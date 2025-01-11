Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки - Польща

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення роздрібного ціноутворення, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізувати дані про ціни та змінювати ціни на продукти залежно від їх ринкової стратегії. Користувачам пропонується отримання цін і численні механізми звітності для аналізу даних. Аналіз допомагає організаціям визначити можливості ціноутворення, наприклад, які продукти занижені або чи можна знизити ціну, але залишатися в межах бажаної норми прибутку. Інтегруючи Price2Spy із Google Analytics 4, ви вмикаєте перехресні посилання та аналіз двох наборів даних. Це допоможе вам визначити продукти з великою кількістю відвідувань і низькою кількістю продажів, продукти, на які ви залишаєте гроші на столі, не підвищуючи ціни, а також спосіб аналізу продуктів, які продаються повільно. API Price2Spy забезпечує тісну інтеграцію з програмним забезпеченням організації та дозволяє автоматично зіставляти ціни за конкурентами. Якщо зміни ціни знаходяться в межах певної маржі або перевищують заданий поріг, ціноутворення бренду можна оновити автоматично без будь-яких дій. Модуль Repricing дає вам змогу визначати свої стратегії ціноутворення, щоб визначити, які продукти можуть піднятися чи знизитися в ціні, і змінити ці ціни у вашому інтернет-магазині. Перш ніж проводити будь-яку переоцінку, ваші продукти мають бути порівняні з продуктами ваших конкурентів. Ми пропонуємо підбір продуктів вручну, автоматичний підбір, а також гібридний автоматичний підбір за допомогою машинного навчання. Алгоритм машинного навчання (ML) перевіряє продукти вашого сайту та продуктів ваших конкурентів, щоб забезпечити пропозицію лише значущих відповідних кандидатів. Усе це схвалює людина. Останнім часом усе більше й більше з вас користуються нашими службами вилучення даних про продукт, за допомогою яких ми скануємо сайти та витягуємо інформацію про продукт. Price2Spy здатний контролювати веб-сайти, створені для захисту від програм моніторингу. Ви можете віртуально бачити ціни своїх конкурентів, навіть якщо їхні веб-сайти не хочуть, щоб їх відстежували. Якщо ви використовуєте одну з підтримуваних платформ, наприклад; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop тощо. Price2Spy дає вам можливість інтегрувати його одним клацанням миші та виконувати переоцінку в реальному часі відповідно до ваших цінових стратегій. З вашого боку мало що потрібно зробити, щоб система запрацювала. Price2Spy пропонує навчальні посібники, демонстрації та онлайн-підтримку, щоб допомогти користувачам на цьому шляху.