Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки - Руанда

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«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.
Запит на новий застосунок
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Gusher
gusher.co
Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансів та ігор.
StackSource
stacksource.com
StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.
RateSetter
ratesetter.com
Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.
OurCrowd
ourcrowd.com
Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — це найдосконаліша інвестиційна платформа взаємних фондів в Індії, яка об’єднує всі КУА під одним дахом із командою з понад 50 висококваліфікованих галузевих експертів і аналітиків фондів. Це автоматизована платформа, яка розуміє потреби кожного інвестора та пропонує їм зручність для поєднання комфорту інвестування з ризиком бездокументарним способом.
Moula
moula.com.au
Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.
Minveo
minveo.de
Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.
Lendino
lendino.dk
Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.
Swish Funding
swishfunding.com
Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка
growney
growney.de
Впроваджена технологія Robo-Advice стане доступною для банків, страхових компаній та інших постачальників фінансових послуг.
FlexFunding
flexfunding.com
За допомогою Flex Funding ви можете інвестувати в позики для здорових данських компаній. Вони отримують гроші на свій розвиток і зростання, ви отримуєте привабливу віддачу.
Finhaven
finhaven.com
Застосовуючи криптографічну технологію до традиційно фрагментованих і неефективних ринків капіталу, платформа Finhaven пропонує інновації, які приносять користь як глобальним емітентам, так і інвесторам на її ринку.
Equitise
equitise.com
Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Ми співпрацюємо з інсталяторами сонячних батарей у житлових приміщеннях по всій країні, щоб забезпечити фінансування сонячної енергії та накопичувачів за допомогою вдосконалених технологій і команди, яка допоможе вам розвивати свій бізнес.
Debexpert
debexpert.com
Ми допомагаємо банкам та іншим кредиторам продавати свої боргові портфелі ефективно та за найкращою ринковою ціною через наш онлайн-ринок кредитів. Ми спеціалізуємося на продажі боргів колекторським агентствам, компаніям, що купують борги, покупцям нерухомості, покупцям медичних боргів, покупцям портфеля автокредитів, хедж-фондам, сімейним офісам та іншим інституційним покупцям боргів. На нашому кредитному ринку вони купують і продають усі види боргових портфелів: облігації на нерухоме майно, автоноти, портфелі до виплати зарплати, портфелі виплат, медичні борги, комерційні ноти, борг MCA, портфелі кредитних карток, портфелі судових рішень, банкрутства, портфелі студентських позик та інші .
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Біржа Crowd2Fund дозволяє інвесторам купувати та продавати свої частки в бізнесі.
Companisto
companisto.com
Companisto — це краудфандингова платформа, заснована на капіталі. Companisto — це інвестиційна платформа для стартапів і компаній, що розвиваються.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самостійний досвід разом із інтеграцією із системами нарахування заробітної плати. SmartCreditEngine від GOAT допомагає гарантувати, що кожна компанія отримує максимальну податкову вигоду.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша платформа дозволяє користувачам спілкуватися та ділитися документами про податок на прибуток з податковими фахівцями віртуально, позбавляючи їх від необхідності заповнювати довгі складні анкети, пов’язані з традиційними онлайн-платформами «зроби сам». Наша унікальна бізнес-модель із низькими накладними витратами дозволяє нам запропонувати приблизно 50% економії в порівнянні з традиційними франшизами з підготовки податків, дозволяючи нам запропонувати реальну та впізнавану пропозицію для наших клієнтів.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.
Collective
collective.com
Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послуг і доступу до процвітаючої спільноти – все на одній платформі. Наші учасники економлять у середньому 10 000 доларів США за перший рік приєднання. З Collective ми хочемо, щоб ведення вашого власного бізнесу було таким же безперебійним, як робота на повний робочий день. Нами керує група серійних підприємців і об’єднаних компаній, які вірять у розширення можливостей самозайнятих людей, щоб вони отримували таку ж економію податків, як і великі компанії.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, максимізуючи податкову економію. Це дозволяє власникам зосереджувати свій час і енергію на розвитку свого бізнесу, а ми займаємося іншим.
Crowe
crowe.com
Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими вони стикаються.
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Заснована в 2009 році Джессіка Ма, Енді Су та Андреа Барріка, inDinero закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 травня 2018 року inDinero придбала компанію tempCFO у Сан-Хосе. 1 лютого 2019 року inDinero придбала другу компанію, mAccounting, бухгалтерську та податкову фірму в Індіанаполісі.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого процесу та покращує вашу здатність обслуговувати клієнтів, одночасно генеруючи додатковий дохід.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінансування стартапів, громада бере участь у розвитку економіки, інновацій та зайнятості.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визначимо вигоду.
Clarus R+D
clarusrd.com
Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові дослідження НДДКР є складними та дорогими. Наша місія Clarus R+D полягає в тому, щоб зробити податкові кредити на дослідження та розробки більш доступними для малого та середнього бізнесу, включно з стартапами, які не мають прибутку. А також розширити свою цінність у таких галузях, як програмне забезпечення, інженерія, біотехнології та медичні технології. Поверніть гроші у свій бізнес, щоб наймати, впроваджувати інновації та розвиватися. Усе це за невелику частку вартості традиційного податкового дослідження НДДКР.
Pilot
pilot.com
Ми є найбільшою бухгалтерською фірмою в США, що орієнтована на стартапи, з командою з 350+ співробітників США. Наші бухгалтери, фракційні фінансові директори та спеціалісти з оподаткування націлені на створення міцної фінансової основи для вашого бізнесу. Ми пропонуємо послуги бухгалтерського обліку, фінансового директора, податкові послуги тощо для тисяч стартапів і малих підприємств, починаючи від двох засновників у гаражі й закінчуючи командами зі ста осіб. Незалежно від того, чи бажаєте ви покращити процес прийняття рішень, чи бажаєте отримати рішення для дотримання нормативних вимог, ми налаштуємо наші послуги відповідно до ваших унікальних потреб. Перегляньте Pilot у дії за допомогою нашої 8-хвилинної демонстрації: https://pilot.com/demo Поговоріть з експертом: https://pilot.com/talk-to-expert
Neo.Tax
neo.tax
Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть подати заявку на податковий кредит на дослідження та розробки за 10 хвилин і сплатити лише 10% від усіх отриманих грошей!
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси управління тощо — усе в одному місці. Gusto пишається тим, що обслуговує понад 300 000 компаній у США за допомогою єдиної надійної системи, конкурентоспроможних інструментів компенсації та експертного керівництва, щоб допомогти вам розширити можливості вашої команди. Тому що коли ваші люди процвітають, ваш бізнес теж процвітає. Дізнайтесь більше на https://gusto.com
Wikifolio
wikifolio.com
Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується так сильно на особистих кредитах, як це роблять банки та кредитні спілки. У результаті ми часто отримуємо фінансування власників швидко, часто протягом 24 годин.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank – це німецький прямий інтернет-банк зі штаб-квартирою в Мюнхені. Завдяки поточному рахунку Fidor Smart банк орієнтований на приватних і бізнес-клієнтів. Концепція Fidor Bank заснована на принципах і механізмах цифрового банкінгу.
Embroker
embroker.com
Бізнес-страхування є однією з найстаріших галузей у світі. Він побудований на особистих стосунках, а не на технологічному прогресі. Тут також домінують давні гравці. Дотепер. Embroker – це цифрова страхова компанія, створена з нуля за допомогою сучасних технологій, щоб усунути неефективність, яка підвищує ціни та призводить до розчарування клієнтів. Від машинного навчання до штучного інтелекту ми використовуємо новітні технології, щоб зробити поліси більш індивідуальними, дешевшими та легшими для придбання. Наша місія полягає в тому, щоб максимально спростити отримання потрібного страхування бізнесу за найкращою ціною.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal допомагає командам використовувати дані для збільшення прибутку. По-перше, ми працюємо з вашою командою, щоб виокремити ваш ідеальний профіль клієнта та розробити список перспективних потенційних клієнтів із високим потенціалом. Далі ми постійно надаємо вашій команді цільових покупців. Нарешті, ми вимірюємо вашу продуктивність на інтерактивних інформаційних панелях, щоб визначити, що працює, а що ні. Дозвольте нашій експертизі даних вивести вашу стратегію на новий рівень.
LBMC
lbmc.com
LBMC – це фірма, що надає професійні послуги, яка пропонує консультаційні послуги з бухгалтерського обліку та фінансів, людських ресурсів, технологій, ризиків та інформаційної безпеки, а також консультаційні послуги з питань майнового стану як для компаній, так і для людей із високим чистим капіталом. Їхній широкий спектр консультаційних і бізнес-консалтингових пропозицій був розроблений, щоб зосередитися на потребах різноманітної клієнтської бази.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.
American Century Investments
americancentury.com
Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та громади. Індивідуально ви робите значущі зміни. Разом ми можемо стати потужною силою добра.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це перший фінансовий консьєрж на основі ШІ для стартапів, який забезпечує швидке прийняття рішень. Завдяки інтелектуальним службам бухгалтерії, бухгалтерського обліку, податків і фінансових директорів від Zeni стартапи мають доступ до фінансової інформації в режимі реального часу через інформаційну панель Zeni, а команда експертів з фінансів керує всіма фінансовими функціями за фіксовану щомісячну плату — щоденна бухгалтерія, щорічні податки, рахунки оплата та виставлення рахунків, фінансове планування та аналіз, адміністрування заробітної плати тощо. Zeni — це фінтех-компанія серії B, яка на сьогодні залучила 47,5 млн доларів США від Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures та інших інвестори-ангели.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — це інноваційне рішення для управління продажами. Надайте підприємцям наочність у фінансовому плані через прогноз доходів, витрат, активів і зобов’язань. Щоб вони могли отримати більше уявлення про бізнес-плани та інвестиції.
Bench Accounting
bench.co
Bench веде ваші книги для малого бізнесу за вас. Ми зв’яжемо вас з одним із наших штатних бухгалтерів. Потім вони підготують ваші фінансові звіти за місяць і рік, тож вам не доведеться цього робити. Віддані бухгалтери, саме для вас: справжні люди. Ідеальні книги. Ваша команда бухгалтерів щомісяця імпортує банківські виписки, класифікує операції та готує фінансові звіти. Запитання? Статистичні бухгалтери працюють у компанії та відповідають протягом одного робочого дня. Дані, без яких ви не можете обійтися: щомісячні фінансові звіти та огляди витрат дозволяють вам контролювати свої гроші. Швидкі візуальні звіти допоможуть вам побачити загальну картину та нададуть практичну інформацію, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Ви більше ніколи не будете в темряві. Більше годин у вашому дні: менше часу на ведення бухгалтерії означає більше часу, щоб зосередитися на тому, що вас справді хвилює, наприклад, допомогти вашому бізнесу досягти успіху. Спробуйте нас безкоштовно: підпишіться на пробну версію та отримайте повний доступ до Bench. Ми зробимо місяць вашої бухгалтерії та про
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA, заснована в штаті Джорджія США та обслуговує 50 штатів, є повністю авторизованою фінансовою консалтинговою компанією, яка надає послуги в багатьох різних сферах, таких як фінансове та стратегічне консультування, юридичні, митні та складські рішення на ринку США, а також Послуги CPA, такі як створення нового бізнесу, податки, бухгалтерський облік, нарахування заробітної плати.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отримує доступ до нашого програмного забезпечення, яке надає фінансові звіти та управлінську інформацію, щоб допомогти у прийнятті рішень. За останні 5 років клієнти збільшили свої доходи в середньому в 3 рази, їх оцінили в понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і ми підтримали 10 виходів, включаючи вихід на Facebook, Coinbase і Just Eat.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення для вирішення проблем і стимулювання зростання. Наша елітна спільнота експертів з фінансів і бухгалтерського обліку надає клієнтам низку послуг, від бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку до вузькоспеціалізованого корпоративного розвитку та стратегічного консультування. Використовуючи потужність людей і технологій, Paro дає можливість компаніям і професіоналам виконувати значущу роботу та виходити за рамки навіть своїх найвищих цілей.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво, оптову торгівлю, нерухомість, будівництво, професійні та творчі послуги, технології, їжу та напої, автосалони та некомерційні організації. Perkins пишається тим, що отримав 10-річну нагороду ClearlyRated's Best of Accounting™ за відмінне обслуговування клієнтів, 16-річну компанію Portland Business Journal. з натовпу. Зателефонуйте нам сьогодні, щоб дізнатися більше про відмінності Perkins!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
Seedrs
seedrs.com
Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи та залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.
Carta
carta.com
Готові до аудиту оцінки, швидкі оцінки від професіоналів, які надали більше 409A, ніж будь-хто в галузі. Carta є провідним незалежним постачальником 409A для приватних сценічних компаній будь-якого розміру. Маючи понад 60 000 професійних оцінок, Carta містить найбільший набір даних для точної оцінки справедливої ринкової вартості компаній від початкової до пізньої стадії. Команда з оцінки Carta складається з експертів із предметних та галузевих питань, які можуть виконувати складні оцінки з підвищеними нормативними вимогами та вимогами відповідності.
Kriya
kriya.co
Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.
Invesdor
invesdor.com
Лідер скандинавського ринку #цифрового #залучення коштів, що об'єднує амбітні європейські компанії з інвесторами з усього світу.
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