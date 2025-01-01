Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям керувати своєю онлайн-інформацією про продукти та послуги. Це допомагає захистити бренд від будь-яких форм зловживань, таких як шахрайство, порушення, підробки та порушення. Це програмне забезпечення особливо корисне для компаній, які продають продукцію через цифрові канали, де важко контролювати велику кількість інформації про продукт і бренд. Програмне забезпечення для захисту брендів відстежує численні цифрові канали, включно з пошуковими системами, такими як Google, веб-сайтами роздрібної торгівлі компанії та онлайн-магазинами, як-от Amazon і eBay, а також обліковими записами соціальних мереж. Це програмне забезпечення допомагає виявляти потенційні порушення на різних етапах і забезпечує усунення цих загроз до того, як вони досягнуть клієнтів. Крім того, він захищає репутацію бренду, дотримуючись політики щодо брендів і регулярно переглядаючи їх, щоб бути в курсі мінливих стандартів.
Запит на новий застосунок
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Пошуковий монітор відстежує рекламну активність у пошуку, соціальних мережах та на платформах електронної комерції для аналізу конкурентів та контролю брендів.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — платформа для аналітики цифрових полиць і динамічного ціноутворення для глобальних брендів і розничних продавців.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper - інструмент для збору цін і даних з онлайн-магазинів, що дозволяє проводити моніторинг та аналіз без необхідності програмування.
Red Points
redpoints.com
Додаток Red Points допомагає компаніям виявляти та вирішувати проблеми з втратою доходу через підробки, піратство та зловживання інтелектуальною власністю.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy - програмне забезпечення для аналізу цін, що дозволяє підприємствам моніторити, аналізувати та оптимізувати свої стратегії ціноутворення.
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat допомагає знайти та видалити підроблені та порушувальні товари з онлайн-ринків, захищаючи вашу марку та бізнес.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality - це сервіс, що допомагає брендам контролювати та забезпечувати дотримання політики мінімальних рекламованих цін (MAP).
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.
Prisync
prisync.com
Prisync – інструмент для моніторингу цін конкурентів у режимі реального часу, що допомагає бізнесам оптимізувати ціноутворення та управління запасами.
Adthena
adthena.com
Adthena - це платформа для аналізу ринку платної пошукової реклами, яка допомагає підприємствам покращити стратегії та результати своїх кампаній.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security захищає бренди від підробок в інтернеті, виявляючи та блокуючи шахрайські сайти та додатки за допомогою штучного інтелекту.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor захищає ваш бренд від підробок та несанкціонованих продажів, використовуючи алгоритми штучного інтелекту та команду фахівців для виявлення і усунення порушень.
BrandVerity
brandverity.com
BrandVerity - інструмент для контролю присутності бренду в Інтернеті, що допомагає відстежувати партнерський маркетинг та забезпечувати відповідність.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — це аналітичний інструмент для електронної комерції, що спеціалізується на моніторингу цін та автоматизації для онлайн-магазинів і виробників.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions надає дані для бізнесу, допомагаючи приймати рішення про ціни та управління в роздрібні та онлайн-продажі.
VantageBP
vantagebp.com
Додаток VantageBP допомагає брендам запобігти несанкціонованому продажу, виявляти підроблені продукти та контролювати онлайн-продажі на ринках електронної комерції.
Smart Protection
smartprotection.com
Smart Protection захищає бренди від онлайн контрафакту, виявляючи та видаляючи незаконні копії та неналежне використання товарів і контенту.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander - додаток для моніторингу відповідності партнерських програм та оптимізації маркетингових кампаній у сфері ігрових онлайн послуг.
Retail Shake
retailshake.com
Retail Shake – інструмент для моніторингу конкурентів: ціни, запаси, відгуки, і місцезнаходження продуктів в реальному часі.
FrigginYeah
frigginyeah.com
FrigginYeah! - програмне забезпечення для моніторингу MAP, що аналізує товари вашого бренду на eCommerce сайтах для виявлення порушників цінових угод.
Profitero
profitero.com
Profitero — це платформа для управління даними про продукти та аналітики, що допомагає підприємствам оптимізувати інформацію про товари для кращого прийняття рішень.
Netrivals
netrivals.com
Netrivals - платформа для відстеження цін, аналізу ринку та моніторингу товарів для підприємств в е-комерції з метою оптимізації стратегії.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet моніторить дистрибуцію брендів в Інтернеті, забезпечує контроль цін та допомагає уникнути несанкціонованих продажів.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle - сервіс моніторингу цін та продуктів, який дозволяє відстежувати стратегії цін конкурентів та приймати обґрунтовані рішення щодо цін.
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