Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Cymulate

cymulate.com

Cymulate — це провідна платформа перевірки безпеки, яка базується на найповнішій і зручній у галузі технології симуляції злому й атаки. Ми надаємо командам безпеки можливість постійно перевіряти та зміцнювати захист у динамічному ландшафті загроз, переглядаючи погляд зловмисника. Cymulate розгортається протягом години, інтегруючись із широким технологічним альянсом засобів контролю безпеки, від EDR до шлюзів електронної пошти, веб-шлюзів, SIEM, WAF тощо в локальних середовищах, хмарі та Kubernetes. Клієнти бачать покращення запобігання, виявлення та покращення загального стану безпеки завдяки оптимізації своїх існуючих інвестицій у оборону від кінця до кінця в рамках MITER ATT&CK®. Платформа забезпечує готові експертні оцінки ризиків на основі даних про загрози, які легко розгортати та використовувати для всіх рівнів зрілості та постійно оновлюються. Він також надає відкриту структуру для створення та автоматизації об’єднання червоних і фіолетових, генеруючи сценарії проникнення та передові кампанії атак, адаптовані до їхніх унікальних середовищ і політик безпеки.