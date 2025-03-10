Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям керувати своєю онлайн-інформацією про продукти та послуги. Це допомагає захистити бренд від будь-яких форм зловживань, таких як шахрайство, порушення, підробки та порушення. Це програмне забезпечення особливо корисне для компаній, які продають продукцію через цифрові канали, де важко контролювати велику кількість інформації про продукт і бренд. Програмне забезпечення для захисту брендів відстежує численні цифрові канали, включно з пошуковими системами, такими як Google, веб-сайтами роздрібної торгівлі компанії та онлайн-магазинами, як-от Amazon і eBay, а також обліковими записами соціальних мереж. Це програмне забезпечення допомагає виявляти потенційні порушення на різних етапах і забезпечує усунення цих загроз до того, як вони досягнуть клієнтів. Крім того, він захищає репутацію бренду, дотримуючись політики щодо брендів і регулярно переглядаючи їх, щоб бути в курсі мінливих стандартів.
Запит на новий застосунок
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Пошуковий монітор відстежує рекламну активність у пошуку, соціальних мережах та на платформах електронної комерції для аналізу конкурентів та контролю брендів.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — платформа для аналітики цифрових полиць і динамічного ціноутворення для глобальних брендів і розничних продавців.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper - інструмент для збору цін і даних з онлайн-магазинів, що дозволяє проводити моніторинг та аналіз без необхідності програмування.
Red Points
redpoints.com
Додаток Red Points допомагає компаніям виявляти та вирішувати проблеми з втратою доходу через підробки, піратство та зловживання інтелектуальною власністю.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy - програмне забезпечення для аналізу цін, що дозволяє підприємствам моніторити, аналізувати та оптимізувати свої стратегії ціноутворення.
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat допомагає знайти та видалити підроблені та порушувальні товари з онлайн-ринків, захищаючи вашу марку та бізнес.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality - це сервіс, що допомагає брендам контролювати та забезпечувати дотримання політики мінімальних рекламованих цін (MAP).
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.
Prisync
prisync.com
Prisync – інструмент для моніторингу цін конкурентів у режимі реального часу, що допомагає бізнесам оптимізувати ціноутворення та управління запасами.
Adthena
adthena.com
Adthena - це платформа для аналізу ринку платної пошукової реклами, яка допомагає підприємствам покращити стратегії та результати своїх кампаній.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security захищає бренди, виявляючи та зупиняючи онлайн-атаки з видаванням себе за бренд, перш ніж клієнти стануть жертвами. Наш запатентований механізм на основі штучного інтелекту швидше й точніше знаходить більше підроблених веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах і мобільних додатків, ніж застарілі підходи. Наш унікальний багатоаспектний підхід до керованого реагування – створення списків блоків, дані-приманки та наскрізне видалення – значно скорочує тривалість життя шахрайства та шкоду, який він може завдати.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor - це фірма з захисту бренду, яка захищає дохід вашого бренду від підроблених пропозицій, продажу сірого ринку та несанкціонованого використання зображень, захищених авторським правом. Наш алгоритм, що базується на ШІ, та команда людської розвідки працюють разом, щоб швидко та ефективно виявити та зняти ці предмети, що порушують порушення, гарантуючи, що інтелектуальна власність вашого бренду залишається безпечною. Завдяки нашим легко масштабованим рішенням ви можете бути впевнені, що ваш бренд захищений, незалежно від того, де у світі продається ваша продукція. У нас є команда з понад 40 консультацій з ІС та понад 3000 покупців таємниць у 80+ країнах, що робить нас найкращим рішенням для боротьби з підробками як в Інтернеті, так і в режимі офлайн. Не дозволяйте підробникам та продавцям сірого ринку вкрасти ваш важко зароблений дохід. Боротьба проти підробки. Скрізь.
BrandVerity
brandverity.com
Основи цифрового маркетингу не такі вже й складні. Споживачі хочуть взаємодіяти з брендами, яким можна довіряти. Бренди хочуть заслужити довіру споживачів. Але коли бренд поширюється на різні маркетингові канали, веб-сайти та сторінки, таку довіру може бути важко встановити. Ось тут і вступаємо ми. Ми надаємо брендам інструменти, щоб побачити, як вони представлені в Інтернеті, і вжити заходів щодо того, що для них важливо. Результат: більш послідовний, ефективний і сумісний маркетинг, який сприяє довірі споживачів.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32 ринках, працюючи як з міжнародними компаніями, так і з представниками місцевих ринків.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варіанти використання, від обізнаності про ринок і управління цінами до розвідки про полиці та роздрібної торгівлі. Чому Wiser є надійним постачальником роздрібної аналітики для понад 500 брендів і роздрібних торговців у всьому світі? Кращі дані. Наша місія полягає в тому, щоб створити служби, які збирають і представляють найбільш точну та актуальну інформацію з мільйонів веб-сайтів і десятків тисяч фізичних магазинів. Інтелектуальні дані Wiser майже в реальному часі пропонують багатоканальне бачення для оптимізації щоденних і погодинних доходів, маржі та маркетингових стратегій. Дізнайтеся більше на www.wiser.com і підпишіться на @wiserinc.
VantageBP
vantagebp.com
У VantageBP ми допомагаємо найкращим світовим брендам зупиняти неавторизованих торгових посередників, усуваючи контрафактні продукти, виявляючи шахраїв-перепродавців і забезпечуючи онлайн-продажі на ринках електронної комерції за допомогою нашої власної правової технології.
Smart Protection
smartprotection.com
У Smart Protection ми захищаємо бренди від онлайн-підробок. Наша технологія виявляє та видаляє незаконні копії та неналежне використання брендів. Ми спеціалізуємося на двох сферах: Захист брендів, ми захищаємо продукти та бренди, що належать до всіх секторів, і всі види несанкціонованого використання. Захист вмісту, ми захищаємо фільми, серіали, прямі трансляції подій, кіберспорт, випромінювання та телеканали від піратства. З нашою платформою коефіцієнт ефективності підвищується до 95% щодо видалення незаконних підробок з ідентифікованих копій. Ми є експертами з ринків і соціальних медіа, а також учасниками програми Google TCRP (Програма надійного видалення авторських прав), тому це дозволяє нам видаляти URL-адреси з найвищою швидкістю та ефективністю. Ми постійно шукаємо найяскравіших талантів, щоб сформувати найкращу команду інженерів і вдосконалити нашу технологічну платформу за допомогою останніх досягнень ШІ.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander є провідною ринковою службою моніторингу відповідності партнерських правил і управління репутацією, яка активно сканує веб-сайти партнерів, платформи соціальних мереж і правопорушні веб-сайти в більшості країн за межами Азії. Нам довіряють як відомі компанії, так і МСП, і ми пишаємося тим, що є авторитетом у своїй галузі. Наразі Rightlander працює переважно на ринку iGaming, але протягом 2020/21 рр. він буде виходити на інші провідні афілійовані ринки.
Retail Shake
retailshake.com
Найповніший інструмент конкурентної розвідки Все, що вам потрібно знати про ваших конкурентів. Ціни, геолокація акцій, сайти, візуальні зображення товарів, текстові описи та навіть відгуки клієнтів. Retail Shake — це єдине рішення, яке забезпечує одночасний порівняльний аналіз усієї інформації про конкурентів. Відстежуйте та порівнюйте продукти в реальному часі. Будьте на крок попереду своїх конкурентів. Retail Shake надає вам актуальну інформацію про те, які продукти представлені на яких ринках, ціни, встановлені іншими дистриб’юторами, і відгуки, залишені клієнтами на різних платформах. Відстежуйте свою продукцію та своїх конкурентів.
FrigginYeah
frigginyeah.com
The FrigginYeah! Програмне забезпечення для моніторингу MAP перевіряє продукти вашого бренду на сотнях веб-сайтів електронної комерції, щоб виявити тих продавців, які можуть порушувати ваші угоди про мінімальну рекламовану ціну (MAP).
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 брендів як головному партнеру для прискорення торгівлі, базуються на неперевершеному зборі даних, що охоплює понад 1200 роздрібних торговців у 70+ країнах, а також на багаторічному досвіді та інтелектуальному лідерстві. Завдяки автоматизованим робочим процесам, власній прогнозній аналітиці, оптимізації вмісту та генеруючому штучному інтелекту ми гарантуємо, що у вас є потрібні інструменти, щоб залишатися попереду в сучасному конкурентному ринковому середовищі.
Netrivals
netrivals.com
Наявність повного та глобального бачення ринку є ключем до успіху. Netrivals знаходить продукти електронної комерції по всьому світу. Наші системи відстежують і щодня оновлюють ціни на понад 800 мільйонів товарів із +35 тисяч магазинів у +50 країнах, щоб надавати нашим клієнтам важливі дані про продукти в різних галузях. Ми знаємо, наскільки важливо мати оновлені дані та ціни, тому ми інтегруємо систему якості з подвійним рівнем перевірки цін. Саме тому Netrivals дотримується стандарту ISO та його вимог. Ми створили, впровадили, підтримуємо та вдосконалюємо систему управління інформаційною безпекою (ISMS) для обробки бізнес-даних наших клієнтів. Наші модулі є ідеальним поєднанням компонентів, за допомогою яких ви можете оцінити ефективність вашої стратегії ціноутворення та продукту: моніторинг цін, динамічне ціноутворення, конверсії, ринкові майданчики, дослідження ринку, BI, конкурентоспроможність, рейтинги та огляди, аналіз продуктів, моніторинг MAP. Усі дані, зібрані Netrivals, централізовані та уніфіковані, щоб ними могла скористатися будь-яка команда у вашій компанії (закупівлі, продажі, маркетинг, ціноутворення, бізнес-аналітика, команда продукту та менеджери категорій). Netrivals — це команда з 50 професіоналів, які допомагають сотням електронних компаній у всьому світі досягти поставлених цілей. У нас є спеціальна команда з питань успіху клієнтів і підтримки, щоб зробити подорож, яку ми будуємо разом, корисною. Гнучкість Netrivals забезпечує високий рівень персоналізації. Netrivals — це не просто платформа, а структура, яка допоможе вам розробити свою стратегію та досягти поставлених цілей. Ми хочемо запропонувати вам важелі для оптимізації ваших основних KPI. Ми допомагаємо вам отримати доступ до бачення ринку, необхідного для успіху в нинішньому конкурентному середовищі.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибокий галузевий досвід і штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати застосування політики MAP (мінімальна рекламована ціна), щоб забезпечити вам значні конкурентні переваги. Наша платформа заощаджує ваш час і гроші та допомагає захистити ваш створений канал перепродажу від неавторизованих або невідомих продавців на таких сайтах, як Amazon, які можуть завдати шкоди вашому бренду та маржі. Наші клієнти використовують наші послуги, щоб: • Отримати глибоке уявлення про свій онлайн-канал продажів • Оцінити ринкові можливості для нових продуктів і брендів • Керувати програмами MAP і запровадити їх • Зрозуміти зворотний зв’язок ринку та виявити проблеми з продуктами, перш ніж вони виникнуть. TrackStreet Services – видимість ринку TrackStreet моніторить Інтернет ринкові майданчики та окремі веб-сайти, щоб відстежувати, хто продає ваші продукти, де вони їх продають, їх ціну, а також надає вам інструменти для розуміння тенденцій продажів і розповсюдження, які керують ринковими рішеннями на основі даних. - Відповідність мінімальній рекламованій ціні (MAP) Завдяки найпотужнішій і ефективній платформі забезпечення дотримання MAP у галузі TrackStreet автоматизує багато процесів, інакше ручних, таких як надсилання сповіщень про порушення MAP, відстеження дотримання політики, а також створення та розповсюдження налаштованих заборон - Продавати списки. - Відстеження та агрегація відгуків про продукт TrackStreet Review Tracking — це проактивна служба моніторингу, яка відстежує всі ваші канали продажів в Інтернеті на наявність нових або оновлених відгуків, а потім компілює ваші відгуки споживачів в одному зручному інтерфейсі, де ви можете виконувати детальний аналіз і активувати автоматичні сповіщення, які інформувати вас про нові відгуки, які потребують вашої уваги. - Дилерський портал та інші модулі, які допоможуть вам покращити керування існуючою мережею авторизованих дилерів і продавців і збільшити дохід від каналу перепродажу. Як ми можемо вам допомогти? Зателефонуйте нам, щоб записатися на безкоштовну консультацію або отримати більше інформації на TrackStreet.com
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — це найточніша служба аналізу цін і продуктів, яка дає змогу відстежувати цінові стратегії ваших конкурентів і приймати виграшні цінові рішення. Ціноутворюючі команди використовують Skuuudle, щоб запропонувати справедливі ціни своїм клієнтам, не залишаючи маржу на столі випадково. Skuuudle може відстежувати ціни, знижки, зображення продуктів, наявність, огляди тощо. Ми можемо збирати з будь-якої області, будь-якого веб-сайту, будь-якої країни та з будь-якою частотою. Надання даних про конкурентів, які допоможуть вам приймати виграшні рішення щодо ціноутворення.
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