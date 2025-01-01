Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.
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GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
Jira
atlassian.com
JIRA - програмне забезпечення для управління проектами, що допомагає командам відстежувати завдання, проблеми та прогрес в реальному часі.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Backlog
backlog.com
Backlog - це онлайн-інструмент для управління проектами, моніторингу завдань, контролю версій і відстеження помилок.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack - це інструмент управління проектами, що дозволяє відстежувати завдання, планувати спринти та адаптувати робочі процеси під потреби команди.
Sentry
sentry.io
Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.
Shortcut
shortcut.com
Shortcut (раніше Clubhouse) - інструмент управління проектами для програмістів, що спрощує планування, співпрацю та моніторинг успіху.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Linear
linear.app
Linear допомагає командам керувати проектами, задачами та відстежувати помилки, спрощуючи робочі процеси через інтеграцію популярних інструментів.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
todo.vu
todo.vu
todo.vu - це універсальний інструмент для управління завданнями, проектами, обліку часу та біллінгу, що спрощує роботу фрілансерів та команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker - це інструмент для команд розробки, який допомагає відстежувати та вирішувати помилки протягом всього життєвого циклу програмного забезпечення.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag - інструмент для моніторингу помилок у програмах, що дозволяє визначати, діагностувати та усувати проблеми в реальному часі.
Raygun
raygun.com
Raygun - інструмент для моніторингу програмного забезпечення, що дозволяє відстежувати продуктивність, помилки та досвід користувачів у реальному часі.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.
Marker.io
marker.io
Marker.io - це інструмент для збору та управління зворотнім зв'язком, що дозволяє користувачам фіксувати помилки та коментувати їх в контексті веб-проектів.
Assembla
assembla.com
Assembla — платформа для управління версіями та спільної роботи над проектами, що пропонує безпечне хостинг-сховище для кодів та підтримує команди в управлінні проектами.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap - це платформа для збору зворотного зв'язку користувачів, що допомагає командам продуктів отримувати інформацію та покращувати якість продукту.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack – платформа для тестування безпеки, яка з'єднує організації з експертами для виявлення вразливостей у системах через програми Bug Bounty.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - платформа, що об'єднує організації з хакерами для виявлення вразливостей і підвищення кібербезпеки через краудсорсингові рішення.
Userback
userback.io
Userback - це платформа для збору зворотного зв’язку від користувачів, яка дозволяє команді аналізувати думки та поведінку користувачів через візуальні відгуки та опитування.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd - це інструмент для візуального зворотного зв'язку та відстеження помилок на веб-сайтах, який допомагає командам спростити управління проектами.
BugBase
bugbase.ai
BugBase - платформа для оцінки вразливостей, яка допомагає виявляти, аналізувати та управляти проблемами безпеки для стартапів та підприємств.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — це програмне забезпечення для відстеження помилок, яке допомагає командам вести облік, звітувати та управляти проблемами в розробці програмного забезпечення.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl - це інструмент для збору візуального зворотного зв'язку, який спрощує співпрацю і управління змінами в веб-дизайні та розробці додатків.
Webvizio
webvizio.com
WebVizio - безкоштовний інструмент для зворотного зв'язку на веб-сайтах, що полегшує співпрацю команд у реальному часі при розробці та редагуванні сайтів.
Shake
shakebugs.com
Shake — інструмент для звітів про помилки та збої в додатках чи на веб-сайтах, що об'єднує розробників, CTO та тестувальників.
DoneDone
donedone.com
DoneDone - це додаток для управління завданнями та співпраці, який допомагає командам організовувати робочі процеси та спілкуватися ефективно.
JunoOne
juno.one
JunoOne - додаток для ефективного управління завданнями, що пропонує централізовану платформу для організації процесів в розробці програмного забезпечення.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla - це система відстеження помилок з відкритим кодом, що допомагає командам розробки управляти помилками в програмному забезпеченні.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest - це хмарний інструмент для управління тестуванням, вимогами та помилками, що допомагає структурувати проекти і підтримувати якість систем.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv – платформа для виявлення вразливостей, що пропонує управління вразливостями та послуги тестування безпеки без складнощів традиційного підходу.
Errorception
errorception.com
Errorception допомагає виявляти помилки JavaScript, групувати їх і надає детальну діагностику для розробників.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs – інструмент для відстеження помилок, що допомагає командам швидко створювати звіти та організовувати їхнє вирішення.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X дозволяє командам анотувати та редагувати живі веб-сайти в Chrome, спрощуючи управління проектами та завданнями.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo - платформа для управління проектами з використанням AI, що об'єднує інструменти для планування, співпраці та відстеження цілей.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart - це інструмент для візуального зворотного зв'язку, що спрощує повідомлення про помилки на сайті та економить 20% часу на їх відстежування.
Memfault
memfault.com
Memfault - інструмент для моніторингу вбудованих пристроїв, що забезпечує збору даних про збої, продуктивність та управління оновленнями ПЗ.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai — платформа для аналізу цифрового досвіду, що об'єднує відстеження сеансів, моніторинг помилок та аналітику продукту для покращення взаємодії користувачів.
errsole
errsole.com
Errsole - рішення для відстеження помилок у Node.js, що дозволяє реєструвати, аналізувати помилки та налагоджувати додатки в реальному часі.
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot допомагає командам SaaS швидко виявляти та усувати помилки, надаючи деталі та записи екрана користувачів без запитів.
Gleap
gleap.io
Gleap - універсальний інструмент для зворотного зв'язку з користувачами. Він допомагає швидше усувати помилки, отримувати запити на функції та проводити опитування.
zipBoard
zipboard.co
zipBoard - це інструмент для візуального зворотного зв’язку, що дозволяє коментувати, відстежувати проблеми та співпрацювати над цифровим контентом.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM - це інструмент для моніторингу продуктивності додатків, який допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми до їх впливу на користувачів.
Keypup
keypup.io
Keypup - це SaaS-рішення для інженерних команд, яке інтегрує дані з Git та систем управління завданнями для покращення прозорості та аналізу розробки.
Sifter
sifterapp.com
Sifter - це простий інструмент для відстеження помилок та проблем, що допомагає командам розробників програмного забезпечення зосередитися на важливих справах.
Aiveo
aiveo.ca
Aiveo — це простий трекер проблем, який можна налаштувати для команди. Він підтримує планування, роботу та звітність на всіх етапах проекту.
PageShare
pageshare.dev
PageShare — це інструмент для візуального перегляду та перевірки помилок веб-додатків, що дозволяє коментувати сайти і відстежувати помилки в контексті.
Owltics
owltics.com
Owltics - бізнес-додаток для швидкої роботи з помилками: 2 кліки для звітування, збір логів, інтеграція з Jira/Slack.
LogMill
logmill.io
LogMill - це інструмент для розробників і тестувальників, що дозволяє моніторити журнали та надає сповіщення про помилки для швидкого реагування.
Disbug
disbug.io
Disbug — це розширення для Chrome, яке дозволяє записувати екран із закадровим озвученням та відправляти звіти в Jira з технічними журналами одним натисканням.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — інструмент для звітування про помилки та збої, що забезпечує спрощене відстеження і вирішення проблем у програмному забезпеченні.
Launchable
launchableinc.com
Launchable допомагає виявляти та аналізувати проблеми з тестами, оптимізуючи процес їхнього виконання за рахунок використання машинного навчання.
Dashbird
dashbird.io
Dashbird - інструмент моніторингу для безсерверних додатків AWS Lambda, що забезпечує спостереження, налагодження та оптимізацію продуктивності.
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