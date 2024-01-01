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Програмне забезпечення для відстеження помилок - Найпопулярніші застосунки - Антигуа і Барбуда
Програмне забезпечення для відстеження помилок або програмне забезпечення для відстеження проблем відноситься до програмного забезпечення, яке використовується групами із забезпечення якості (QA) і розробниками програмного забезпечення для повідомлення про помилки та проблеми програмного забезпечення. Ретельне відстеження помилок є важливим для якісної розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення для відстеження помилок надає репозиторій, який пояснює, як відтворити помилку та наскільки поширеною є проблема, а також дозволяє компанії розділяти, визначати пріоритети, послідовність і надавати повідомлення про різні помилки в багатьох проектах або програмах. Програмним забезпеченням для відстеження помилок зазвичай керує команда (QA) і дозволяє їм швидко спілкуватися з розробниками, бізнесом і часто клієнтами про те, чи, як і коли виправляти помилки. Програмне забезпечення для відстеження помилок може інтегруватися з інструментами керування проектами, розробки та автоматизації тестування.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб пі...
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку ...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - це платформа координації вразливості та помилки, яка з'єднує підприємства з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, а також Synack та Bugcrowd, яка сприймає та використовує дослідники безпеки та кібербезпеки натовпу як лінкпіни його бізне...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
todo.vu
todo.vu
todo.vu поєднує управління завданнями та проектами з відстеженням часу та виставленням рахунків, щоб забезпечити універсальний універсальний інструмент продуктивності для фрілансерів, консультантів і команд. Управління будь-якою кількістю завдань, пов’язаних із клієнтами чи внутрішніх завдань, стало...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — це програма для спільного відстеження помилок від Zoho, бренду, якому довіряють понад 35 мільйонів користувачів у всьому світі. BugTracker допомагає відстежувати життєвий цикл помилок від початку до зникнення, гарантуючи, що ви щоразу вчасно створюєте та надсилаєте чудові продукти....
Rollbar
rollbar.com
Завчасно виявляйте, прогнозуйте та виправляйте помилки в режимі реального часу за допомогою платформи постійного вдосконалення коду Rollbar. Rollbar забезпечує повне охоплення всіх програм, від яких залежать і які люблять ваші користувачі. Автоматизуйте реагування на помилки в режимі реального часу,...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag відстежує додатки на наявність помилок і надає корисну інформацію для покращення стабільності додатка, щоб ви могли приймати рішення на основі даних про те, зосередитися на створенні функцій чи виправленні помилок. BugSnag забезпечує видимість вашої програми в реальному часі за допомогою пот...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Marker.io
marker.io
Marker.io: найкраще рішення для зворотного зв’язку для команд веб-розробників. Огляд: Marker.io — це революційний інструмент, який змінює те, як команди веб-розробників збирають, керують і реагують на відгуки. Незалежно від того, чи є ви жвавим веб-агентством, динамічною компанією SaaS або керуєте ...
Assembla
assembla.com
Assembla є найбезпечнішою платформою для контролю версій і спільної роботи над проектами у світі. Ми надаємо безпечний хмарний хостинг для сховищ Subversion, Perforce і Git з інтегрованим керуванням проектами для понад 5500 клієнтів по всьому світу. Assembla допомагає командам розробників відповідат...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — це платформа для зворотного зв’язку з користувачами, розроблена для команд, які працюють над продуктами, щоб збирати інформацію про конкретні продукти, прискорювати тестування користувачами та покращувати цикли зворотного зв’язку зацікавлених сторін. Команди розробки продуктів прагнуть до...
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команд...
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності додатків, звіти про збої, чати в додатках та опитування користувачів для мобільних додатків. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопила понад 25...
Raygun
raygun.com
Отримайте миттєве бачення стану свого програмного забезпечення, щоб завчасно виявляти та вирішувати проблеми, перш ніж вони вплинуть на ваших клієнтів. Набір цифрових інструментів моніторингу досвіду від Raygun надає практичну, орієнтовану на клієнта інформацію про весь ваш набір технологій. Відстеж...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це найшвидший спосіб для груп продуктів, маркетингу, продажів і підтримки збирати візуальні відгуки, співпрацювати та керувати ідеями за допомогою таких інструментів, як відгуки веб-сайтів, відстеження помилок і відгуки мобільних програм і відгуки клієнтів. Зараз для перегляду та відстеження...
Honeycomb
honeycomb.io
Знайдіть найбільш заплутані проблеми в додатку - рішення Honeycomb для спостережливості показує закономірності та викиди того, як користувачі сприймають ваш код у складних і непередбачуваних середовищах.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — це інструмент для відгуків на веб-сайті та відстеження помилок, ідеальний для агентств, дизайнерів, веб-розробників, маркетологів і керівників проектів. BugHerd полегшує збір і керування відгуками на веб-сайтах. За допомогою BugHerd ви та ваші клієнти можете закріплювати відгуки на веб-сай...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Axosoft
axosoft.com
Ми любимо програмне забезпечення. Ми любимо допомагати іншим створювати програмне забезпечення. Нам подобається конкурентна перевага, яку програмне забезпечення може надати бізнесу. Нам подобається, що програмне забезпечення полегшує наше життя щодня, починаючи від резервування столика на обід і зак...
BugBase
bugbase.ai
BugBase — це платформа постійної оцінки вразливостей, яка проводить комплексні операції безпеки, такі як програми винагород за помилки та пентестування наступного покоління (VAPT), щоб допомогти стартапам і підприємствам ефективно виявляти, керувати та пом’якшувати вразливості.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd — це більше, ніж просто краудсорсингова охоронна компанія; ми є спільнотою ентузіастів кібербезпеки, об’єднаних спільною метою: захистити організації від зловмисників. Зв’язуючи наших клієнтів із надійними хакерами, які відповідатимуть їхнім потребам, через нашу платформу на базі штучного і...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати ...
Userback
userback.io
Представляємо Userback, провідну платформу дослідження користувачів для невеликих команд, які прагнуть зрозуміти користувачів і створювати кращі продукти. За допомогою Userback ви можете збирати візуальні відгуки, збагачені метаданими, і отримати глибоке уявлення про настрої та поведінку користувачі...
Memfault
memfault.com
Хмарне налагодження та спостереження для ваших пристроїв IoT. Зменшуйте ризики, надсилайте продукти швидше та вирішуйте проблеми завчасно, оновивши свої пристрої на базі Android і MCU за допомогою Memfault.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla — це «Система відстеження дефектів» або «Система відстеження помилок». Системи відстеження дефектів дозволяють окремим розробникам або групам розробників ефективно відстежувати виявлені помилки в їхніх продуктах. Більшість комерційних постачальників програмного забезпечення для відстеження ...
Webvizio
webvizio.com
Webvizio — це безкоштовний інструмент для відгуків на веб-сайтах і програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів, розроблене для менеджерів і команд, щоб легко співпрацювати над переглядами веб-сайтів у режимі реального часу. Співпраця над розробкою веб-сайту може бути клопотом. Отримайте контроль...
YesWeHack
yeswehack.com
Заснована в 2015 році, YesWeHack є глобальною платформою Bug Bounty і VDP. YesWeHack пропонує компаніям інноваційний підхід до кібербезпеки за допомогою Bug Bounty (оплата за виявлену вразливість), об’єднуючи понад 45 000 експертів з кібербезпеки (етичних хакерів) у 170 країнах з організаціями для з...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — це надійна цифрова платформа, яка поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг помилок інтерфейсу, аналітику продуктів і встановлення пріоритетів, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Що ви можете робити з Zipy? > Зрозумійте поведінку користувачів, щоб уникнути відтоку > Відстежуйте реал...
Shake
shakebugs.com
Отримайте нереальні дані, щоб виправити реальні проблеми у своїй програмі або в Інтернеті. Shake — це не просто інструмент звітування про помилки та збої — він об’єднує всіх розробників, технічних директорів і тестувальників на одній сторінці.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug — це інструмент звітування про помилки та збої, який також відомий як інструмент відстеження проблем, який дозволяє розробникам бачити помилки та збої. Інструмент допоможе розробникам усунути складне та трудомістке завдання звітування про помилки та збої.
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та об...
Gleap
gleap.io
Ваш універсальний інструмент для відгуків клієнтів для програм і веб-сайтів. Виправляйте помилки в 10 разів швидше за допомогою докладних звітів, спілкуйтеся з користувачами один на один, дізнавайтеся, чого ваші користувачі дійсно хочуть, за допомогою запитів на функції та опитувань.
zipBoard
zipboard.co
Візуальний огляд, затвердження та відстеження проблем для цифрового вмісту. Розмітка, запис екрану та співпраця швидше. Зареєструйтеся безкоштовно!
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM — це моніторинг продуктивності додатків, який спрощує усунення несправностей, допомагаючи розробникам знаходити та виправляти проблеми з продуктивністю ще до того, як клієнти їх побачать. Завдяки попередженню в реальному часі, орієнтованому на розробника інтерфейсу користувача та логіці ві...
Iteration X
iterationx.com
Ітерація X дозволяє командам коментувати та редагувати будь-який веб-сайт або веб-програму безпосередньо в Chrome. Більше не потрібно витрачати час і енергію на знімки екрана, відеодзвінки та нескінченні електронні листи та чати. Покращуйте будь-яку сторінку та поділіться результатом зі своєю команд...
Inspectiv
inspectiv.com
Пентестування Inspectiv і повністю керована Bug Bounty як послуга допомагають командам безпеки виявляти серйозні вразливості до того, як їх використають, без складності, витрат і клопоту, пов’язаного з традиційними винагородами за помилки та ручним тестуванням. Платформа Inspectiv дозволяє перегляда...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, щоб продуктивність була швидкою, розумною та красиво простою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх основ...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, перетворюють і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надай...
Lightrun
lightrun.com
Lightrun, названий Gartner Cool Vendor 2021 року, створює власну платформу спостереження та налагодження для IDE, яка дозволяє розробникам безпечно додавати журнали, показники та трасування до робочих і проміжних середовищ у режимі реального часу та за запитом. Жодних виправлень, перерозподілів або ...
Ybug
ybug.io
Ybug спрощує отримання візуальних відгуків і звітів про помилки від користувачів або тестувальників вашого сайту. Надайте своїм користувачам/тестерам віджет для відгуків або розширення для браузера та дозвольте їм надсилати відгуки разом із анотованими знімками екрана. Ybug автоматично фіксує деяку ...
Aiveo
aiveo.ca
Простий засіб відстеження проблем, який можна налаштувати відповідно до унікального процесу вашої команди. Від планування до роботи та звітності, Aiveo допоможе вам від початку до кінця вашого проекту. Aiveo — це простий засіб відстеження проблем із можливістю налаштування для команд будь-якого розм...
W3Dart
w3dart.com
W3Dart — це інструмент візуального зворотного зв’язку, який полегшує звітування про помилки веб-сайту. Заощаджуйте 20% свого часу на відгуках на веб-сайті та відстеженні помилок.
Seagence
seagence.com
Seagence — це рішення для моніторингу виробництва. Використовуючи свою технологію Execution Path у поєднанні з машинним навчанням, Seagence виявляє всі виробничі дефекти з першопричиною, коли вони виникають, і попереджає. Маючи на руках дефекти, надані Seagence, і їх першопричину, ви виправляєте зла...
PageShare
pageshare.dev
PageShare — це інструмент для візуального огляду та перевірки помилок для веб-додатків. Це дозволяє коментувати будь-який веб-сайт або веб-програму та переглядати помилки в потрібному контексті за допомогою інтерактивних записів. Ви можете використовувати його з усією командою прямо з браузера. Вам ...
Owltics
owltics.com
Ми створили програму B2B, яка допоможе вашій команді швидше повідомляти про помилки лише двома кліками. Для кожної помилки ми фіксуємо журнали, такі як консоль, мережа, події, локальне сховище та інформація про пристрій. Ці журнали можна надсилати до Jira/Slack. Завдяки цим даним розробники можуть ш...
LogMill
logmill.io
Якщо ви розробник, тестувальник або член команди підтримки клієнтів, LogMill стане вашим новим найкращим інструментом. LogMill використовує інтелектуальні датчики, щоб стежити за справністю вашої програми та сповіщати вас про виявлення будь-яких помилок, що дозволяє швидко діяти, щоб їх виправити. П...
Finotes
finotes.com
Finotes — це продукт Finotes Inc, Delaware Corp, заснований у 2018 році. Продукт допомагає розробникам мобільних додатків виявляти помилки та збирати всі можливі дані для їх відтворення. Це допомагає розробникам швидше їх виправити. ⦿ Фіксує витоки пам’яті, помилки ANR, зависання програми, проблеми ...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud — це рішення для відстеження помилок, яке допомагає оптимізувати журналювання та налагодження для живих програм Node.js. Платформа пропонує різні функції, такі як відстеження помилок, повільне ведення журналу запитів і централізоване журналювання. Errsole також надає сповіщення про пом...
Errorception
errorception.com
Errorception допомагає знаходити помилки JavaScript і групувати помилки разом.