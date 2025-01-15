Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки - Палестинські території

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot допомагає командам SaaS швидше позбутися помилок, які виникають у користувачів. За допомогою Bugpilot служба підтримки та інженери отримують усі деталі, необхідні для розуміння, усунення та усунення помилок за лічені секунди. Завдяки нашому автопілоту на основі штучного інтелекту навіть люди, які не мають технічних знань, можуть зрозуміти, що не так. ### Отримайте **подробиці** Служба підтримки клієнтів може миттєво зрозуміти, що відбувається на екрані кінцевого користувача, не ставлячи жодних запитань і не чекаючи відповіді; Завдяки інтелектуальному запису сеансу Bugpilot кожен член команди отримує записи екрану та безліч технічних деталей щоразу, коли користувач починає розмову зі службою підтримки клієнтів. **Автоматизуйте нудні завдання!** Якщо ви та ваша команда все ще вручну заповнюєте форми звітів про помилки, сперечаєтеся про відсутні деталі, ведете безглузді розмови «працює на моєму комп’ютері» та просите користувачів надсилати вам знімки екрана, тоді Bugpilot для вас . Bugpilot надає галузевий стандартизований звіт, який завжди містить усе, що потрібно вам і вашій команді. ### Зрозумійте, що не так, за лічені секунди Кожен член команди може визначити, що не так, просто переглянувши звіт Bugpilot протягом 5 секунд; наш автопілот на основі ШІ висвітлює потенційні проблеми на сторінці та в середовищі користувача; незрозумілі проблеми, викликані блокувальниками реклами, повільним підключенням до Інтернету, проксі-серверами, залишилися в минулому. Все на одній сторінці: відеозапис; чіткі кроки для відтворення; журнали консолі та мережева активність. **Зрозумійте, що не так за лічені секунди** Кожен член команди може зрозуміти, що не так, просто переглянувши звіт Bugpilot протягом 5 секунд; наш автопілот на основі ШІ висвітлює потенційні проблеми на сторінці та в середовищі користувача; вказує на незрозумілі проблеми, спричинені блокувальниками реклами, повільне підключення до Інтернету, проксі-сервери, що залишилися в минулому. Все на одній сторінці: відеозапис; чіткі кроки для відтворення; журнали консолі та мережева активність. ### Зробіть свою команду ефективнішою. ​​Витрачайте менше часу на помилки. Інженери можуть почати виправляти проблеми відразу, маючи всі деталі, красиво відформатовані в стандартному форматі звіту про помилки. Жодна деталь більше ніколи не буде втрачена: інженери заощадять години розмов і скоротять спілкування з кінцевими користувачами та службою підтримки клієнтів. За допомогою гнучкого API Bugpilot ви можете збирати всю необхідну додаткову інформацію, наприклад версію програми, дату випуску та будь-яку інформацію про користувача.