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Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки - Чилі
«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.
Запит на новий застосунок
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Revolut Business
revolut.com
Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
ANZ Australia
anz.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Carta
carta.com
Готові до аудиту оцінки, швидкі оцінки від професіоналів, які надали більше 409A, ніж будь-хто в галузі. Carta є провідним незалежним постачальником 409A для приватних сценічних компаній будь-якого розміру. Маючи понад 60 000 професійних оцінок, Carta містить найбільший набір даних для точної оцінки...
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Wikifolio
wikifolio.com
Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Lendio
lendio.com
Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це перший фінансовий консьєрж на основі ШІ для стартапів, який забезпечує швидке прийняття рішень. Завдяки інтелектуальним службам бухгалтерії, бухгалтерського обліку, податків і фінансових директорів від Zeni стартапи мають доступ до фінансової інформації в режимі реального часу через інформ...
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank – це німецький прямий інтернет-банк зі штаб-квартирою в Мюнхені. Завдяки поточному рахунку Fidor Smart банк орієнтований на приватних і бізнес-клієнтів. Концепція Fidor Bank заснована на принципах і механізмах цифрового банкінгу.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.
Pilot
pilot.com
Ми є найбільшою бухгалтерською фірмою в США, що орієнтована на стартапи, з командою з 350+ співробітників США. Наші бухгалтери, фракційні фінансові директори та спеціалісти з оподаткування націлені на створення міцної фінансової основи для вашого бізнесу. Ми пропонуємо послуги бухгалтерського обліку...
OurCrowd
ourcrowd.com
Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Neo.Tax
neo.tax
Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть подати заявку на податковий кредит на дослідження та розробки за 10 хвилин і ...
Bench Accounting
bench.co
Bench веде ваші книги для малого бізнесу за вас. Ми зв’яжемо вас з одним із наших штатних бухгалтерів. Потім вони підготують ваші фінансові звіти за місяць і рік, тож вам не доведеться цього робити. Віддані бухгалтери, саме для вас: справжні люди. Ідеальні книги. Ваша команда бухгалтерів щомісяця ім...
Checkflo
checkflo.com
Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо скоротити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність із меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгалтера інс...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube — це краудфандингова платформа для підприємців, що починають та розвиваються, для зв’язку з потенційними інвесторами. Crowdcube надає інвесторам реальний капітал у компаніях, які вони фінансують. Crowdcube використовує веб-ідею краудфандингу, коли спільнота однодумців об’єднує свої гроші т...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Заснована в 2009 році Джессіка Ма, Енді Су та Андреа Барріка, inDinero закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 травня 2018 ро...
StackSource
stacksource.com
StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.
RateSetter
ratesetter.com
Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.
Moula
moula.com.au
Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.
Lendino
lendino.dk
Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance — це новий вид страхової компанії для стартапів. Створені засновниками для засновників, ми переробили все про бізнес-страхування з нуля, щоб ви могли рухатися швидше.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визнач...
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується т...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.
Minveo
minveo.de
Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.
Kriya
kriya.co
Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — регульований SEC альтернативний інвестиційний фонд, який дозволяє інвестувати в 12+ екзотичних альтернативних класів активів, просто інвестуючи в один фонд. Наші інвестиційні експерти розподіляють ваші гроші в таких активах, як вино, мистецтво, стартапи, криптовалюта, нерухомість тощо. Ви...
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.
American Century Investments
americancentury.com
Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та громади. Індивідуально ви робите значущі зміни. Разом ми можемо стати потужною силою добра.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, макс...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво,...
Crowe
crowe.com
Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отриму...
Foundy
foundy.com
Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...
Clara
clarafinds.com
Пошук правильних продуктів, які допоможуть управляти вашими фінансами, може бути важким завданням, тому дозвольте нам трохи зняти вагу з ваших плечей! Clara допомагає людям і малим підприємствам знаходити та порівнювати програмне та апаратне забезпечення фінтех і вибирати найкращий продукт. Переглян...
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub — це інноваційне рішення для управління продажами. Надайте підприємцям наочність у фінансовому плані через прогноз доходів, витрат, активів і зобов’язань. Щоб вони могли отримати більше уявлення про бізнес-плани та інвестиції.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.
Collective
collective.com
Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого ...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самості...
Clarus R+D
clarusrd.com
Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові д...
Swish Funding
swishfunding.com
Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка
ProNvest
pronvest.com
ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — це найдосконаліша інвестиційна платформа взаємних фондів в Індії, яка об’єднує всі КУА під одним дахом із командою з понад 50 висококваліфікованих галузевих експертів і аналітиків фондів. Це автоматизована платформа, яка розуміє потреби кожного інвестора та пропонує їм зручність для по...
Gusher
gusher.co
Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансі...
growney
growney.de
Впроваджена технологія Robo-Advice стане доступною для банків, страхових компаній та інших постачальників фінансових послуг.
FlexFunding
flexfunding.com
За допомогою Flex Funding ви можете інвестувати в позики для здорових данських компаній. Вони отримують гроші на свій розвиток і зростання, ви отримуєте привабливу віддачу.
Finhaven
finhaven.com
Застосовуючи криптографічну технологію до традиційно фрагментованих і неефективних ринків капіталу, платформа Finhaven пропонує інновації, які приносять користь як глобальним емітентам, так і інвесторам на її ринку.