Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для симуляції злому та атак (BAS) відтворює реальні загрози безпеці, допомагаючи компаніям підготувати плани реагування на інциденти та визначити потенційні вразливості в системах безпеки. Ці симуляції можуть передбачати надсилання фальшивих фішингових електронних листів співробітникам або спробу зламу брандмауера веб-програми компанії. Багато інструментів BAS пропонують автоматизоване моделювання з логікою загроз на основі штучного інтелекту та безперервним тестуванням, гарантуючи, що команди завжди готові ефективно реагувати на інциденти безпеки. Ці симуляції зазвичай доступні цілодобово, і компанії часто запускають їх періодично, особливо коли оновлюються системи безпеки або переглядаються політики. Без цих імітованих атак може бути важко оцінити ефективність операцій безпеки. Індивідуальне моделювання може імітувати різні загрози, націлені на різні області або в певних середовищах, допомагаючи компаніям оцінювати та зміцнювати
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Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate — це провідна платформа перевірки безпеки, яка базується на найповнішій і зручній у галузі технології симуляції злому й атаки. Ми надаємо командам безпеки можливість постійно перевіряти та зміцнювати захист у динамічному ландшафті загроз, переглядаючи погляд зловмисника. Cymulate розгортається протягом години, інтегруючись із широким технологічним альянсом засобів контролю безпеки, від EDR до шлюзів електронної пошти, веб-шлюзів, SIEM, WAF тощо в локальних середовищах, хмарі та Kubernetes. Клієнти бачать покращення запобігання, виявлення та покращення загального стану безпеки завдяки оптимізації своїх існуючих інвестицій у оборону від кінця до кінця в рамках MITER ATT&CK®. Платформа забезпечує готові експертні оцінки ризиків на основі даних про загрози, які легко розгортати та використовувати для всіх рівнів зрілості та постійно оновлюються. Він також надає відкриту структуру для створення та автоматизації об’єднання червоних і фіолетових, генеруючи сценарії проникнення та передові кампанії атак, адаптовані до їхніх унікальних середовищ і політик безпеки.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Pentera
pentera.io
Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.
Picus Security
picussecurity.com
Розташуйте пріоритети критичних проблем серед ізольованих джерел даних, перевіряйте ризики в реальному часі та розгортайте засоби пом’якшення одним клацанням миші, щоб швидко усунути прогалини.
Validato
validato.io
Validato — це безперервна платформа перевірки безпеки, яка використовує безпечні у використанні симуляції зламу та атак у виробництві, імітуючи наступальні методи кібератак для перевірки та перевірки конфігурацій контролю безпеки.
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