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Програмне забезпечення для симуляції вторгнення та атаки (BAS). - Найпопулярніші застосунки - Данія
Програмне забезпечення для симуляції зламу та атак (BAS) відтворює реальні загрози безпеці, допомагаючи компаніям підготувати плани реагування на інциденти та визначити потенційні вразливості в системах безпеки. Ці симуляції можуть передбачати надсилання фальшивих фішингових електронних листів співробітникам або спробу зламу брандмауера веб-програми компанії. Багато інструментів BAS пропонують автоматизоване моделювання з логікою загроз на основі штучного інтелекту та безперервним тестуванням, гарантуючи, що команди завжди готові ефективно реагувати на інциденти безпеки. Ці симуляції зазвичай доступні цілодобово, і компанії часто запускають їх періодично, особливо коли оновлюються системи безпеки або переглядаються політики. Без цих імітованих атак може бути важко оцінити ефективність операцій безпеки. Індивідуальне моделювання може імітувати різні загрози, націлені на різні області або в певних середовищах, допомагаючи компаніям оцінювати та зміцнювати
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Pentera є лідером у категорії автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє кожній організації з легкістю перевірити цілісність усіх рівнів кібербезпеки, розгортаючи справжні, поточні ризики безпеки в будь-який момент і в будь-якому масштабі. Тисячі професіоналів із безпеки та постачальників послуг...
Validato
validato.io
Validato — це безперервна платформа перевірки безпеки, яка використовує безпечні у використанні симуляції зламу та атак у виробництві, імітуючи наступальні методи кібератак для перевірки та перевірки конфігурацій контролю безпеки.
Picus Security
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defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, пр...
Cymulate
cymulate.com
Cymulate — це провідна платформа перевірки безпеки, яка базується на найповнішій і зручній у галузі технології симуляції злому й атаки. Ми надаємо командам безпеки можливість безперервно тестувати та зміцнювати захист у динамічному ландшафті загроз, спостерігаючи за зловмисником. Cymulate розгортаєт...