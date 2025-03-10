Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибокий галузевий досвід і штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати застосування політики MAP (мінімальна рекламована ціна), щоб забезпечити вам значні конкурентні переваги. Наша платформа заощаджує ваш час і гроші та допомагає захистити ваш створений канал перепродажу від неавторизованих або невідомих продавців на таких сайтах, як Amazon, які можуть завдати шкоди вашому бренду та маржі. Наші клієнти використовують наші послуги, щоб: • Отримати глибоке уявлення про свій онлайн-канал продажів • Оцінити ринкові можливості для нових продуктів і брендів • Керувати програмами MAP і запровадити їх • Зрозуміти зворотний зв’язок ринку та виявити проблеми з продуктами, перш ніж вони виникнуть. TrackStreet Services – видимість ринку TrackStreet моніторить Інтернет ринкові майданчики та окремі веб-сайти, щоб відстежувати, хто продає ваші продукти, де вони їх продають, їх ціну, а також надає вам інструменти для розуміння тенденцій продажів і розповсюдження, які керують ринковими рішеннями на основі даних. - Відповідність мінімальній рекламованій ціні (MAP) Завдяки найпотужнішій і ефективній платформі забезпечення дотримання MAP у галузі TrackStreet автоматизує багато процесів, інакше ручних, таких як надсилання сповіщень про порушення MAP, відстеження дотримання політики, а також створення та розповсюдження налаштованих заборон - Продавати списки. - Відстеження та агрегація відгуків про продукт TrackStreet Review Tracking — це проактивна служба моніторингу, яка відстежує всі ваші канали продажів в Інтернеті на наявність нових або оновлених відгуків, а потім компілює ваші відгуки споживачів в одному зручному інтерфейсі, де ви можете виконувати детальний аналіз і активувати автоматичні сповіщення, які інформувати вас про нові відгуки, які потребують вашої уваги. - Дилерський портал та інші модулі, які допоможуть вам покращити керування існуючою мережею авторизованих дилерів і продавців і збільшити дохід від каналу перепродажу. Як ми можемо вам допомогти? Зателефонуйте нам, щоб записатися на безкоштовну консультацію або отримати більше інформації на TrackStreet.com