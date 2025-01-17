Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки - Парагвай
Програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям керувати своєю онлайн-інформацією про продукти та послуги. Це допомагає захистити бренд від будь-яких форм зловживань, таких як шахрайство, порушення, підробки та порушення. Це програмне забезпечення особливо корисне для компаній, які продають продукцію через цифрові канали, де важко контролювати велику кількість інформації про продукт і бренд. Програмне забезпечення для захисту брендів відстежує численні цифрові канали, включно з пошуковими системами, такими як Google, веб-сайтами роздрібної торгівлі компанії та онлайн-магазинами, як-от Amazon і eBay, а також обліковими записами соціальних мереж. Це програмне забезпечення допомагає виявляти потенційні порушення на різних етапах і забезпечує усунення цих загроз до того, як вони досягнуть клієнтів. Крім того, він захищає репутацію бренду, дотримуючись політики щодо брендів і регулярно переглядаючи їх, щоб бути в курсі мінливих стандартів.
Запит на новий застосунок
Netrivals
netrivals.com
Наявність повного та глобального бачення ринку є ключем до успіху. Netrivals знаходить продукти електронної комерції по всьому світу. Наші системи відстежують і щодня оновлюють ціни на понад 800 мільйонів товарів із +35 тисяч магазинів у +50 країнах, щоб надавати нашим клієнтам важливі дані про продукти в різних галузях. Ми знаємо, наскільки важливо мати оновлені дані та ціни, тому ми інтегруємо систему якості з подвійним рівнем перевірки цін. Саме тому Netrivals дотримується стандарту ISO та його вимог. Ми створили, впровадили, підтримуємо та вдосконалюємо систему управління інформаційною безпекою (ISMS) для обробки бізнес-даних наших клієнтів. Наші модулі є ідеальним поєднанням компонентів, за допомогою яких ви можете оцінити ефективність вашої стратегії ціноутворення та продукту: моніторинг цін, динамічне ціноутворення, конверсії, ринкові майданчики, дослідження ринку, BI, конкурентоспроможність, рейтинги та огляди, аналіз продуктів, моніторинг MAP. Усі дані, зібрані Netrivals, централізовані та уніфіковані, щоб ними могла скористатися будь-яка команда у вашій компанії (закупівлі, продажі, маркетинг, ціноутворення, бізнес-аналітика, команда продукту та менеджери категорій). Netrivals — це команда з 50 професіоналів, які допомагають сотням електронних компаній у всьому світі досягти поставлених цілей. У нас є спеціальна команда з питань успіху клієнтів і підтримки, щоб зробити подорож, яку ми будуємо разом, корисною. Гнучкість Netrivals забезпечує високий рівень персоналізації. Netrivals — це не просто платформа, а структура, яка допоможе вам розробити свою стратегію та досягти поставлених цілей. Ми хочемо запропонувати вам важелі для оптимізації ваших основних KPI. Ми допомагаємо вам отримати доступ до бачення ринку, необхідного для успіху в нинішньому конкурентному середовищі.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простий і інтелектуальний сканер електронної комерції, ідеальний для збирання цін у реальному часі та результатів пошуку з веб-магазинів і ринків без навичок кодування. Використовуйте наш веб-додаток, щоб щоденно планувати дані про ціни та продавців. Використовуйте наш API, який надає вам доступ до необроблених даних, таких як ціни продавця, дані про категорії та вміст продукту, для ваших власних програм або звітів.
IP Moat
ipmoat.ai
Знайдіть і видаліть підроблені, правопорушні та скопійовані списки з онлайн-ринків Незалежно від того, чи стикаєтеся ви з конкурентами, які використовують назву вашого бренду, щоб отримати несправедливу перевагу; злочинці, що продають контрафактну продукцію; або щось середнє. IP Moat – це недороге рішення, яке справляє миттєвий ефект. Забезпечуючи вам душевний спокій і безпеку бренду, ви можете зосередитися на розвитку свого бізнесу. Жодних дорогих, тривалих судових процесів, які позбавляють вашої уваги. Просто введіть свої торговельні марки та будь-які реєстраційні номери патентів і зразків. Потім отримуйте сповіщення, коли будуть знайдені нові оголошення. Видаліть правопорушні списки одним натисканням кнопки. Захист від підробок.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security захищає бренди, виявляючи та зупиняючи онлайн-атаки з видаванням себе за бренд, перш ніж клієнти стануть жертвами. Наш запатентований механізм на основі штучного інтелекту швидше й точніше знаходить більше підроблених веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах і мобільних додатків, ніж застарілі підходи. Наш унікальний багатоаспектний підхід до керованого реагування – створення списків блоків, дані-приманки та наскрізне видалення – значно скорочує тривалість життя шахрайства та шкоду, який він може завдати.
VantageBP
vantagebp.com
У VantageBP ми допомагаємо найкращим світовим брендам зупиняти неавторизованих торгових посередників, усуваючи контрафактні продукти, виявляючи шахраїв-перепродавців і забезпечуючи онлайн-продажі на ринках електронної комерції за допомогою нашої власної правової технології.
Smart Protection
smartprotection.com
У Smart Protection ми захищаємо бренди від онлайн-підробок. Наша технологія виявляє та видаляє незаконні копії та неналежне використання брендів. Ми спеціалізуємося на двох сферах: Захист брендів, ми захищаємо продукти та бренди, що належать до всіх секторів, і всі види несанкціонованого використання. Захист вмісту, ми захищаємо фільми, серіали, прямі трансляції подій, кіберспорт, випромінювання та телеканали від піратства. З нашою платформою коефіцієнт ефективності підвищується до 95% щодо видалення незаконних підробок з ідентифікованих копій. Ми є експертами з ринків і соціальних медіа, а також учасниками програми Google TCRP (Програма надійного видалення авторських прав), тому це дозволяє нам видаляти URL-адреси з найвищою швидкістю та ефективністю. Ми постійно шукаємо найяскравіших талантів, щоб сформувати найкращу команду інженерів і вдосконалити нашу технологічну платформу за допомогою останніх досягнень ШІ.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander є провідною ринковою службою моніторингу відповідності партнерських правил і управління репутацією, яка активно сканує веб-сайти партнерів, платформи соціальних мереж і правопорушні веб-сайти в більшості країн за межами Азії. Нам довіряють як відомі компанії, так і МСП, і ми пишаємося тим, що є авторитетом у своїй галузі. Наразі Rightlander працює переважно на ринку iGaming, але протягом 2020/21 рр. він буде виходити на інші провідні афілійовані ринки.
Retail Shake
retailshake.com
Найповніший інструмент конкурентної розвідки Все, що вам потрібно знати про ваших конкурентів. Ціни, геолокація акцій, сайти, візуальні зображення товарів, текстові описи та навіть відгуки клієнтів. Retail Shake — це єдине рішення, яке забезпечує одночасний порівняльний аналіз усієї інформації про конкурентів. Відстежуйте та порівнюйте продукти в реальному часі. Будьте на крок попереду своїх конкурентів. Retail Shake надає вам актуальну інформацію про те, які продукти представлені на яких ринках, ціни, встановлені іншими дистриб’юторами, і відгуки, залишені клієнтами на різних платформах. Відстежуйте свою продукцію та своїх конкурентів.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality – це сервісна компанія, яка допомагає брендам відстежувати та запроваджувати політику мінімальної рекламованої ціни (MAP). Наш надійний процес і онлайн-інструменти відображають унікальний рівень досвіду нашої команди та розуміння ландшафту роздрібної торгівлі в Інтернеті.
FrigginYeah
frigginyeah.com
The FrigginYeah! Програмне забезпечення для моніторингу MAP перевіряє продукти вашого бренду на сотнях веб-сайтів електронної комерції, щоб виявити тих продавців, які можуть порушувати ваші угоди про мінімальну рекламовану ціну (MAP).
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви отримуєте: - Найкращий захист у галузі: блокуйте загрози електронної пошти за допомогою провідного в галузі виявлення на основі штучного інтелекту, якому довіряють понад 42 000 клієнтів. - Гнучкість розгортання: виберіть свій варіант розгортання - безпека електронної пошти надається зі шлюзом або без нього. - Виявлення світового класу на основі штучного інтелекту: застосуйте потужність штучного інтелекту, машинне навчання та соціальні графіки, щоб зробити безпеку розумнішою та розширити можливості співробітників.
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 брендів як головному партнеру для прискорення торгівлі, базуються на неперевершеному зборі даних, що охоплює понад 1200 роздрібних торговців у 70+ країнах, а також на багаторічному досвіді та інтелектуальному лідерстві. Завдяки автоматизованим робочим процесам, власній прогнозній аналітиці, оптимізації вмісту та генеруючому штучному інтелекту ми гарантуємо, що у вас є потрібні інструменти, щоб залишатися попереду в сучасному конкурентному ринковому середовищі.
Red Points
redpoints.com
Red Points — це найпоширеніше рішення для повернення цифрових доходів. Понад 1300 компаній покладаються на нашу платформу для боротьби з підробками, піратством і видаванням себе за іншу особу. Вони використовують Red Points, щоб повернути дохід, який їм по праву належить. З понад 300 професіоналами та офісами в Нью-Йорку, Барселоні, Пекіні та Солт-Лейк-Сіті компанія Red Points зруйнувала галузь, яка традиційно очолювалася постачальниками послуг, за допомогою масштабованого та економічно ефективного рішення.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — це найточніша служба аналізу цін і продуктів, яка дає змогу відстежувати цінові стратегії ваших конкурентів і приймати виграшні цінові рішення. Ціноутворюючі команди використовують Skuuudle, щоб запропонувати справедливі ціни своїм клієнтам, не залишаючи маржу на столі випадково. Skuuudle може відстежувати ціни, знижки, зображення продуктів, наявність, огляди тощо. Ми можемо збирати з будь-якої області, будь-якого веб-сайту, будь-якої країни та з будь-якою частотою. Надання даних про конкурентів, які допоможуть вам приймати виграшні рішення щодо ціноутворення.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — це фірма із захисту брендів, яка захищає доходи вашого бренду від підроблених пропозицій, продажів на сірому ринку та несанкціонованого використання зображень, захищених авторським правом. Наш алгоритм на основі штучного інтелекту та команда людського інтелекту працюють разом, щоб швидко й ефективно виявляти та видаляти ці правопорушні елементи, забезпечуючи безпеку інтелектуальної власності вашого бренду. За допомогою нашого рішення, яке легко масштабується, ви можете бути впевнені, що ваш бренд захищено незалежно від того, де у світі продаються ваші продукти. У нас є команда з понад 40 радників з інтелектуальної власності та понад 3000 таємних покупців у понад 80 країнах, що робить нас найкращим у своєму класі рішенням для боротьби з підробками як онлайн, так і офлайн. Не дозволяйте фальшивомонетникам і продавцям на сірому ринку вкрасти ваші важко зароблені доходи. Боротьба з підробками. всюди.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенні для провідних світових брендів і компаній. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.phishlabs.com. Ключова частина Fortra (нове обличчя HelpSystems) PhishLabs пишається тим, що є частиною комплексного портфоліо кібербезпеки Fortra. Fortra спрощує сьогоднішній складний ландшафт кібербезпеки, об’єднуючи взаємодоповнюючі продукти для вирішення проблем інноваційними способами. Ці інтегровані, масштабовані рішення вирішують проблеми, які швидко змінюються, з якими ви стикаєтеся під час захисту вашої організації. Завдяки потужному захисту від PhishLabs та інших, Fortra є вашим невпинним союзником, який поруч із вами на кожному кроці вашої подорожі до кібербезпеки.
BrandVerity
brandverity.com
Основи цифрового маркетингу не такі вже й складні. Споживачі хочуть взаємодіяти з брендами, яким можна довіряти. Бренди хочуть заслужити довіру споживачів. Але коли бренд поширюється на різні маркетингові канали, веб-сайти та сторінки, таку довіру може бути важко встановити. Ось тут і вступаємо ми. Ми надаємо брендам інструменти, щоб побачити, як вони представлені в Інтернеті, і вжити заходів щодо того, що для них важливо. Результат: більш послідовний, ефективний і сумісний маркетинг, який сприяє довірі споживачів.
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самостійні продукти, включають: технологію «Де купити», медіафайли, які можна придбати, і цифрову полицю. Наше програмне забезпечення дозволяє брендам електронної комерції забезпечувати чудову взаємодію з клієнтами, збирати детальну інформацію та підтримувати першокласний бренд. Застосовуючи до наших клієнтів підхід «перш за все партнерство», наша спеціальна команда з ефективної роботи бренду забезпечує спільне досягнення наших цілей.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фіксує рекламну діяльність у платному пошуку, звичайному пошуку, соціальних мережах, мобільному пошуку та системах покупок у всьому світі для відповідності брендам і партнерам, а також конкурентної розвідки. Інтерактивні агенції, спеціалісти з пошукового маркетингу та афілійовані маркетологи використовують Search Monitor для ефективнішого збору та аналізу конкурентної інформації. Щоб дізнатися більше, відвідайте http://www.thesearchmonitor.com.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варіанти використання, від обізнаності про ринок і управління цінами до розвідки про полиці та роздрібної торгівлі. Чому Wiser є надійним постачальником роздрібної аналітики для понад 500 брендів і роздрібних торговців у всьому світі? Кращі дані. Наша місія полягає в тому, щоб створити служби, які збирають і представляють найбільш точну та актуальну інформацію з мільйонів веб-сайтів і десятків тисяч фізичних магазинів. Інтелектуальні дані Wiser майже в реальному часі пропонують багатоканальне бачення для оптимізації щоденних і погодинних доходів, маржі та маркетингових стратегій. Дізнайтеся більше на www.wiser.com і підпишіться на @wiserinc.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32 ринках, працюючи як з міжнародними компаніями, так і з представниками місцевих ринків.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибокий галузевий досвід і штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати застосування політики MAP (мінімальна рекламована ціна), щоб забезпечити вам значні конкурентні переваги. Наша платформа заощаджує ваш час і гроші та допомагає захистити ваш створений канал перепродажу від неавторизованих або невідомих продавців на таких сайтах, як Amazon, які можуть завдати шкоди вашому бренду та маржі. Наші клієнти використовують наші послуги, щоб: • Отримати глибоке уявлення про свій онлайн-канал продажів • Оцінити ринкові можливості для нових продуктів і брендів • Керувати програмами MAP і запровадити їх • Зрозуміти зворотний зв’язок ринку та виявити проблеми з продуктами, перш ніж вони виникнуть. TrackStreet Services – видимість ринку TrackStreet моніторить Інтернет ринкові майданчики та окремі веб-сайти, щоб відстежувати, хто продає ваші продукти, де вони їх продають, їх ціну, а також надає вам інструменти для розуміння тенденцій продажів і розповсюдження, які керують ринковими рішеннями на основі даних. - Відповідність мінімальній рекламованій ціні (MAP) Завдяки найпотужнішій і ефективній платформі забезпечення дотримання MAP у галузі TrackStreet автоматизує багато процесів, інакше ручних, таких як надсилання сповіщень про порушення MAP, відстеження дотримання політики, а також створення та розповсюдження налаштованих заборон - Продавати списки. - Відстеження та агрегація відгуків про продукт TrackStreet Review Tracking — це проактивна служба моніторингу, яка відстежує всі ваші канали продажів в Інтернеті на наявність нових або оновлених відгуків, а потім компілює ваші відгуки споживачів в одному зручному інтерфейсі, де ви можете виконувати детальний аналіз і активувати автоматичні сповіщення, які інформувати вас про нові відгуки, які потребують вашої уваги. - Дилерський портал та інші модулі, які допоможуть вам покращити керування існуючою мережею авторизованих дилерів і продавців і збільшити дохід від каналу перепродажу. Як ми можемо вам допомогти? Зателефонуйте нам, щоб записатися на безкоштовну консультацію або отримати більше інформації на TrackStreet.com
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення роздрібного ціноутворення, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізувати дані про ціни та змінювати ціни на продукти залежно від їх ринкової стратегії. Користувачам пропонується отримання цін і численні механізми звітності для аналізу даних. Аналіз допомагає організаціям визначити можливості ціноутворення, наприклад, які продукти занижені або чи можна знизити ціну, але залишатися в межах бажаної норми прибутку. Інтегруючи Price2Spy із Google Analytics 4, ви вмикаєте перехресні посилання та аналіз двох наборів даних. Це допоможе вам визначити продукти з великою кількістю відвідувань і низькою кількістю продажів, продукти, на які ви залишаєте гроші на столі, не підвищуючи ціни, а також спосіб аналізу продуктів, які продаються повільно. API Price2Spy забезпечує тісну інтеграцію з програмним забезпеченням організації та дозволяє автоматично зіставляти ціни за конкурентами. Якщо зміни ціни знаходяться в межах певної маржі або перевищують заданий поріг, ціноутворення бренду можна оновити автоматично без будь-яких дій. Модуль Repricing дає вам змогу визначати свої стратегії ціноутворення, щоб визначити, які продукти можуть піднятися чи знизитися в ціні, і змінити ці ціни у вашому інтернет-магазині. Перш ніж проводити будь-яку переоцінку, ваші продукти мають бути порівняні з продуктами ваших конкурентів. Ми пропонуємо підбір продуктів вручну, автоматичний підбір, а також гібридний автоматичний підбір за допомогою машинного навчання. Алгоритм машинного навчання (ML) перевіряє продукти вашого сайту та продуктів ваших конкурентів, щоб забезпечити пропозицію лише значущих відповідних кандидатів. Усе це схвалює людина. Останнім часом усе більше й більше з вас користуються нашими службами вилучення даних про продукт, за допомогою яких ми скануємо сайти та витягуємо інформацію про продукт. Price2Spy здатний контролювати веб-сайти, створені для захисту від програм моніторингу. Ви можете віртуально бачити ціни своїх конкурентів, навіть якщо їхні веб-сайти не хочуть, щоб їх відстежували. Якщо ви використовуєте одну з підтримуваних платформ, наприклад; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop тощо. Price2Spy дає вам можливість інтегрувати його одним клацанням миші та виконувати переоцінку в реальному часі відповідно до ваших цінових стратегій. З вашого боку мало що потрібно зробити, щоб система запрацювала. Price2Spy пропонує навчальні посібники, демонстрації та онлайн-підтримку, щоб допомогти користувачам на цьому шляху.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздрібним торговцям прискорити зростання продажів, збільшити частку ринку та прибутково конкурувати в масштабах. Із запуском все більшої кількості цифрових каналів клієнти DataWeave використовують власну технологію компанії, щоб отримати чудові можливості вимірювання продуктивності в кожному зі своїх онлайн-каналів, що, у свою чергу, допомагає їм приймати розумніші та швидші рішення. Унікальні можливості, надані через платформу DataWeave, надають клієнтам правильні ключові показники ефективності, включаючи цінову конкурентоспроможність, якість вмісту та порівняльний аналіз, доступність продукту, ефективність просування, пошук і медіа-показ, рейтинг і аналіз відгуків – у режимі реального часу, стимулюючи збільшення продажів і частки ринку, одночасно надаючи клієнтам можливість вигідно конкурувати. Платформа не залежить від мови, що має вирішальне значення для полегшення обслуговування глобальних облікових записів DataWeave.
Prisync
prisync.com
Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync для отримання детального аналізу на рівні C і виконання своєї гри A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зіркова цілодобова онлайн-служба підтримки клієнтів завжди готова відповісти на будь-які ваші запити за лічені хвилини та переконатися, що ви отримаєте більше, ніж платите. Ми пропонуємо безкоштовну послугу адаптації, щоб спланувати довгострокові відносини з усіма нашими клієнтами. Чим Prisync унікальний: - Історичні тенденції ціноутворення - Відстеження наявності запасів - Масове імпортування й експортування - Динамічне ціноутворення - Миттєві сповіщення про зміни - Необмежене сповіщення електронною поштою - Необмежене відстеження конкурентів - Покриття валют у всьому світі - Детальне фільтрування та звітність Дізнайтеся більше на https: //prisync.com
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунтовані стратегічні рішення та отримувати більшу віддачу від свого бюджету PPC, від максимізації рентабельності інвестицій до захисту свого бренду. Потужний матеріал. І ви не можете отримати його ніде більше. Співпрацюйте з нами, щоб створити успішну стратегію платного пошуку. НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ: -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкращий інструмент пошуку (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - UK Search Awards 2021 -- Найкращий Використання даних (PPC) – срібло (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – найкраще використання пошуку - Фінанси (PPC) - Global Search Awards 2021