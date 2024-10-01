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Програма для сканування візиток - Найпопулярніші застосунки - Алжир
Програмне забезпечення для сканування візитних карток дозволяє користувачам ефективно сканувати та керувати інформацією з цифрових візиток у великих кількостях. У той час як деякі інструменти пропонують фізичні пристрої для сканування, найпоширеніший метод передбачає фотографування візитної картки та завантаження її в мобільну програму продукту. Після завантаження програмне забезпечення оцифровує контактну інформацію та зберігає її у віртуальній адресній книзі, що дозволяє користувачам переглядати та керувати своїми контактами. Ці контакти можна організувати в базі даних продукту або інтегрувати в програмне забезпечення CRM, а користувачі можуть додавати теги та анотації для ефективного відстеження своїх контактів. Цей тип програмного забезпечення є особливо корисним для відділів продажів і доповнює програмне забезпечення для пошуку потенційних клієнтів, оскільки обидва ефективні для масового збору інформації про потенційних клієнтів після мережевих подій. Функції сканування програмного забезпечення для сканування візитних карток подібні до програмного забезпечення для сканування документів, що спрощує процес сканування. Проте програмне забезпечення для сканування візитних карток пропонує розширені можливості керування контактами та обміну ними.
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Contacts+
contactsplus.com
Найбільш інтуїтивно зрозумілий додаток для керування контактами для професіоналів, команд і малого бізнесу. Легко керуйте своїми стосунками за допомогою Contacts+.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потен...
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть ...