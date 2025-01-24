Програма для сканування візиток - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

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Програмне забезпечення для сканування візитних карток дозволяє користувачам ефективно сканувати та керувати інформацією з цифрових візиток у великих кількостях. У той час як деякі інструменти пропонують фізичні пристрої для сканування, найпоширеніший метод передбачає фотографування візитної картки та завантаження її в мобільну програму продукту. Після завантаження програмне забезпечення оцифровує контактну інформацію та зберігає її у віртуальній адресній книзі, що дозволяє користувачам переглядати та керувати своїми контактами. Ці контакти можна організувати в базі даних продукту або інтегрувати в програмне забезпечення CRM, а користувачі можуть додавати теги та анотації для ефективного відстеження своїх контактів. Цей тип програмного забезпечення є особливо корисним для відділів продажів і доповнює програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів, оскільки обидва ефективні для масового збору інформації про потенційних клієнтів після мережевих подій. Функції сканування програмного забезпечення для сканування візитних карток подібні до програмного забезпечення для сканування документів, що спрощує процес сканування. Проте програмне забезпечення для сканування візитних карток пропонує розширені можливості керування контактами та обміну ними.
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Contacts+
contactsplus.com
Найбільш інтуїтивно зрозумілий додаток для керування контактами для професіоналів, команд і малого бізнесу. Легко керуйте своїми стосунками за допомогою Contacts+.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть містити ім’я, назву, компанію, логотип компанії, зображення чи навіть відео та займенники. Картки також містять таку інформацію, як номери телефонів, адреси, веб-сайти, профілі в соціальних мережах, відео YouTube, нотатки тощо. Бізнес-пропозиції HiHello дозволяють компаніям налаштовувати картки відповідно до корпоративного бренду та мати повний адміністративний контроль над цифровими візитними картками своїх співробітників. Адміністратор компанії може будь-коли редагувати або змінювати картки. Наш спрощений процес адаптації дозволяє компаніям будь-якого розміру легко розгорнути цифрову візитну картку для всієї команди.
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