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Програмне забезпечення для проектування та інформаційного моделювання будівель (BIM). - Найпопулярніші застосунки - Палестинські території
Програмне забезпечення для проектування будівель та інформаційного моделювання будівель (BIM) охоплює інструменти автоматизованого проектування (CAD), які широко використовуються в архітектурі та будівництві. Ці продукти часто містять спеціалізовані інструменти та бібліотеки для архітектурного проектування та будівництва, включаючи механічні, електричні та сантехнічні системи (MEP), а також BIM. Програмне забезпечення BIM полегшує модельний підхід для проектування та управління будівлями та інфраструктурою, пропонуючи цифрове представлення функціональних властивостей об’єкта за межами традиційних будівельних креслень. Хоча деякі продукти в цій категорії служать ширшим цілям САПР, їх рейтинг тут базується виключно на їх застосуванні в проектуванні будівель.
Запит на новий застосунок
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — це комп’ютерна програма для 3D-моделювання для широкого спектру програм малювання, таких як архітектура, дизайн інтер’єрів, ландшафтна архітектура, цивільне та машинобудування, дизайн фільмів та відеоігор. Він доступний як веб-додаток SketchUp Free, безкоштовна версія SketchUp Make і платна версія з додатковими функціями SketchUp Pro. SketchUp належить Trimble Inc., компанії, що займається картографуванням і навігаційним обладнанням. Існує онлайн-бібліотека безкоштовних збірок моделей (наприклад, вікон, дверей, автомобілів), 3D Warehouse, до якої користувачі можуть додавати моделі. Програма включає в себе функції компонування малюнків, дозволяє рендеринг поверхні у змінних «стилях», підтримує сторонні «плагіни», розміщені на сайті під назвою Extension Warehouse, щоб надавати інші можливості (наприклад, майже фотореалістичне рендеринг) і дозволяє розміщувати свої моделі в Google Планета Земля.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude — це веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання (BIM) для архітекторів і дизайнерів. Дизайнери використовують Snaptrude, щоб швидше створювати кращі будівлі за допомогою даних і автоматизації. На відміну від інших інструментів дизайну, Snaptrude дозволяє багатокористувацькій співпраці, дозволяючи проектним командам проектувати разом.
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD. Де завгодно. Отримайте швидкий і будь-коли доступ до креслень САПР за допомогою веб-програми AutoCAD. AutoCAD — це комерційне програмне забезпечення для автоматизованого проектування та креслення. Розроблений і проданий компанією Autodesk, AutoCAD був вперше випущений у грудні 1982 року як настільний додаток, що працює на мікрокомп’ютерах із внутрішніми графічними контролерами.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Створений для демонстрації ваших навичок і креативності, Vectorworks Architect дозволяє створювати ескізи, моделювати та документувати в повністю інтегрованому робочому процесі за допомогою найбільш орієнтованого на дизайн рішення BIM у світі. Завдяки чудовій 2D-графіці, 3D-моделюванню та інструментам візуалізації Architect створений для забезпечення абсолютного творчого вираження та максимальної ефективності. Завдяки вдосконаленням, які викликають безмежну творчість, Vectorworks Architect 2024 пропонує комплексні рішення для робочих процесів, які автоматизують процеси, зменшують ризики та економлять час, включаючи модернізований інтерфейс користувача, можливість зберігати користувацькі параметри вікна перегляду як стилі та надійні параметричні об’єкти, перевизначені відповідно до ваших конкретних потреб. потреби. Дає вам змогу створювати без обмежень.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, частина The Wild, є провідним брендом для глибокого перегляду дизайну та співпраці у віртуальній реальності. Флагманський продукт IrisVR, Prospect, використовується командами BIM і VDC, проектними фірмами та інженерами, які координують 3D-моделі та впроваджують процеси проектування та будівництва. Оскільки IrisVR інтегрується з Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp та іншими 3D-інструментами з коробки, ви можете миттєво створити захоплюючий досвід віртуальної реальності, який дозволить вам презентувати клієнтам і ефективніше працювати зі своєю командою. IrisVR працює з гарнітурами Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift і Windows MR. IrisVR має 14-денну безкоштовну пробну версію, яку ви можете почати на www.irisvr.com.
Revizto
revizto.com
Revizto — це програмне забезпечення для відстеження проблем у режимі реального часу для архітектури, проектування та будівництва з акцентом на співпрацю та координацію проектів BIM. Revizto використовує інтелект BIM і робить його миттєво доступним для всієї команди проекту.
Higharc
higharc.com
Higharc була заснована в 2018 році і базується в Даремі, Північна Кароліна. Higharc — це технологічна компанія житлового будівництва, яка зосереджена на перетворенні дизайну будинків, продажу та процесу будівництва. У компанії працює різноманітна команда експертів у Сполучених Штатах, Південній Америці та Європі в галузі архітектури, будівництва та розробки програмного забезпечення, які разом працюють над модернізацією процесу будівництва будинків. Higharc співпрацює з будівельниками, щоб надати комплексну платформу для проектування будинків, що використовує 3D-моделювання та генеративний дизайн, оцінку вартості в реальному часі та захоплюючий досвід онлайн-продажів для покупців житла. Зручний інтерфейс дозволяє легко налаштовувати та миттєво вносити зміни, роблячи процес проектування доступним та ефективним для користувачів. Веб-платформа Higharc спрощує робочий процес проектування будинку, продажу та будівництва, забезпечуючи єдине джерело правди на початку процесу будівництва та безперебійну передачу даних і оновлень по всій організації. Будівельники отримують переваги від спрощених робочих процесів, підвищеної точності та швидшого виходу на ринок.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Нова галузева логістична платформа для будівельних майданчиків cmBuilder демократизує 4D-логістику будівельних майданчиків завдяки швидким і легким хмарним робочим процесам, потужним можливостям моделювання послідовності та неперевершеній співпраці в режимі реального часу.
TestFit
testfit.io
TestFit — це техніко-економічна платформа нерухомості, яка спрощує планування ділянки для розробників, архітекторів і підрядників, які хочуть максимізувати потенціал ділянки та швидше укладати потрібні угоди. TestFit виконує такі нудні завдання, як підрахунок паркувальних місць, ітерації проектів і обчислення прибутку від вартості, генеруючи швидкі ітерації концепції на основі ваших параметричних даних. Наші конфігуратори штучного інтелекту оптимізують найкращі дизайнерські рішення для кожного сайту за допомогою аналізу в реальному часі дизайну, конструктивності та вартості, щоб ви могли заощадити час на плануванні сайту, зменшити ризики під час укладання угод і збільшити потенціал для всіх ваших сайтів. Понад 650 угод і 80 000 одиниць оцінюються в TestFit на тиждень.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC ПІДВИЩИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, АЛЕ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ФУНКЦІЙ.
Hypar
hypar.io
Hypar — перша в світі хмарна платформа генеративного дизайну. Завдяки підтримці кожного етапу реалізації проекту Hypar надає світовий досвід будівництва, щоб будувати кращі будівлі та допомагати командам швидше приймати кращі рішення.
Imerso
imerso.com
Штучний інтелект Imerso аналізує якість будівництва та прогрес безпосередньо у відповідності з вашими планами будівництва, щоб ваші команди могли будувати швидше з меншим ризиком.