Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки - Сирія

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Програмне забезпечення для симуляції злому та атак (BAS) відтворює реальні загрози безпеці, допомагаючи компаніям підготувати плани реагування на інциденти та визначити потенційні вразливості в системах безпеки. Ці симуляції можуть передбачати надсилання фальшивих фішингових електронних листів співробітникам або спробу зламу брандмауера веб-програми компанії. Багато інструментів BAS пропонують автоматизоване моделювання з логікою загроз на основі штучного інтелекту та безперервним тестуванням, гарантуючи, що команди завжди готові ефективно реагувати на інциденти безпеки. Ці симуляції зазвичай доступні цілодобово, і компанії часто запускають їх періодично, особливо коли оновлюються системи безпеки або переглядаються політики. Без цих імітованих атак може бути важко оцінити ефективність операцій безпеки. Індивідуальне моделювання може імітувати різні загрози, націлені на різні області або в певних середовищах, допомагаючи компаніям оцінювати та зміцнювати
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Sophos Central
sophos.com
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Cymulate
cymulate.com
Cymulate — це провідна платформа перевірки безпеки, яка базується на найповнішій і зручній у галузі технології симуляції злому й атаки. Ми надаємо командам безпеки можливість постійно перевіряти та зміцнювати захист у динамічному ландшафті загроз, переглядаючи погляд зловмисника. Cymulate розгортається протягом години, інтегруючись із широким технологічним альянсом засобів контролю безпеки, від EDR до шлюзів електронної пошти, веб-шлюзів, SIEM, WAF тощо в локальних середовищах, хмарі та Kubernetes. Клієнти бачать покращення запобігання, виявлення та покращення загального стану безпеки завдяки оптимізації своїх існуючих інвестицій у оборону від кінця до кінця в рамках MITER ATT&CK®. Платформа забезпечує готові експертні оцінки ризиків на основі даних про загрози, які легко розгортати та використовувати для всіх рівнів зрілості та постійно оновлюються. Він також надає відкриту структуру для створення та автоматизації об’єднання червоних і фіолетових, генеруючи сценарії проникнення та передові кампанії атак, адаптовані до їхніх унікальних середовищ і політик безпеки.
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, призначену для постійного посилення кібербезпеки людей, процесів і технологій. За допомогою Defendify організації оптимізують оцінювання кібербезпеки, тестування, політики, навчання, виявлення, реагування та стримування в одному консолідованому та економічно ефективному рішенні кібербезпеки. 3 рівні, 13 рішень, 1 платформа, включаючи: • Кероване виявлення та реагування • План реагування на кіберінциденти • Сповіщення про кібербезпеку • Симуляції фішингу • Навчання з кібербезпеки • Відео з кібербезпеки • Постери та графіка з кібербезпекою • Політика прийнятного використання технологій • Ризик кібербезпеки Оцінки • Проникнення Тестування • Сканування вразливостей • Сканування зламаних паролів • Сканування безпеки веб-сайту Див. Defendify у дії на www.defendify.com.
Pentera
pentera.io
Pentera є лідером у категорії автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє кожній організації з легкістю перевірити цілісність усіх рівнів кібербезпеки, розгортаючи справжні, поточні ризики безпеки в будь-який момент і в будь-якому масштабі. Тисячі професіоналів із безпеки та постачальників послуг у всьому світі використовують Pentera для виправлення та усунення прогалин у безпеці, перш ніж їх зловживають. Його клієнтами є Casey's General Stores, Emeria, LuLu International Exchange, IP Telecom PT, BrewDog, City National Bank, Schmitz Cargobull і MBC Group. Pentera підтримується такими провідними інвесторами, як K1 Investment Management, Insight Partners, Blackstone, Evolution Equity Partners і AWZ. Відвідайте https://pentera.io/ для отримання додаткової інформації.
Picus Security
picussecurity.com
Розташуйте пріоритети критичних проблем серед ізольованих джерел даних, перевіряйте ризики в реальному часі та розгортайте засоби пом’якшення одним клацанням миші, щоб швидко усунути прогалини.
Validato
validato.io
Validato — це безперервна платформа перевірки безпеки, яка використовує безпечні у використанні симуляції зламу та атак у виробництві, імітуючи наступальні методи кібератак для перевірки та перевірки конфігурацій контролю безпеки.
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