Постачальники ділових документів і ліцензування - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

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Агентства подачі документів і ліцензування допомагають підприємствам дотримуватися правил подання документів і ліцензування. Процедури, які вони застосовують, можуть відрізнятися залежно від галузі та місця розташування. Однак більшість підприємств зобов’язані отримувати ліцензії та подавати звіти до державних органів. Ці агентства зазвичай надають такі послуги, як допомога при реєстрації, реєстрація зареєстрованих агентів і полегшення подання річних звітів. Ці послуги, призначені в першу чергу для нових компаній або компаній, які розширюються чи структурні зміни, оптимізують процеси відповідності. Хоча певні файли та ліцензії доступні виключно через державні канали, агентства з реєстрації та ліцензування зазвичай надають інструкції щодо доступу до цих ресурсів. Деякі компанії вирішують звернутися за консультацією до юридичних служб, перш ніж ухвалювати будь-які рішення щодо подання документів або ліцензування. У випадках конфліктів щодо інтелектуальної власності (ІВ) підприємства, які стикаються з посяганням, можуть шукати вирішення, залучаючи послуги судового розгляду щодо інтелектуальної власності.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
ZenBusiness пропонує онлайн-платформу, яка спрощує створення, керування та розвиток малого бізнесу. Створена для нового покоління, компанія об’єднує все для власника бізнесу з мобільними та веб-продуктами, підтримкою, послугами та захистом бізнесу 24x7. ZenBusiness – це суспільно корисна корпорація, розташована в Остіні, штат Техас. Відвідайте www.ZenBusiness.com і підпишіться на @zenbusinesspbc для отримання додаткової інформації.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
Rocket Lawyer робить закон доступним і простим. Створюйте та підписуйте юридичні документи онлайн, отримуйте юридичні поради від адвокатів, реєструйте свій бізнес тощо!
Firstbase
firstbase.io
Firstbase допомагає будь-кому створити бізнес у США. Створіть компанію, налаштуйте банківські послуги, платежі та нарахування заробітної плати та керуйте бізнесом — онлайн, де завгодно.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Harbour Compliance спрощує дотримання вимог для організацій, що працюють у кількох штатах. Підпишіться на наше програмне забезпечення та послуги онлайн, коли вам зручно, або зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше.
Doola
doola.com
doola є надійним партнером, який допомагає глобальним підприємцям впевнено створювати свої компанії в США. Ми допомагаємо нашим клієнтам зареєструватися, отримувати доступ до платіжних систем США та зберігати законність рік за роком завдяки безперервній підтримці, основам бізнесу та глобальному мисленню.
Incfile
incfile.com
Розпочніть свій бізнес сьогодні всього за 0 доларів США + державне мито. Incfile допоможе вам швидко та легко створити власне ТОВ або іншу юридичну особу. Дізнайтесь більше.
Clemta
clemta.com
CLEMTA засновує ваш бізнес/компанію в Сполучених Штатах, від реєстрації до ліквідації, один партнер – одне рішення. Ми також пропонуємо послуги після реєстрації та багато іншого! Перегляньте наш профіль, щоб дізнатися про всі послуги, які ми надаємо.
CorpNet.com
corpnet.com
Corpnet — це фірма, яка готує та подає документи, необхідні для відкриття бізнесу, контролює бізнес і сповіщає користувачів про майбутні дати подання бізнес-декларацій.
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services – це фірма, що надає корпоративні послуги, яка надає зареєстрованим агентам, агентам-резидентам, корпоративне подання документів, інструменти управління та супутні послуги компаніям, невеликим юридичним фірмам, бухгалтерським компаніям і підприємствам у всьому світі, включаючи прийняття юридичних документів і повідомлень від державного офісу на від імені юридичної особи.
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings – це фірма, яка спеціалізується на реєстрації малого та середнього бізнесу.
Compliable
compliable.com
Наша платформа допомагає легальним американським букмекерам, постачальникам і компаніям iGaming швидко керувати ігровими ліцензіями своїх співробітників і ефективно подавати заявки на отримання нових ліцензій у багатьох штатах. Співробітникам не потрібно витрачати тижні на заповнення різних форм для кожної юрисдикції. Натомість вони вводять ключову інформацію лише один раз, і Compliable інтелектуально повторно використовує цю інформацію та автоматично заповнює її у формах кількох штатів, щоразу створюючи програми без помилок. Compliable скорочує час підготовки заявки з тижнів до днів і значно знижує робоче навантаження на команди відповідності, допомагаючи забезпечити швидкий і ефективний вихід вашої компанії на нові ринки.
Gust
gust.com
Gust Launch — це найкращий спосіб зареєструвати свій стартап і керувати ним від заснування до серії A. Launch керує вашою капітальною таблицею, контрактами та збором коштів на основі найкращих практик, розроблених досвідченими засновниками та юристами, щоб ви могли зосередитися на своєму продукті, не жертвуючи своїм бек-офісом .
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
MyCompanyWorks, Inc. надає клієнтам по всьому світу послуги з реєстрації, створення ТОВ та управління бізнес-підприємствами в усіх 50 штатах і округу Колумбія.
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