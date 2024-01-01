Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки - Ангілья Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.