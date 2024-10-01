Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення ізоляції браузера - Найпопулярніші застосунки - Фіджі

Програмне забезпечення ізоляції браузера дозволяє компаніям захищати кінцеві точки, надаючи користувачам віртуальні абстрактні веб-браузери. Ці ізольовані веб-переглядачі відокремлюють діяльність веб-перегляду від кінцевої точки, тому в разі злому чи ін’єкції зловмисного програмного забезпечення скомпрометовано лише веб-переглядач, а не сам пристрій. Компанії впроваджують ці інструменти для забезпечення виконання політик безпеки на кількох віддалених кінцевих точках, надаючи адміністраторам розширений контроль над доступом і покращену видимість загроз у мережах і пристроях користувачів. Ці продукти безперешкодно забезпечують роботу браузера, полегшуючи користувачам доступ до веб-програм і потенційно ризикованих сайтів, одночасно захищаючи їхні кінцеві пристрої. Хоча деякі з цих інструментів можуть нагадувати захищені веб-шлюзи, які головним чином контролюють доступність сайту та фільтрацію URL-адрес, рішення ізоляції браузера йдуть далі, створюючи повністю ізольоване середовище веб-виконання.