Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.
Запит на новий застосунок
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Backlog
backlog.com
Backlog — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для всієї команди. Відстеження проблем, хостинг Git і контроль версій, а також Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — це платформа для координації вразливостей і винагород за помилки, яка об’єднує компанії з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, разом із Synack і Bugcrowd, яка охопила та використовувала краудсорсингових дослідників безпеки та кібербезп...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
todo.vu
todo.vu
Подивіться, чого ви можете досягти! Управління завданнями, відлік часу та виставлення рахунків для фрілансерів, консультантів і команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Надсилайте чудове програмне забезпечення з автоматичним відстеженням помилок. Просте, швидке та масштабоване програмне забезпечення для відстеження помилок, яке допомагає вам легко керувати помилками та вчасно постачати чудові продукти.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — це програма для моніторингу та звітування про помилки з найкращою у своєму класі функціональністю для мобільних програм. Наш інструмент сповіщає користувачів про баги, помилки тощо. Безкоштовне випробування!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar надає розробникам інструменти відстеження помилок і налагодження в реальному часі. Підтримуються JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex та інші мови.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
Assembla
assembla.com
Безпечний Git, розробка програмного забезпечення та керування вихідним кодом у хмарі. Assembla — це єдина у світі платформа з декількома сховищами, яка пропонує Git, Perforce і NextGenSVN у хмарі.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
DoneDone
donedone.com
Простий засіб відстеження проблем. Програма Easy Help Desk. Виконайте роботу. Відстеження помилок, керування завданнями та підтримка клієнтів – усе в одній простій програмі, яка сподобається вашій команді та клієнтам.
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...
Raygun
raygun.com
Додайте рентгенівський зір у свій код Raygun надає миттєве бачення якості та продуктивності ваших веб- і мобільних програм. Швидше виявляйте, повторюйте та вирішуйте проблеми, щоб забезпечити кращий досвід для ваших клієнтів.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.
Honeycomb
honeycomb.io
Знайдіть найбільш заплутані проблеми в додатку - рішення Honeycomb для спостережливості показує закономірності та викиди того, як користувачі сприймають ваш код у складних і непередбачуваних середовищах.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — це інструмент для візуального відстеження помилок на веб-сайті для веб-агентств, розробників і менеджерів із продуктів, який покращує спілкування між командами.
Axosoft
axosoft.com
Гнучке управління проектами. Програмне забезпечення Scrum, відстеження помилок, служба підтримки та вікі-програмне забезпечення для команд розробників.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Memfault
memfault.com
Хмарне налагодження та спостереження для ваших пристроїв IoT. Зменшуйте ризики, надсилайте продукти швидше та вирішуйте проблеми завчасно, оновивши свої пристрої на базі Android і MCU за допомогою Memfault.
Dynatrace
dynatrace.com
Уніфікована можливість спостереження та безпека Спрощуйте складність хмари та впроваджуйте інновації швидше та безпечніше за допомогою єдиної платформи аналітики та автоматизації на базі штучного інтелекту.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — це серверне програмне забезпечення, розроблене, щоб допомогти вам керувати розробкою програмного забезпечення.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — це безкоштовний інструмент для відгуків на веб-сайтах і програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів, розроблене для менеджерів і команд, щоб легко співпрацювати над переглядами веб-сайтів у режимі реального часу. Співпраця над розробкою веб-сайту може бути клопотом. Отримайте контроль...
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — це моніторинг продуктивності додатків, який спрощує усунення несправностей, допомагаючи розробникам знаходити та виправляти проблеми з продуктивністю ще до того, як клієнти їх побачать. Завдяки попередженню в реальному часі, орієнтованому на розробника інтерфейсу користувача та логіці ві...
Iteration X
iterationx.com
Ітерація X дозволяє командам коментувати та редагувати будь-який веб-сайт або веб-програму прямо в Chrome. Більше не потрібно витрачати час і енергію на знімки екрана, відеодзвінки та нескінченні електронні листи та чати. Покращуйте будь-яку сторінку та поділіться результатом зі своєю командою за лі...
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє перегляда...
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для з...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd об’єднується з елітними дослідниками безпеки, щоб зменшити ризик і підвищити рентабельність інвестицій у безпеку за допомогою наших програм винагороди за помилки, тестування пера та розкриття вразливостей.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...
Lightrun
lightrun.com
Платформа спостереження для розробників – безпечно та динамічно інструментуйте журнали, показники та трасування з вашої IDE у робочих програмах.
Ybug
ybug.io
Збирайте значущі відгуки про веб-сайт. Ybug дозволяє користувачам веб-сайту надсилати візуальний відгук із анотованими знімками екрана та автоматично додає контекстну інформацію про середовище користувача.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиційні інструменти можуть накинути на вас список помилок, але Zipy підкаже, які з них важливі, через подорожі клієнта в реальному часі.
Aiveo
aiveo.ca
Спрощене управління проектами. Організовуйте, плануйте та контролюйте прогрес, щоб реалізувати свої проекти за розкладом за допомогою Aiveo
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — це інструмент візуального зворотного зв’язку, який полегшує звітування про помилки веб-сайту. Заощаджуйте 20% свого часу на відгуках на веб-сайті та відстеженні помилок.
Shake
shakebugs.com
Отримайте нереальні дані, щоб виправити реальні проблеми у своїй програмі або в Інтернеті. Shake — це не просто інструмент звітування про помилки та збої — він об’єднує всіх розробників, технічних директорів і тестувальників на одній сторінці.
Seagence
seagence.com
Seagence — це рішення для моніторингу виробництва. Використовуючи свою технологію Execution Path у поєднанні з машинним навчанням, Seagence виявляє всі виробничі дефекти з першопричиною, коли вони виникають, і попереджає про це. Маючи на руках дефекти, надані Seagence, і їх першопричину, ви виправля...
PageShare
pageshare.dev
PageShare — це інструмент візуального огляду та перевірки помилок для веб-додатків. Це дозволяє коментувати будь-який веб-сайт або веб-додаток і бачити помилки в потрібному контексті за допомогою інтерактивних записів. Ви можете використовувати його з усією командою прямо з браузера. Вам більше не п...
Owltics
owltics.com
Ми створили програму B2B, яка допоможе вашій команді швидше повідомляти про помилки лише двома кліками. Для кожної помилки ми фіксуємо журнали, такі як консоль, мережа, події, локальне сховище та інформація про пристрій. Ці журнали можна надсилати до Jira/Slack. Завдяки цим даним розробники можуть ш...
LogMill
logmill.io
Якщо ви розробник, тестувальник або член команди підтримки клієнтів, LogMill стане вашим новим найкращим інструментом. LogMill використовує інтелектуальні датчики, щоб стежити за справністю вашої програми та сповіщати вас про виявлення будь-яких помилок, що дозволяє швидко діяти, щоб їх виправити. П...
Finotes
finotes.com
Finotes — це продукт Finotes Inc, Delaware Corp, заснований у 2018 році. Продукт допомагає розробникам мобільних додатків виявляти помилки та збирати всі можливі дані для їх відтворення. Це допомагає розробникам швидше їх виправити. ⦿ Фіксує витоки пам’яті, помилки ANR, зависання програми, проблеми ...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud — це рішення для відстеження помилок, яке допомагає оптимізувати журналювання та налагодження для живих програм Node.js. Платформа пропонує різні функції, такі як відстеження помилок, повільне ведення журналу запитів і централізоване журналювання. Errsole також надає сповіщення про пом...
Errorception
errorception.com
Errorception допомагає знаходити помилки JavaScript і групувати їх разом.
Disbug
disbug.io
Disbug — це розширення для Chrome, яке дозволяє записувати екран із голосовою оповіддю та публікувати в jira разом із технічними журналами одним натисканням кнопки. Від перевірки якості до виправлення – заощаджуйте багато часу на виправленні помилок. Простіше для тестувальників, ефективніше для розр...
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot допомагає командам SaaS швидше позбутися помилок, які виникають у користувачів. За допомогою Bugpilot служба підтримки та інженери отримують усі деталі, необхідні для розуміння, усунення та усунення помилок за лічені секунди. Завдяки нашому автопілоту на основі штучного інтелекту навіть люд...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — це інструмент звітування про помилки та збої, який також відомий як інструмент відстеження проблем, який дозволяє розробникам бачити помилки та збої. Інструмент допоможе розробникам усунути складне та трудомістке завдання звітування про помилки та збої.
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та об...
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs — це інструмент відстеження та керування помилками, який допомагає технічним і нетехнічним командам — розробникам, спеціалістам із забезпечення якості, дизайнерам, підтримці та іншим — створювати звіти про помилки з багатим вмістом даних за лічені секунди, щоб експоненціально скоротити ча...