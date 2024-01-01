Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки

Gusher

gusher.co

Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансі...