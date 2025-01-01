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Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS).
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Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для симуляції злому та атак (BAS) відтворює реальні загрози безпеці, допомагаючи компаніям підготувати плани реагування на інциденти та визначити потенційні вразливості в системах безпеки. Ці симуляції можуть передбачати надсилання фальшивих фішингових електронних листів співробітникам або спробу зламу брандмауера веб-програми компанії. Багато інструментів BAS пропонують автоматизоване моделювання з логікою загроз на основі штучного інтелекту та безперервним тестуванням, гарантуючи, що команди завжди готові ефективно реагувати на інциденти безпеки. Ці симуляції зазвичай доступні цілодобово, і компанії часто запускають їх періодично, особливо коли оновлюються системи безпеки або переглядаються політики. Без цих імітованих атак може бути важко оцінити ефективність операцій безпеки. Індивідуальне моделювання може імітувати різні загрози, націлені на різні області або в певних середовищах, допомагаючи компаніям оцінювати та зміцнювати

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Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

Validato

Validato

validato.io

Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.

Picus Security

Picus Security

picussecurity.com

Picus Security - платформа для управління кібербезпекою, яка оцінює вразливості, підтверджує загрози та надає рішення для їх усунення.

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Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog