яке місце без клопоту, пов’язаного з паперовими чеками. Наші чеки друкуються на найсучаснішому та безпечному чековому папері на ринку та надсилаються поштою з нашого головного офісу в той самий робочий день. Для поспішних платежів у нас є можливість надіслати чеки через FedEx, які надійдуть до полудня наступного дня. Checkflo синхронізується безпосередньо з QuickBooks, тому ви витрачаєте менше часу на подвійне введення даних, коли прийшов час узгодити ваш чековий рахунок, а книги завжди будуть точними та актуальними з останніми витратами, оплаченими чеком.