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Програмне забезпечення ізоляції браузера - Найпопулярніші застосунки - Гібралтар
Програмне забезпечення ізоляції браузера дозволяє компаніям захищати кінцеві точки, надаючи користувачам віртуальні абстрактні веб-браузери. Ці ізольовані веб-переглядачі відокремлюють діяльність веб-перегляду від кінцевої точки, тому в разі злому чи ін’єкції зловмисного програмного забезпечення скомпрометовано лише веб-переглядач, а не сам пристрій. Компанії впроваджують ці інструменти для забезпечення виконання політик безпеки на кількох віддалених кінцевих точках, надаючи адміністраторам розширений контроль над доступом і покращену видимість загроз у мережах і пристроях користувачів. Ці продукти безперешкодно забезпечують роботу браузера, полегшуючи користувачам доступ до веб-програм і потенційно ризикованих сайтів, одночасно захищаючи їхні кінцеві пристрої. Хоча деякі з цих інструментів можуть нагадувати захищені веб-шлюзи, які головним чином контролюють доступність сайту та фільтрацію URL-адрес, рішення ізоляції браузера йдуть далі, створюючи повністю ізольоване середовище веб-виконання.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix є провідним постачальником безпечних, масштабованих ІТ-рішень, які дають можливість організаціям оптимізувати свої цифрові робочі простори. Платформа Citrix пропонує низку послуг, включаючи віртуалізацію додатків і настільних комп’ютерів, керування кінцевими точками та рішення безпечного дост...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви ...
Apozy
apozy.com
Найбільш цільові компанії в усьому світі покладаються на Airlock — платформу захисту веб-переглядача Apozy — для автоматичного знешкодження небезпечних веб-сайтів у момент натискання за допомогою Native Browser Isolation.