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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для проектування та інформаційного моделювання будівель (BIM). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для проектування будівель та інформаційного моделювання будівель (BIM) охоплює інструменти автоматизованого проектування (CAD), які широко використовуються в архітектурі та будівництві. Ці продукти часто містять спеціалізовані інструменти та бібліотеки для архітектурного проектування та будівництва, включаючи механічні, електричні та сантехнічні системи (MEP), а також BIM. Програмне забезпечення BIM полегшує модельний підхід для проектування та управління будівлями та інфраструктурою, пропонуючи цифрове представлення функціональних властивостей об’єкта за межами традиційних будівельних креслень. Хоча деякі продукти в цій категорії служать ширшим цілям САПР, їх рейтинг тут базується виключно на їх застосуванні в проектуванні будівель.