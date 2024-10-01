Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки - Малайзія

Програмне забезпечення для симуляції злому та атак (BAS) відтворює реальні загрози безпеці, допомагаючи компаніям підготувати плани реагування на інциденти та визначити потенційні вразливості в системах безпеки. Ці симуляції можуть передбачати надсилання фальшивих фішингових електронних листів співробітникам або спробу зламу брандмауера веб-програми компанії. Багато інструментів BAS пропонують автоматизоване моделювання з логікою загроз на основі штучного інтелекту та безперервним тестуванням, гарантуючи, що команди завжди готові ефективно реагувати на інциденти безпеки. Ці симуляції зазвичай доступні цілодобово, і компанії часто запускають їх періодично, особливо коли оновлюються системи безпеки або переглядаються політики. Без цих імітованих атак може бути важко оцінити ефективність операцій безпеки. Індивідуальне моделювання може імітувати різні загрози, націлені на різні області або в певних середовищах, допомагаючи компаніям оцінювати та зміцнювати