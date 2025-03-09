Програмне забезпечення для проектування та інформаційного моделювання будівель (BIM). - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для проектування будівель та інформаційного моделювання будівель (BIM) охоплює інструменти автоматизованого проектування (CAD), які широко використовуються в архітектурі та будівництві. Ці продукти часто містять спеціалізовані інструменти та бібліотеки для архітектурного проектування та будівництва, включаючи механічні, електричні та сантехнічні системи (MEP), а також BIM. Програмне забезпечення BIM полегшує модельний підхід для проектування та управління будівлями та інфраструктурою, пропонуючи цифрове представлення функціональних властивостей об’єкта за межами традиційних будівельних креслень. Хоча деякі продукти в цій категорії служать ширшим цілям САПР, їх рейтинг тут базується виключно на їх застосуванні в проектуванні будівель.
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AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web – це веб-додаток для створення, редагування та співпраці над 2D та 3D CAD кресленнями без необхідності в дорогому програмному забезпеченні.
SketchUp
sketchup.com
SketchUp - це програма для 3D-моделювання, що використовується в архітектурі, дизайні ігри, та інженерії. Доступна у безкоштовних та платних версіях.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Побудований для демонстрації своєї майстерності та творчості, VectorWorks Architecy дозволяє намалювати, моделювати та документувати повністю інтегрований робочий процес із найбільш орієнтованим на дизайнерським рішенням у світі. Завдяки Superior 2D Graphics, 3D -моделюючих та інструментах візуалізації архітектор створений для забезпечення абсолютного творчого вираження та максимальної ефективності. Завдяки вдосконаленню, що іскрить безмежну творчість, VectorWorks Architect 2024 забезпечує комплексні рішення робочого процесу, які автоматизують процеси, зменшують ризик та заощаджують час, включаючи модернізований інтерфейс користувача, можливість збереження користувацьких налаштувань перегляду як стилів та надійних параметричних об'єктів, переосмислених для вирішення ваших конкретних потреби. Надаючи можливість проектувати без обмежень.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, частина The Wild, є провідним брендом для глибокого перегляду дизайну та співпраці у віртуальній реальності. Флагманський продукт IrisVR, Prospect, використовується командами BIM і VDC, проектними фірмами та інженерами, які координують 3D-моделі та впроваджують процеси проектування та будівництва. Оскільки IrisVR інтегрується з Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp та іншими 3D-інструментами з коробки, ви можете миттєво створити захоплюючий досвід віртуальної реальності, який дозволить вам презентувати клієнтам і ефективніше працювати зі своєю командою. IrisVR працює з гарнітурами Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift і Windows MR. IrisVR має 14-денну безкоштовну пробну версію, яку ви можете почати на www.irisvr.com.
Revizto
revizto.com
Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його миттєво доступним для всієї команди проекту.
Higharc
higharc.com
Higharc була заснована в 2018 році і базується в Даремі, Північна Кароліна. Higharc — це технологічна компанія житлового будівництва, яка зосереджена на перетворенні дизайну будинків, продажу та процесу будівництва. У компанії працює різноманітна команда експертів у Сполучених Штатах, Південній Америці та Європі в галузі архітектури, будівництва та розробки програмного забезпечення, які разом працюють над модернізацією процесу будівництва будинків. Higharc співпрацює з будівельниками, щоб надати комплексну платформу для проектування будинків, що використовує 3D-моделювання та генеративний дизайн, оцінку вартості в реальному часі та захоплюючий досвід онлайн-продажів для покупців житла. Зручний інтерфейс дозволяє легко налаштовувати та миттєво вносити зміни, роблячи процес проектування доступним та ефективним для користувачів. Веб-платформа Higharc спрощує робочий процес проектування будинку, продажу та будівництва, забезпечуючи єдине джерело правди на початку процесу будівництва та безперебійну передачу даних і оновлень по всій організації. Будівельники отримують переваги від спрощених робочих процесів, підвищеної точності та швидшого виходу на ринок.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
TestFit
testfit.io
TestFit - платформа для планування нерухомості, яка швидко генерує будівельні проекти, оптимізує дизайн та оцінює угоди для розробників та архітекторів.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПІДВИЩИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ФУНКЦІЙ.
Hypar
hypar.io
Hypar - це платформа для автоматизації дизайну, яка допомагає архітекторам оптимізувати робочі процеси та спростити проектування через використання AI.
Imerso
imerso.com
Штучний інтелект Imerso аналізує якість будівництва та прогрес безпосередньо у відповідності з вашими планами будівництва, щоб ваші команди могли будувати швидше з меншим ризиком.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude - веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання, що підтримує співпрацю в реальному часі для архітекторів і дизайнерів.
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