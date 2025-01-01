Програмне забезпечення для проектування та інформаційного моделювання будівель (BIM). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для проектування будівель та інформаційного моделювання будівель (BIM) охоплює інструменти автоматизованого проектування (CAD), які широко використовуються в архітектурі та будівництві. Ці продукти часто містять спеціалізовані інструменти та бібліотеки для архітектурного проектування та будівництва, включаючи механічні, електричні та сантехнічні системи (MEP), а також BIM. Програмне забезпечення BIM полегшує модельний підхід для проектування та управління будівлями та інфраструктурою, пропонуючи цифрове представлення функціональних властивостей об’єкта за межами традиційних будівельних креслень. Хоча деякі продукти в цій категорії служать ширшим цілям САПР, їх рейтинг тут базується виключно на їх застосуванні в проектуванні будівель.
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp - це програма для 3D-моделювання, що використовується в архітектурі, дизайні ігри, та інженерії. Доступна у безкоштовних та платних версіях.
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web – це веб-додаток для створення, редагування та співпраці над 2D та 3D CAD кресленнями без необхідності в дорогому програмному забезпеченні.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
TestFit
testfit.io
TestFit - платформа для планування нерухомості, яка швидко генерує будівельні проекти, оптимізує дизайн та оцінює угоди для розробників та архітекторів.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude - веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання, що підтримує співпрацю в реальному часі для архітекторів і дизайнерів.
Hypar
hypar.io
Hypar - це платформа для автоматизації дизайну, яка допомагає архітекторам оптимізувати робочі процеси та спростити проектування через використання AI.
Higharc
higharc.com
Higharc - це технологічна платформа для проектування, продажу та будівництва житлових будинків, яка спрощує процес дизайну та управління даними.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud – програма для моделювання, документування та візуалізації в архітектурі з інтегрованими робочими процесами та 2D і 3D графікою.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io - платформа для логістики будівельних майданчиків, що забезпечує швидкі хмарні робочі процеси, симуляцію послідовності та реальну співпрацю.
StreamBIM
streambim.com
StreamBIM - платформа для управління даними та співпраці в будівельних проектах з інтеграцією BIM та інструментами проектного управління.
Revizto
revizto.com
Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.
Imerso
imerso.com
Imerso - це програмне забезпечення для аналізу якості та прогресу будівництва, що порівнює фактичні та заплановані конструкції, зменшуючи ризики та помилки.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio - це програмне забезпечення для управління специфікацією, закупівлею та даними в проєктах дизайну та архітектури інтер'єру.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR Prospect - це додаток для віртуальної реальності, що дозволяє архітекторам і будівельникам переглядати та співпрацювати над 3D проектами у реальному часі.
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