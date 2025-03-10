Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки

Launchable

launchableinc.com

Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та обробки невдалих тестів, що зрештою прискорить ваш робочий процес сортування помилок. Інтелектуальна діагностика помилок тестів надає всебічний погляд на тестові сеанси, незалежно від того, чи хочете ви кластеризувати пов’язані збої, виявити повторювані проблеми або відстежувати шаблони тестування. Зніміть біль від сортування помилок за допомогою Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте безстрашно. 80% тестів програмного забезпечення безглузді. Launchable — це рівень Dev Intelligence Platform, який показує вам найважливіші 20%. Launchable пришвидшує цикл зворотного зв’язку щодо розробки, вирішуючи проблеми з доставкою за допомогою даних і дій щодо тестування. Завдяки машинному навчанню Launchable оптимізує конвеєри CI, визначаючи та запускаючи тести з найвищою вірогідністю невдачі та відстежуючи статистику набору тестів, щоб скоротити час очікування для розробників. Провідні бренди зі списку Fortune 100 покладаються на Launchable, щоб швидше надавати більше функцій, тестуючи те, що має значення. Predictive Test Selection від Launchable використовує машинне навчання для вибору правильних тестів для виконання певної зміни коду. Це відкриває можливість запускати набагато менший набір тестів на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, прискорюючи доставку. Завдяки Predictive Test Selection Launchable фактично повідомляє вашому тестувальнику, які саме тести потрібно запустити на основі змін, що тестуються. Launchable також аналізує ваші тестові дані в сукупності, щоб вивести Test Insights. Ви можете використовувати цю інформацію, щоб покращити працездатність свого набору тестів і отримати максимальну віддачу від виконання тестів.