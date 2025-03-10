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Агентства подачі документів і ліцензування допомагають підприємствам дотримуватися правил подання документів і ліцензування. Процедури, які вони застосовують, можуть відрізнятися залежно від галузі та місця розташування. Однак більшість підприємств зобов’язані отримувати ліцензії та подавати звіти до державних органів. Ці агентства зазвичай надають такі послуги, як допомога при реєстрації, реєстрація зареєстрованих агентів і полегшення подання річних звітів. Ці послуги, призначені в першу чергу для нових компаній або компаній, які розширюються чи структурні зміни, оптимізують процеси відповідності. Хоча певні файли та ліцензії доступні виключно через державні канали, агентства з реєстрації та ліцензування зазвичай надають інструкції щодо доступу до цих ресурсів. Деякі компанії вирішують звернутися за консультацією до юридичних служб, перш ніж ухвалювати будь-які рішення щодо подання документів або ліцензування. У випадках конфліктів щодо інтелектуальної власності (ІВ) підприємства, які стикаються з посяганням, можуть шукати вирішення, залучаючи послуги судового розгляду щодо інтелектуальної власності.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
ZenBusiness - онлайн-платформа для створення та управління малим бізнесом, що надає послуги реєстрації, податкової підтримки та дотримання регуляцій.
Firstbase
firstbase.io
Firstbase допомагає створити бізнес у США, організувати банківські послуги, платежі та оплату праці онлайн, з будь-якої точки.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
Ракетний юрист - це платформа для створення юридичних документів, отримання консультацій адвокатів та реєстрації бізнесу онлайн.
Clemta
clemta.com
Clemta - це платформа для управління бізнесом, яка допомагає підприємцям створювати, вести обліку та подати податки в США з одного інтерфейсу.
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services - додаток для компаній, який надає послуги зареєстрованого агента, подачі документів та управлінські інструменти.
Incfile
incfile.com
Додаток Incfile спрощує створення ТОВ та управління бізнесом, пропонуючи подачу документів та підтримку відповідності.
Gust
gust.com
Gust - платформа для управління капіталом стартапів, що спрощує адміністрування акцій, документи та комунікацію з інвесторами.
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings - це платформа для формування та управління ТОВ, що спрощує подачу документів і надає підтримку для малого бізнесу.
CorpNet.com
corpnet.com
CorpNet.com – це платформа для підготовки та подання документів для бізнесу, що контролює терміни подачі та забезпечує відповідність вимогам.
Doola
doola.com
Doola — платформа для підприємців, що допомагає відкрити компанії в США, вести фінансовий облік та дотримуватись податкових вимог.
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
MyCompanyWorks, Inc. надає клієнтам по всьому світу послуги з реєстрації, створення ТОВ та управління бізнес-підприємствами в усіх 50 штатах і округу Колумбія.
Compliable
compliable.com
Наша платформа допомагає легальним американським букмекерам, постачальникам і компаніям iGaming швидко керувати ігровими ліцензіями своїх співробітників і ефективно подавати заявки на отримання нових ліцензій у багатьох штатах. Співробітникам не потрібно витрачати тижні на заповнення різних форм для кожної юрисдикції. Натомість вони вводять ключову інформацію лише один раз, і Compliable інтелектуально повторно використовує цю інформацію та автоматично заповнює її у формах кількох штатів, щоразу створюючи програми без помилок. Compliable скорочує час підготовки заявки з тижнів до днів і значно знижує робоче навантаження на команди відповідності, допомагаючи забезпечити швидкий і ефективний вихід вашої компанії на нові ринки.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Harbour Compliance спрощує дотримання вимог для організацій, що працюють у кількох штатах. Підпишіться на наше програмне забезпечення та послуги онлайн, коли вам зручно, або зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше.
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