Програмне забезпечення ізоляції браузера - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

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Програмне забезпечення ізоляції браузера дозволяє компаніям захищати кінцеві точки, надаючи користувачам віртуальні абстрактні веб-браузери. Ці ізольовані веб-переглядачі відокремлюють діяльність веб-перегляду від кінцевої точки, тому в разі злому чи ін’єкції зловмисного програмного забезпечення скомпрометовано лише веб-переглядач, а не сам пристрій. Компанії впроваджують ці інструменти для застосування політик безпеки на кількох віддалених кінцевих точках, надаючи адміністраторам розширений контроль над доступом і покращену видимість загроз у мережах і пристроях користувачів. Ці продукти безперешкодно забезпечують роботу браузера, полегшуючи користувачам доступ до веб-додатків і потенційно ризикованих сайтів, одночасно захищаючи їхні кінцеві пристрої. Незважаючи на те, що деякі з цих інструментів можуть нагадувати захищені веб-шлюзи, які головним чином контролюють доступність сайту та фільтрацію URL-адрес, рішення ізоляції браузера йдуть далі, створюючи повністю ізольоване середовище веб-виконання.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix є провідним постачальником безпечних, масштабованих ІТ-рішень, які дають можливість організаціям оптимізувати свої цифрові робочі простори. Платформа Citrix пропонує низку послуг, включаючи віртуалізацію додатків і настільних комп’ютерів, керування кінцевими точками та рішення безпечного доступу, розроблені для підвищення продуктивності та оптимізації управління ІТ. Зосереджуючись на підтримці гібридної робочої сили, Citrix дозволяє компаніям безпечно доставляти важливі програми та дані на будь-якому пристрої, одночасно спрощуючи керування пристроєм і покращуючи взаємодію з користувачами. Платформа також наголошує на безпеці через нульовий доступ до довіри та можливість спостереження, допомагаючи організаціям захистити конфіденційну інформацію та забезпечити відповідність. Citrix обслуговує різні галузі, включаючи охорону здоров’я, фінансові послуги, уряд і освіту, надаючи індивідуальні рішення для задоволення конкретних потреб бізнесу. Завдяки інноваціям і співпраці Citrix продовжує розвивати хмарні та локальні ІТ-середовища.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви отримуєте: - Найкращий захист у галузі: блокуйте загрози електронної пошти за допомогою провідного в галузі виявлення на основі штучного інтелекту, якому довіряють понад 42 000 клієнтів. - Гнучкість розгортання: виберіть свій варіант розгортання - безпека електронної пошти надається зі шлюзом або без нього. - Виявлення світового класу на основі штучного інтелекту: застосуйте потужність штучного інтелекту, машинне навчання та соціальні графіки, щоб зробити безпеку розумнішою та розширити можливості співробітників.
Apozy
apozy.com
Найбільш цільові компанії в усьому світі покладаються на Airlock — платформу захисту веб-переглядача Apozy — для автоматичного знешкодження небезпечних веб-сайтів у момент натискання за допомогою Native Browser Isolation.
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