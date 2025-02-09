Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.
Запит на новий застосунок
Embrace
embrace.io
Embrace дає змогу інженерам керувати складністю мобільних пристроїв, щоб створювати кращі та сміливіші враження. У той час, коли мобільні пристрої важливіші, ніж будь-коли, команди часто стикаються з фрагментованими рішеннями, відсутніми даними та нездатністю виявити проблеми. За допомогою Embrace інженери можуть визначити та визначити пріоритети впливу будь-яких проблем із детальним технічним контекстом і миттєво їх вирішити. Усуваючи припущення, Embrace висвітлює можливості для вдосконалення продуктивності та створення найкращих можливостей.
TrackJS
trackjs.com
Відстеження помилок для моніторингу та реєстрації помилок на ваших робочих веб-сайтах і в програмах. TrackJS записує телеметричні дані про вашу програму, мережу, консоль і користувачів, щоб ви могли легко зрозуміти та відтворити помилки. Моніторинг робочої програми виявляє проблеми з неперевіреним кодом, несумісними браузерами, сторонніми змінами та збоями в інфраструктурі. TrackJS звітує про ваш реальний досвід кінцевого користувача. Розробники, QA та адміністратори використовують TrackJS, щоб зрозуміти робоче середовище та покращити якість своїх сайтів. TrackJS підтримує всі фреймворки та бібліотеки як на клієнті, так і на сервері. TrackJS використовується тисячами розробників і веб-сайтів по всьому світу в таких галузях, як електронна комерція, ІТ, програмне забезпечення, готельний бізнес і підприємство.
Iteration X
iterationx.com
Ітерація X дозволяє командам коментувати та редагувати будь-який веб-сайт або веб-програму прямо в Chrome. Більше не потрібно витрачати час і енергію на знімки екрана, відеодзвінки та нескінченні електронні листи та чати. Покращуйте будь-яку сторінку та поділіться результатом зі своєю командою за лічені секунди. Iteration X — це контекстно-залежна програма для керування проектами на основі штучного інтелекту, яка допомагає вашій команді швидше створювати красиві продукти без помилок. ITX Copilot використовує базу знань, документи та історію проектів вашої команди, щоб допомогти створювати та вирішувати всі типи завдань, від проектування до програмного забезпечення та керування продуктами.
Airbrake
airbrake.io
Безстрашно розгортайте та виправляйте помилки швидше за допомогою Airbrake Error & Performance Monitoring. Сповіщувачі Airbrake доступні для всіх основних мов програмування та фреймворків і встановлюються за лічені хвилини. Витрачайте менше часу на відстеження помилок і більше на розробку. Airbrake забезпечує легкий моніторинг помилок і аналіз продуктивності всього стека додатків. Деталізація повторюваних винятків або фільтрування за параметрами, користувачами чи змінними середовища. Інтелектуальне групування та виявлення дублікатів представлені, щоб користувачі не були перевантажені тривіальними помилками чи масою електронних листів.
Dashbird
dashbird.io
Моніторинг безсерверних програм на AWS. Перегляньте свої безсерверні програми. Забезпечте ідеальну взаємодію з користувачами за допомогою видимості в реальному часі, сповіщень і усунення несправностей для програм, створених на AWS Lambda. Dashbird дозволяє швидше розробляти та впевнено керувати виробничими робочими навантаженнями без змін коду. Повна можливість спостереження для служб AWS: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє переглядати пріоритетні виявлення вразливостей, фільтрувати шуми, отримувати важливий для вас сигнал і плавно оркеструвати свої дії. Дізнайтесь більше на inspectiv.com.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для захисту їхніх відкритих областей і звітування про вразливості на їхніх веб-сайтах, у мобільних додатках, інфраструктура та підключені пристрої. YesWeHack проводить приватні (лише за запрошеннями) програми та публічні програми для сотень організацій у всьому світі відповідно до найсуворіших європейських правил. Окрім платформи Bug Bounty, YesWeHack також пропонує: рішення для створення та керування політикою розкриття вразливостей (VDP), платформу керування Pentest, навчальну платформу для етичних хакерів під назвою Dojo та навчальну платформу для навчальних закладів YesWeHackEDU.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti – це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка спеціалізується на краудсорсингових послугах безпеки, щоб допомогти організаціям захистити себе від кіберзлочинності та витоку даних. Наша провідна в галузі платформа кібербезпеки дозволяє компаніям підключатися до нашої глобальної спільноти з 70 000 дослідників безпеки, які використовують свій унікальний досвід, щоб знаходити вразливості та повідомляти про них для захисту бізнесу. Intigriti довіряють деякі з найбільших і найцікавіших компаній у всьому світі, зокрема Intel, Yahoo! і Red Bull, які довіряють нашій платформі для зниження ризику кібератак і витоку даних. Наш спектр додаткових послуг з тестування безпеки допомагає компаніям захищати свої цифрові активи та зменшувати ризик пошкодження внаслідок злому. Наші рішення охоплюють: - Винагороду за помилки - Програми виявлення вразливостей (VDP) - Гібридний пентест - Події хакерства в реальному часі - Послуги винагород Заснована в 2016 році компанія Intigriti зараз має глобальну команду з понад 100 співробітників по всьому світу.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проектів стане нескладним завданням. QA Touch пропонує природний та інтуїтивно зрозумілий метод виконання. Ми знаємо, що пристосовуватися до нових процесів неприємно, і створили інструмент, який адаптується до ваших систем і способу роботи. Розподіл і відстеження проблем є вбудованою функцією, яка дозволяє опублікувати проблему під час виконання тесту, усуваючи необхідність передачі між програмним забезпеченням. Ще ніколи не було простіше копіювати та переміщувати тестові приклади з одного проекту в інший або між модулями в межах проекту. Інструмент був створений, щоб допомогти вирівняти умови гри та запропонувати компаніям засоби справжньої конкуренції з гігантами у своїй галузі, не пропалюючи дірку в їхніх кишенях. З QA Touch насолоджуйтеся: 1. Єдиним спільним сховищем для всіх ваших тестових ресурсів. 2. Корпоративні функції включають продуктивність проекту та журнали аудиту для відстеження прогресу роботи та проекту. 3. Управління проблемами стало простіше завдяки цілісній двосторонній інтеграції з JIRA 4. Плати Microsoft Azure, щоб зробити керування вашим проектом простішим, ніж будь-коли. 5. Зробили керування тестуванням легкою прогулянкою завдяки нашим інтуїтивно зрозумілим функціям, таким як можливість закріплення проекту, оновлення статусу, довідка, журнали та звіти прямо з інформаційної панелі. 6. Один пункт — це інтеграція з Jenkin для виконання всіх дій CI/CD. 7. Зручна інтеграція QA Touch-Cypress Reporter для синхронізації результатів тестування автоматизації cypress.io з QA Touch. 8. Простий у використанні Reporter для наскрізного безкоштовного інструменту автоматизації з відкритим кодом Test Cafe. 9. Використовуйте сенсорні панелі QA, щоб зробити гнучке управління проектами більш легким. Дошки організовують, налаштовують, візуалізують і відстежують маршрути вашої роботи. QA Touch пропонує доступне рішення для тестування з простими можливостями для створення тестових прикладів, об’єднання пакетів тестів, виконання тестових прогонів, інтеграції інструментів сторонніх розробників і створення бездоганних звітів про тестування, вимог, вбудованого відстеження помилок, розумових карт, дошок, продуктивності і люди можуть керувати своїми операціями тестування з єдиного інтерфейсу (інформаційної панелі). Користувачам сподобається широкий набір зручних функцій, які варіюються від картографування та розробки тестів до відстеження дій команди. QA Touch сприяє досконалості у виконанні високоякісних проектів.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — це моніторинг продуктивності додатків, який спрощує усунення несправностей, допомагаючи розробникам знаходити та виправляти проблеми з продуктивністю ще до того, як клієнти їх побачать. Завдяки попередженню в реальному часі, орієнтованому на розробника інтерфейсу користувача та логіці відстеження, яка пов’язує вузькі місця безпосередньо з вихідним кодом, Scout APM допомагає вам витрачати менше часу на налагодження та більше часу на створення чудового продукту. Швидко виявляйте, визначайте пріоритети та вирішуйте проблеми з продуктивністю – розвантаження пам’яті, запити N+1, повільні запити до бази даних тощо – за допомогою агента, який інструментує потрібні вам залежності з невеликою часткою накладних витрат. Scout APM створений розробниками для розробників і контролює програми Ruby, PHP, Python і Elixir.
Essembi
essembi.com
Essembi – це центр програмних інновацій, який допомагає компаніям програмного забезпечення прискорити свій інноваційний цикл, щоб стати лідером на своєму ринку. У сучасному швидкоплинному світі програмного забезпечення тиск на створення чудового програмного забезпечення вищий, ніж будь-коли. Швидкість інноваційного циклу програмного забезпечення відіграє ключову роль у вашому успіху. Успішними лідерами галузі часто є ті, хто має найшвидший цикл інновацій у програмному забезпеченні — швидко збирає цінні відгуки, приймає обґрунтовані рішення щодо нових функцій продукту та забезпечує високоякісні оновлення продуктів швидше, ніж їхні конкуренти. Essembi допомагає командам розробників програмного забезпечення пришвидшити цикл інноваційного програмного забезпечення, надаючи функціональні можливості для керування циклом в одній системі. Коли ваші команди з управління продуктами, розробки, підтримки клієнтів, продажів і маркетингу безперебійно співпрацюють на одній платформі, виграють усі — ваші клієнти швидше отримують функції, ваш продукт розвивається швидше, а ваш бізнес — швидше.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, що продуктивність буде швидкою, розумною та красивою простотою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх основних інструментів в одному централізованому робочому просторі – більше не потрібно переходити від програми до програми. Наша платформа бездоганно інтегрує проекти, цілі, завдання, документи та співпрацю, забезпечуючи цілісне рішення для того, як працює бізнес сьогодні. Основні характеристики: * Ефективність на основі штучного інтелекту: в основі Kroolo лежить потужний механізм оркестровки штучного інтелекту Kroo AI. Оснащений більш ніж 1000 шаблонами, Kroo AI забезпечує не тільки блискавичне створення проектів, цілей і документів, але й дуже релевантні та корисні результати, що встановлює новий стандарт для продуктивності на основі штучного інтелекту. * Повна інтеграція: ми розуміємо важливість взаємозв’язку в сучасному цифровому робочому житті. Kroolo забезпечує повну інтеграцію з найпопулярнішими інструментами продуктивності. Попрощайтеся з дублюванням записів і втратою даних, оскільки Kroolo забезпечує безперебійну, консолідовану роботу користувача. * Інтуїтивно зрозумілий робочий простір: ми створили Kroolo, щоб його було легко налаштувати та використовувати. Менше часу витрачається на вивчення того, як працюють інструменти, означає більше часу на продуктивність. Ми вважаємо, що це має значення.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — це більше, ніж просто краудсорсингова охоронна компанія; ми є спільнотою ентузіастів кібербезпеки, об’єднаних спільною метою: захистити організації від зловмисників. Зв’язуючи наших клієнтів із надійними хакерами, які відповідатимуть їхнім потребам, через нашу платформу на базі штучного інтелекту ми даємо їм можливість повернути контроль і випередити навіть найскладніші загрози. Платформа знань Bugcrowd Security Knowledge Platform замінює вартість/складність кількох інструментів уніфікованим рішенням для краудсорсингового тестування пера як послуги, керованої винагороди за помилки, керованого прийому/виявлення вразливостей і керування поверхнею атак (доступна ціна за вибіркою) – із усім доступним однакова інфраструктура для масштабу, послідовності та ефективності. Bugcrowd має понад 10 років досвіду та сотні клієнтів у всіх галузях, включаючи OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio та Міністерство внутрішньої безпеки США.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це все, на що заслуговують ваші цифрові рішення, в одному місці.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, перетворюють і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайте своїм командам повну аналітику продукту для прийняття рішень на основі даних.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати й автоматизувати хмарні операції, швидше й безпечніше доставляти програмне забезпечення та забезпечувати бездоганний цифровий досвід.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun, названий Gartner Cool Vendor 2021 року, створює власну платформу спостереження та налагодження для IDE, яка дозволяє розробникам безпечно додавати журнали, показники та трасування до робочих і проміжних середовищ у режимі реального часу та за запитом. Жодних виправлень, перерозподілів або перезапусків не потрібно. Розробники використовують Lightrun для багатьох потреб у спостереженні на рівні коду, зокрема: * Сповіщення на рівні коду (Java, Node.js, Python, .NET) * Перевірка функцій * Тестування/налагодження у виробництві * Усунення несправностей у хмарних нативних програмах, безсерверних програмах тощо * Можливості оптимізації журналу через Log Optimizer(TM) Усуваючи необхідність відтворювати помилки локально або видавати нова версія програмного забезпечення для додавання нових журналів або показників для усунення проблем виробництва, клієнти Lightrun постійно знижують свій MTTR на 50-60% і значно підвищують продуктивність розробки. Проблеми, вирішення яких раніше займало 1-2 тижні, тепер займає в наших клієнтів у середньому менше години. Lightrun розширює можливості розробників наших клієнтів, усуваючи потребу у дорогих операціях життєвого циклу розробника, як-от локальне відтворення або випуск нової версії програмного забезпечення лише для додавання нових журналів чи показників. Серед наших клієнтів, які виконують робочі навантаження в петабайтному масштабі з QPS у високій швидкості 100 КБ на тисячах робочих серверів, є компанії, які охоплюють 44,5% населення Інтернету, і великі публічні компанії з кібербезпеки.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura — це найпростіша програма для відстеження помилок, створена для швидкозмінних, сучасних технологічних команд. Легко відстежуйте проблеми, повідомляйте про них і керуйте ними. Співпрацюйте з командами, постачальниками та клієнтами, щоб швидше усувати помилки.
Disbug
disbug.io
Disbug — це розширення для Chrome, яке дозволяє записувати екран із голосовою оповіддю та публікувати в jira разом із технічними журналами одним натисканням кнопки. Від перевірки якості до виправлення – заощаджуйте багато часу на виправленні помилок. Простіше для тестувальників, ефективніше для розробників!
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — це інструмент візуального зворотного зв’язку, який полегшує звітування про помилки веб-сайту. Заощаджуйте 20% свого часу на відгуках на веб-сайті та відстеженні помилок.
Shake
shakebugs.com
Отримайте нереальні дані, щоб виправити реальні проблеми у своїй програмі або в Інтернеті. Shake — це не просто інструмент звітування про помилки та збої — він об’єднує всіх розробників, технічних директорів і тестувальників на одній сторінці.
Seagence
seagence.com
Seagence — це рішення для моніторингу виробництва. Використовуючи свою технологію Execution Path у поєднанні з машинним навчанням, Seagence виявляє всі виробничі дефекти з першопричиною, коли вони виникають, і попереджає. Маючи на руках дефекти, надані Seagence, і їх першопричину, ви виправляєте зламаний код і заощаджуєте величезну кількість часу на налагодження, зменшуючи MTTR. Усуваючи необхідність налагодження та усунення несправностей, Seagence не тільки допомагає покращити якість вашого коду, але й покращує взаємодію з користувачем. Seagence не вимагає змін коду додатка клієнта, знаходить дефекти, не потребуючи жодних знань, таких як правила попереджень, порогові значення та конфігурації підозрілих винятків. Seagence також надає докладні відомості про налагодження, якщо налагодження стане необхідним.
PageShare
pageshare.dev
PageShare — це інструмент для візуального огляду та перевірки помилок для веб-додатків. Це дозволяє коментувати будь-який веб-сайт або веб-програму та переглядати помилки в потрібному контексті за допомогою інтерактивних записів. Ви можете використовувати його з усією командою прямо з браузера. Вам більше не потрібно робити знімки екрана, щоб зробити видимим відгук про впровадження коду. Ви можете просто відкрити посилання та закріпити свій коментар на веб-сайті. Натиснувши на шпильку, ваша команда переведе безпосередньо до попереднього перегляду та відобразить коментар у потрібному контексті. Ви також можете відстежувати помилки за допомогою режиму візуального огляду. Тепер ви можете відстежувати сеанс користувача та виконувати кроки, які призводять до помилки. Завдяки інструменту візуальної перевірки ви можете просто відстежувати та виправляти проблеми. Ви можете запросити членів своєї команди або зовнішніх гостей і зберігати всю комунікацію в одному місці. Вирішіть, хто може активно коментувати або лише переглядати хід вашого проекту.
Owltics
owltics.com
Ми створили програму B2B, яка допоможе вашій команді швидше повідомляти про помилки лише двома кліками. Для кожної помилки ми фіксуємо журнали, такі як консоль, мережа, події, локальне сховище та інформація про пристрій. Ці журнали можна надсилати до Jira/Slack. Завдяки цим даним розробники можуть швидше виправляти помилки. Для кого це? -Інженери з контролю якості повідомлятимуть про більше помилок -Розробники для безболісного налагодження -Підтримка/клієнти, щоб зробити клієнтів щасливішими -Менеджери продуктів для швидшої доставки https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
Якщо ви розробник, тестувальник або член команди підтримки клієнтів, LogMill стане вашим новим найкращим інструментом. LogMill використовує інтелектуальні датчики, щоб стежити за справністю вашої програми та сповіщати вас про виявлення будь-яких помилок, що дозволяє швидко діяти, щоб їх виправити. Підтримка командного використання та рольового доступу забезпечує безперебійну співпрацю в команді, тоді як Simple Mail Transfer Protocol означає, що журнали надходять безпосередньо до вас. Уся необхідна інформація буде в одному місці, згрупована для зручності аналізу. Почніть роботу безкоштовно з нашої 30-денної безкоштовної пробної версії.
Finotes
finotes.com
Finotes — це продукт Finotes Inc, Delaware Corp, заснований у 2018 році. Продукт допомагає розробникам мобільних додатків виявляти помилки та збирати всі можливі дані для їх відтворення. Це допомагає розробникам швидше їх виправити. ⦿ Фіксує витоки пам’яті, помилки ANR, зависання програми, проблеми з частотою кадрів, заморожені кадри, проблеми HTTP, винятки, затримки завантаження екрана, збої тощо. ⦿ Безперебійно працює на етапах розробки, тестування та живих. ⦿ Android SDK доступний для Java і Kotlin. ⦿ Фреймворки iOS і watchOS доступні для Objective-C і Swift. ⦿ Плагін Flutter
errsole
errsole.com
Errsole Cloud — це рішення для відстеження помилок, яке допомагає оптимізувати журналювання та налагодження для живих програм Node.js. Платформа пропонує різні функції, такі як відстеження помилок, повільне ведення журналу запитів і централізоване журналювання. Errsole також надає сповіщення про помилки в реальному часі та щоденні підсумки електронною поштою або через Slack. Крім того, рішення допомагає розробникам налагоджувати живі програми безпосередньо з веб-браузерів. Він розроблений для серверних середовищ і надає кілька функцій, зокрема аналіз першопричини, сповіщення в реальному часі та інструменти для співпраці.
Errorception
errorception.com
Errorception допомагає знаходити помилки JavaScript і групувати помилки разом.
Raygun
raygun.com
Отримайте миттєве бачення стану свого програмного забезпечення, щоб завчасно виявляти та вирішувати проблеми, перш ніж вони вплинуть на ваших клієнтів. Набір цифрових інструментів моніторингу досвіду від Raygun надає практичну, орієнтовану на клієнта інформацію про весь ваш набір технологій. Відстежуйте та вдосконалюйте якість і продуктивність програмного забезпечення, щоб забезпечити швидкий і безпомилковий досвід, який принесе задоволення вашим клієнтам і розвиватиме ваш бізнес. Продукти Raygun охоплюють три основні сфери, усі повністю інтегровані одна з одною, щоб розблокувати глибоко потужні ідеї, на відміну від усього, з чим ваша команда стикалася раніше. Звіти про збої - виправляйте помилки з більшою швидкістю та точністю. Перейдіть безпосередньо до основної причини збоїв і помилок за допомогою детальної діагностики аж до рядка коду. Тиражуйте та вирішуйте проблеми швидше, покращуйте надійність і звільняйте час для більш змістовної роботи. Моніторинг справжнього користувача - забезпечте бездоганне програмне забезпечення. Зрозумійте цифровий досвід вашого клієнта за допомогою статистичних даних реальних користувачів, яким ви можете довіряти для кожного користувача, сеансу та пристрою. Відстежуйте помилки та тенденції продуктивності в режимі реального часу та завчасно вирішуйте критично важливі для бізнесу проблеми, перш ніж вони вплинуть на ваших клієнтів — і ваш дохід. APM - Моніторинг продуктивності додатків із цього світу. Отримайте неперевершений огляд продуктивності на стороні сервера. Отримайте докладні відомості про продуктивність на стороні сервера на рівні коду за допомогою повної розбивки трасування сеансу, яка повідомляє вам, як саме виконувався ваш код, з точністю до мілісекунди. Raygun — це найшвидший спосіб покращити цифровий досвід ваших клієнтів. Спробуйте безкоштовно сьогодні!
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot допомагає командам SaaS швидше позбутися помилок, які виникають у користувачів. За допомогою Bugpilot служба підтримки та інженери отримують усі деталі, необхідні для розуміння, усунення та усунення помилок за лічені секунди. Завдяки нашому автопілоту на основі штучного інтелекту навіть люди, які не мають технічних знань, можуть зрозуміти, що не так. ### Отримайте **подробиці** Служба підтримки клієнтів може миттєво зрозуміти, що відбувається на екрані кінцевого користувача, не ставлячи жодних запитань і не чекаючи відповіді; Завдяки інтелектуальному запису сеансу Bugpilot кожен член команди отримує записи екрану та безліч технічних деталей щоразу, коли користувач починає розмову зі службою підтримки клієнтів. **Автоматизуйте нудні завдання!** Якщо ви та ваша команда все ще вручну заповнюєте форми звітів про помилки, сперечаєтеся про відсутні деталі, ведете безглузді розмови «працює на моєму комп’ютері» та просите користувачів надсилати вам знімки екрана, тоді Bugpilot для вас . Bugpilot надає галузевий стандартизований звіт, який завжди містить усе, що потрібно вам і вашій команді. ### Зрозумійте, що не так, за лічені секунди Кожен член команди може визначити, що не так, просто переглянувши звіт Bugpilot протягом 5 секунд; наш автопілот на основі ШІ висвітлює потенційні проблеми на сторінці та в середовищі користувача; незрозумілі проблеми, викликані блокувальниками реклами, повільним підключенням до Інтернету, проксі-серверами, залишилися в минулому. Все на одній сторінці: відеозапис; чіткі кроки для відтворення; журнали консолі та мережева активність. **Зрозумійте, що не так за лічені секунди** Кожен член команди може зрозуміти, що не так, просто переглянувши звіт Bugpilot протягом 5 секунд; наш автопілот на основі ШІ висвітлює потенційні проблеми на сторінці та в середовищі користувача; вказує на незрозумілі проблеми, спричинені блокувальниками реклами, повільне підключення до Інтернету, проксі-сервери, що залишилися в минулому. Все на одній сторінці: відеозапис; чіткі кроки для відтворення; журнали консолі та мережева активність. ### Зробіть свою команду ефективнішою. Витрачайте менше часу на помилки. Інженери можуть почати виправляти проблеми відразу, маючи всі деталі, красиво відформатовані в стандартному форматі звіту про помилки. Жодна деталь більше ніколи не буде втрачена: інженери заощадять години розмов і скоротять спілкування з кінцевими користувачами та службою підтримки клієнтів. За допомогою гнучкого API Bugpilot ви можете збирати всю необхідну додаткову інформацію, наприклад версію програми, дату випуску та будь-яку інформацію про користувача.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — це інструмент звітування про помилки та збої, який також відомий як інструмент відстеження проблем, який дозволяє розробникам бачити помилки та збої. Інструмент допоможе розробникам усунути складне та трудомістке завдання звітування про помилки та збої.
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та обробки невдалих тестів, що зрештою прискорить ваш робочий процес сортування помилок. Інтелектуальна діагностика помилок тестів надає всебічний погляд на тестові сеанси, незалежно від того, чи хочете ви кластеризувати пов’язані збої, виявити повторювані проблеми або відстежувати шаблони тестування. Зніміть біль від сортування помилок за допомогою Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте безстрашно. 80% тестів програмного забезпечення безглузді. Launchable — це рівень Dev Intelligence Platform, який показує вам найважливіші 20%. Launchable пришвидшує цикл зворотного зв’язку щодо розробки, вирішуючи проблеми з доставкою за допомогою даних і дій щодо тестування. Завдяки машинному навчанню Launchable оптимізує конвеєри CI, визначаючи та запускаючи тести з найвищою вірогідністю невдачі та відстежуючи статистику набору тестів, щоб скоротити час очікування для розробників. Провідні бренди зі списку Fortune 100 покладаються на Launchable, щоб швидше надавати більше функцій, тестуючи те, що має значення. Predictive Test Selection від Launchable використовує машинне навчання для вибору правильних тестів для виконання певної зміни коду. Це відкриває можливість запускати набагато менший набір тестів на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, прискорюючи доставку. Завдяки Predictive Test Selection Launchable фактично повідомляє вашому тестувальнику, які саме тести потрібно запустити на основі змін, що тестуються. Launchable також аналізує ваші тестові дані в сукупності, щоб вивести Test Insights. Ви можете використовувати цю інформацію, щоб покращити працездатність свого набору тестів і отримати максимальну віддачу від виконання тестів.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs — це інструмент відстеження та керування помилками, який допомагає технічним і нетехнічним командам — розробникам, спеціалістам із забезпечення якості, дизайнерам, підтримці та іншим — створювати звіти про помилки з багатим вмістом даних за лічені секунди, щоб експоненціально скоротити час вирішення проблеми.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — це хмарний інструмент, який допомагає оптимізувати проекти впровадження та обслуговування системи. Завдяки функціональним можливостям для тестування, вимог, відстеження помилок і звітів це єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб досягти успіху з гарантією якості. Reqtest має понад 12 000 користувачів по всьому світу. Це хмарний інструмент №1 для керування всім життєвим циклом складних систем, таких як ERP або CRM. Інструмент дає вам змогу: - Випускати нове програмне забезпечення з повною впевненістю завдяки функції наскрізного керування тестами зі 100% відстеженням - Без зусиль підтримувати та покращувати якість ваших систем з часом - Стандартизувати та масштабувати свої цифрові проекти
Gleap
gleap.io
Ваш універсальний інструмент для відгуків клієнтів для програм і веб-сайтів. Виправляйте помилки в 10 разів швидше за допомогою докладних звітів, спілкуйтеся з користувачами один на один, дізнавайтеся, чого ваші користувачі дійсно хочуть, за допомогою запитів на функції та опитувань.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — це безкоштовний інструмент для відгуків на веб-сайтах і програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів, розроблене для менеджерів і команд, щоб легко співпрацювати над переглядами веб-сайтів у режимі реального часу. Співпраця над розробкою веб-сайту може бути клопотом. Отримайте контроль і забезпечте своїм командам ясність! Використовуйте єдину платформу для клієнтів, менеджерів і команд розробників, щоб залишати візуальні відгуки та ефективно співпрацювати над проектами веб-розробки.
zipBoard
zipboard.co
Візуальний огляд, затвердження та відстеження проблем для цифрового вмісту. Розмітка, запис екрану та співпраця швидше. Зареєструйтеся безкоштовно!
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Marker.io
marker.io
Marker.io: найкраще рішення для зворотного зв’язку для команд веб-розробників. Огляд: Marker.io — це революційний інструмент, який змінює те, як команди веб-розробників збирають, керують і реагують на відгуки. Незалежно від того, чи є ви жвавим веб-агентством, динамічною компанією SaaS або керуєте складними платформами електронної комерції, Marker.io стане вашим рішенням для більш організованого, ефективного та спільного процесу зворотного зв’язку. Основні характеристики: * Віджет відгуків: легко фіксуйте відгуки за допомогою анотованих знімків екрана. * Збір метаданих: автоматично збирає важливі дані, такі як тип пристрою, версія браузера та URL-адреса відгуку. * Повторне відтворення сеансу: отримайте контекст за допомогою коротких відео, що фіксують дії користувача. * Глибока технічна інформація: збирайте журнали консолі та мережеві запити для повного розуміння відгуків. * Сторінка відгуків: користувачі можуть переглядати, коментувати та завантажувати документи, пов’язані з їхніми відгуками. * Повна інтеграція: підключається до таких популярних інструментів, як Asana, Trello, Jira та GitHub. Переваги: * Спрощена організація: попрощайтеся з хаотичними електронними таблицями та привіт організованому управлінню зворотним зв’язком. * Розширена співпраця: сприяйте кращому спілкуванню між розробниками та зацікавленими сторонами. * Ефективність часу: заощаджуйте дорогоцінні години, керуючи відгуками безпосередньо у своїх улюблених інструментах. * Підвищення ефективності: створюйте швидші та точніші веб-сайти з меншою кількістю помилок. Ідеальний для: * Агентства веб-розробки: керуйте відгуками як від внутрішніх команд, так і від зовнішніх зацікавлених сторін. * Менеджери проектів: перехід від неорганізованих інструментів, таких як електронна пошта та Excel, до вдосконаленої системи Marker.io. * Компанії SaaS: вдосконаліть процес зворотного зв’язку та посиліть спілкування з користувачами. * Менеджери електронної комерції: Ефективно збирайте відгуки та реагуйте на них для отримання чудового кінцевого продукту. * Інженери веб-сайтів: плавно інтегруйте свої наявні інструменти для більш плавного робочого процесу.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкоштовної пробної версії ви можете створювати всі види проектів, контролювати належне управління процесами тестування, контролювати, організовувати та бути ефективними.
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності додатків, звіти про збої, чати в додатках та опитування користувачів для мобільних додатків. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопила понад 25 000 компаній, 400 мільйонів повідомили про проблеми та отримали відгуки, а також 2 мільярди пристроїв із їхнім SDK по всьому світу. Набір програмного забезпечення (SDK) від Instabug, який використовується розробниками Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin і веб-розробниками під час бета-тестування, а також у робочих версіях своїх програм. Він відомий настроюваною функцією «Shake to Send» на стороні мобільного користувача та детальними звітами на стороні розробника. Користувачі можуть додавати анотовані знімки екрана, відеозаписи та голосові нотатки, щоб доповнити свої звіти про помилки, які автоматично включають журнали мережі та пристроїв і кроки повторення. SDK також інтегрується з рядом сторонніх інструментів, які використовуються розробниками, зокрема Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk тощо.
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - це платформа координації вразливості та помилки, яка з'єднує підприємства з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, а також Synack та Bugcrowd, яка сприймає та використовує дослідники безпеки та кібербезпеки натовпу як лінкпіни його бізнес-моделі; Це найбільша подібна фірма з кібербезпеки. Станом на 2020 року мережа Hackerone заплатила 100 мільйонів доларів на щедрості.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити функцій, керування завданнями та вікі для кожного проекту. Зі штаб-квартирою в Каліфорнії вона є дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. GitHub пропонує свої основні послуги безкоштовно. Її більш просунуті професійні та корпоративні послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи GitHub зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року GitHub пропонує необмежену кількість приватних сховищ для всіх планів, включно з безкоштовними обліковими записами, але дозволяє лише до трьох співавторів на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмежену кількість співавторів, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин дій на місяць. Станом на січень 2020 року GitHub повідомляє про наявність понад 40 мільйонів користувачів і понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів загальнодоступних сховищ), що робить його найбільшим хостом вихідного коду у світі.
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команди продуктів можуть працювати разом ефективніше, ніж будь-коли раніше.
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробників використовують ярлик для керування проектами програмного забезпечення. Назавжди безкоштовно для невеликих команд. Швидкий, легкий і потужний підхід до планування проекту та створення продукту.
Memfault
memfault.com
Memfault — це інструмент спостереження для вбудованих пристроїв. Автоматично збирайте повні дані про налагодження та збої, а також критичні показники працездатності та продуктивності після того, як ваші пристрої будуть розгорнуті в полі. Memfault також дозволяє вам керувати розповсюдженням OTA-оновлень у ваш парк за допомогою контрольованого, повторюваного процесу з низьким ризиком. Memfault підтримує будь-які вбудовані пристрої під керуванням Linux, Android і MCU, що працюють під керуванням будь-якої RTOS або на «голому металі».
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — це «Система відстеження дефектів» або «Система відстеження помилок». Системи відстеження дефектів дозволяють окремим розробникам або групам розробників ефективно відстежувати виявлені помилки в їхніх продуктах. Більшість комерційних постачальників програмного забезпечення для відстеження дефектів стягують величезні ліцензійні збори. Незважаючи на існування
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag відстежує додатки на наявність помилок і надає корисну інформацію для покращення стабільності додатка, щоб ви могли приймати рішення на основі даних про те, зосередитися на створенні функцій чи виправленні помилок. BugSnag забезпечує видимість вашої програми в реальному часі за допомогою потужної сегментації та цілеспрямованих сповіщень, щоб визначити пріоритетність важливих помилок. Завдяки понад 30 інтеграціям повний стек моніторингу BugSnag працює з вашими улюбленими інструментами для швидкого розслідування та маршрутизації помилок, мінімізуючи подальший вплив на роботу користувача.
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб підвищити прозорість, усунути розбіжності, працювати ефективніше та спростити складні проекти. Відомі функції включають керування підзадачами, настроювані статуси, дошки у стилі Канбан, діаграми Ганта, діаграми згоряння, інтеграцію Git і SVN та Wiki.
Axosoft
axosoft.com
Ми любимо програмне забезпечення. Ми любимо допомагати іншим створювати програмне забезпечення. Нам подобається конкурентна перевага, яку програмне забезпечення може надати бізнесу. Нам подобається, що програмне забезпечення полегшує наше життя щодня, починаючи від резервування столика на обід і закінчуючи автоматичним гальмуванням наших автомобілів і рятуючи життя. Програмне забезпечення просто чудове! І ми раді, що ваше програмне забезпечення буде доставлено швидше. У вас є команда Scrum? Тоді спробуйте керувати невиконаними продуктами, спринтами та історіями користувачів у Axosoft Scrum. Вашій команді сподобаються автоматизовані діаграми згоряння, настроювані робочі процеси та можливості планування випуску, які роблять практику Scrum ще ефективнішою. Коли ваша команда об’єднає Axosoft Scrum з іншими компонентами, ви зможете пов’язувати дефекти з випусками та перетворювати запити функцій на елементи невиконаних завдань. Для команд, яким просто потрібно відстежувати помилки, Axosoft Bug Tracker є найкращим інструментом для гнучкого відстеження дефектів і проблем. Команди можуть швидко додавати нові помилки, призначати їх випускам або користувачам і переміщувати їх через різноманітні спеціальні робочі процеси. Коли Axosoft Bug Tracker інтегровано з іншими компонентами, ваша команда може автоматично перетворювати інциденти на дефекти та використовувати діаграми вигорання, щоб побачити, як швидко усуваються помилки. Крім того, це лише 1 долар на рік! Ми також надаємо вам запити в службу підтримки. Служба підтримки Axosoft надає можливість краще відстежувати та вирішувати проблеми підтримки ваших клієнтів за допомогою автоматизації електронної пошти до квитка, готових відповідей і потоків у програмі. Ваші клієнти також матимуть центр для самостійного повідомлення про проблеми на веб-порталі клієнтів. Коли ваша команда інтегрує службу підтримки з іншими компонентами, служба підтримки зможе миттєво перетворювати інциденти на дефекти та історії користувачів.
Atatus
atatus.com
Проста та доступна повна стекова платформа спостереження. Ми надаємо повний моніторинг із дієвою статистикою в реальному часі для діагностики та виправлення ваших веб-додатків і серверних програм. Знайдіть вузькі місця продуктивності за допомогою єдиного моніторингу та почніть оптимізувати свою програму, щоб надати користувачам найкращий цифровий досвід.
Assembla
assembla.com
Assembla є найбезпечнішою платформою для контролю версій і спільної роботи над проектами у світі. Ми надаємо безпечний хмарний хостинг для сховищ Subversion, Perforce і Git з інтегрованим керуванням проектами для понад 5500 клієнтів по всьому світу. Assembla допомагає командам розробників відповідати та навіть перевищувати стандарти відповідності HIPAA, SOC 2, PCI та GDPR за допомогою нашої передової практики VCS. Скористайтеся гнучкістю, дотримуйтесь нормативних вимог і залишайтеся інноваційними, керуючи всіма своїми проектами та вихідним кодом із центральної точки керування з найкращою в галузі відповідністю та безпекою.
Aiveo
aiveo.ca
Простий засіб відстеження проблем, який можна налаштувати відповідно до унікального процесу вашої команди. Від планування до роботи та звітності, Aiveo допоможе вам від початку до кінця вашого проекту. Aiveo — це простий засіб відстеження проблем із можливістю налаштування для команд будь-якого розміру.
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати роботу.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній потужності, універсальності та інтуїтивності, Wrike є єдиним рішенням для управління роботою, яке коли-небудь знадобиться організації для масштабування, оптимізації та швидкого руху в конкурентному світі. Понад 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє й об’єднуються в Wrike, у тому числі Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens і Tiffany & Co. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Userback
userback.io
Представляємо Userback, провідну платформу дослідження користувачів для невеликих команд, які прагнуть зрозуміти користувачів і створювати кращі продукти. За допомогою Userback ви можете збирати візуальні відгуки, збагачені метаданими, і отримати глибоке уявлення про настрої та поведінку користувачів за допомогою опитувань у додатку, таких як показники NPS, CES і CSAT. Додайте глибокий контекст до будь-якого відгуку за допомогою функцій відтворення повного сеансу. Створюйте сегменти користувачів і відстежуйте кожного користувача з моменту входу. Опитуйте лише когорти, які важливі для вас, і зрозумійте свій досвід користувачів протягом усього життєвого циклу від випробування до відтоку. Доповніть це фірмовими порталами функцій, загальнодоступними дорожніми картами та централізованим місцем для всіх ваших відгуків, щоб зменшити накладні витрати на відгуки на 70% і збільшити час завершення відгуків у 10 разів. Немає коду? Не проблема, почніть миттєво з розширенням для браузера без коду, ідеальним для внутрішньої перевірки якості та відстеження помилок. Це платформа, створена, щоб зробити невеликі команди могутніми
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