Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для відстеження помилок
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.

Запит на новий застосунок


GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA - програмне забезпечення для управління проектами, що допомагає командам відстежувати завдання, проблеми та прогрес в реальному часі.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog - це онлайн-інструмент для управління проектами, моніторингу завдань, контролю версій і відстеження помилок.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack - це інструмент управління проектами, що дозволяє відстежувати завдання, планувати спринти та адаптувати робочі процеси під потреби команди.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Shortcut (раніше Clubhouse) - інструмент управління проектами для програмістів, що спрощує планування, співпрацю та моніторинг успіху.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

Linear

Linear

linear.app

Linear допомагає командам керувати проектами, задачами та відстежувати помилки, спрощуючи робочі процеси через інтеграцію популярних інструментів.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu - це універсальний інструмент для управління завданнями, проектами, обліку часу та біллінгу, що спрощує роботу фрілансерів та команд.

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker - це інструмент для команд розробки, який допомагає відстежувати та вирішувати помилки протягом всього життєвого циклу програмного забезпечення.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag - інструмент для моніторингу помилок у програмах, що дозволяє визначати, діагностувати та усувати проблеми в реальному часі.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io - це інструмент для збору та управління зворотнім зв'язком, що дозволяє користувачам фіксувати помилки та коментувати їх в контексті веб-проектів.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - інструмент для моніторингу програмного забезпечення, що дозволяє відстежувати продуктивність, помилки та досвід користувачів у реальному часі.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla — платформа для управління версіями та спільної роботи над проектами, що пропонує безпечне хостинг-сховище для кодів та підтримує команди в управлінні проектами.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap - це платформа для збору зворотного зв'язку користувачів, що допомагає командам продуктів отримувати інформацію та покращувати якість продукту.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.

Userback

Userback

userback.io

Userback - це платформа для збору зворотного зв’язку від користувачів, яка дозволяє команді аналізувати думки та поведінку користувачів через візуальні відгуки та опитування.

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd - це інструмент для візуального зворотного зв'язку та відстеження помилок на веб-сайтах, який допомагає командам спростити управління проектами.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase - платформа для оцінки вразливостей, яка допомагає виявляти, аналізувати та управляти проблемами безпеки для стартапів та підприємств.

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Bugasura — це програмне забезпечення для відстеження помилок, яке допомагає командам вести облік, звітувати та управляти проблемами в розробці програмного забезпечення.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.

Webvizio

Webvizio

webvizio.com

WebVizio - безкоштовний інструмент для зворотного зв'язку на веб-сайтах, що полегшує співпрацю команд у реальному часі при розробці та редагуванні сайтів.

Shake

Shake

shakebugs.com

Shake — інструмент для звітів про помилки та збої в додатках чи на веб-сайтах, що об'єднує розробників, CTO та тестувальників.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

DoneDone - це додаток для управління завданнями та співпраці, який допомагає командам організовувати робочі процеси та спілкуватися ефективно.

JunoOne

JunoOne

juno.one

JunoOne - додаток для ефективного управління завданнями, що пропонує централізовану платформу для організації процесів в розробці програмного забезпечення.

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Bugzilla - це система відстеження помилок з відкритим кодом, що допомагає командам розробки управляти помилками в програмному забезпеченні.

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

Reqtest - це хмарний інструмент для управління тестуванням, вимогами та помилками, що допомагає структурувати проекти і підтримувати якість систем.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv – платформа для виявлення вразливостей, що пропонує управління вразливостями та послуги тестування безпеки без складнощів традиційного підходу.

Errorception

Errorception

errorception.com

Errorception допомагає виявляти помилки JavaScript, групувати їх і надає детальну діагностику для розробників.

BetterBugs

BetterBugs

betterbugs.io

BetterBugs – інструмент для відстеження помилок, що допомагає командам швидко створювати звіти та організовувати їхнє вирішення.

Iteration X

Iteration X

iterationx.com

Iteration X дозволяє командам анотувати та редагувати живі веб-сайти в Chrome, спрощуючи управління проектами та завданнями.

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo - платформа для управління проектами з використанням AI, що об'єднує інструменти для планування, співпраці та відстеження цілей.

W3Dart

W3Dart

w3dart.com

W3Dart - це інструмент для візуального зворотного зв'язку, що спрощує повідомлення про помилки на сайті та економить 20% часу на їх відстежування.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - інструмент для моніторингу вбудованих пристроїв, що забезпечує збору даних про збої, продуктивність та управління оновленнями ПЗ.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai — платформа для аналізу цифрового досвіду, що об'єднує відстеження сеансів, моніторинг помилок та аналітику продукту для покращення взаємодії користувачів.

errsole

errsole

errsole.com

Errsole - рішення для відстеження помилок у Node.js, що дозволяє реєструвати, аналізувати помилки та налагоджувати додатки в реальному часі.

Bugpilot

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot допомагає командам SaaS швидко виявляти та усувати помилки, надаючи деталі та записи екрана користувачів без запитів.

Gleap

Gleap

gleap.io

Gleap - універсальний інструмент для зворотного зв'язку з користувачами. Він допомагає швидше усувати помилки, отримувати запити на функції та проводити опитування.

zipBoard

zipBoard

zipboard.co

zipBoard - це інструмент для візуального зворотного зв’язку, що дозволяє коментувати, відстежувати проблеми та співпрацювати над цифровим контентом.

Scout APM

Scout APM

scoutapm.com

Scout APM - це інструмент для моніторингу продуктивності додатків, який допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми до їх впливу на користувачів.

Keypup

Keypup

keypup.io

Keypup - це SaaS-рішення для інженерних команд, яке інтегрує дані з Git та систем управління завданнями для покращення прозорості та аналізу розробки.

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Sifter - це простий інструмент для відстеження помилок та проблем, що допомагає командам розробників програмного забезпечення зосередитися на важливих справах.

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

Aiveo — це простий трекер проблем, який можна налаштувати для команди. Він підтримує планування, роботу та звітність на всіх етапах проекту.

PageShare

PageShare

pageshare.dev

PageShare — це інструмент для візуального перегляду та перевірки помилок веб-додатків, що дозволяє коментувати сайти і відстежувати помилки в контексті.

Owltics

Owltics

owltics.com

Owltics - бізнес-додаток для швидкої роботи з помилками: 2 кліки для звітування, збір логів, інтеграція з Jira/Slack.

LogMill

LogMill

logmill.io

LogMill - це інструмент для розробників і тестувальників, що дозволяє моніторити журнали та надає сповіщення про помилки для швидкого реагування.

Disbug

Disbug

disbug.io

Disbug — це розширення для Chrome, яке дозволяє записувати екран із закадровим озвученням та відправляти звіти в Jira з технічними журналами одним натисканням.

Shakebug

Shakebug

shakebug.com

Shakebug — інструмент для звітування про помилки та збої, що забезпечує спрощене відстеження і вирішення проблем у програмному забезпеченні.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable допомагає виявляти та аналізувати проблеми з тестами, оптимізуючи процес їхнього виконання за рахунок використання машинного навчання.

Dashbird

Dashbird

dashbird.io

Dashbird - інструмент моніторингу для безсерверних додатків AWS Lambda, що забезпечує спостереження, налагодження та оптимізацію продуктивності.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.