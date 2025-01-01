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Програмне забезпечення для захисту торгової марки
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Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям керувати своєю онлайн-інформацією про продукти та послуги. Це допомагає захистити бренд від будь-яких форм зловживань, таких як шахрайство, порушення, підробки та порушення. Це програмне забезпечення особливо корисне для компаній, які продають продукцію через цифрові канали, де важко контролювати велику кількість інформації про продукт і бренд. Програмне забезпечення для захисту брендів відстежує численні цифрові канали, включно з пошуковими системами, такими як Google, веб-сайтами роздрібної торгівлі компанії та онлайн-магазинами, як-от Amazon і eBay, а також обліковими записами соціальних мереж. Це програмне забезпечення допомагає виявляти потенційні порушення на різних етапах і забезпечує усунення цих загроз до того, як вони досягнуть клієнтів. Крім того, він захищає репутацію бренду, дотримуючись політики щодо брендів і регулярно переглядаючи їх, щоб бути в курсі мінливих стандартів.

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Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy - програмне забезпечення для аналізу цін, що дозволяє підприємствам моніторити, аналізувати та оптимізувати свої стратегії ціноутворення.

The Search Monitor

The Search Monitor

thesearchmonitor.com

Пошуковий монітор відстежує рекламну активність у пошуку, соціальних мережах та на платформах електронної комерції для аналізу конкурентів та контролю брендів.

ShoppingScraper

ShoppingScraper

shoppingscraper.com

ShoppingScraper - інструмент для збору цін і даних з онлайн-магазинів, що дозволяє проводити моніторинг та аналіз без необхідності програмування.

Trade Vitality

Trade Vitality

tradevitality.com

Trade Vitality - це сервіс, що допомагає брендам контролювати та забезпечувати дотримання політики мінімальних рекламованих цін (MAP).

Red Points

Red Points

redpoints.com

Додаток Red Points допомагає компаніям виявляти та вирішувати проблеми з втратою доходу через підробки, піратство та зловживання інтелектуальною власністю.

IP Moat

IP Moat

ipmoat.ai

IP Moat допомагає знайти та видалити підроблені та порушувальні товари з онлайн-ринків, захищаючи вашу марку та бізнес.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo — це аналітичний інструмент для електронної комерції, що спеціалізується на моніторингу цін та автоматизації для онлайн-магазинів і виробників.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions надає дані для бізнесу, допомагаючи приймати рішення про ціни та управління в роздрібні та онлайн-продажі.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — платформа для аналітики цифрових полиць і динамічного ціноутворення для глобальних брендів і розничних продавців.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.

Prisync

Prisync

prisync.com

Prisync – інструмент для моніторингу цін конкурентів у режимі реального часу, що допомагає бізнесам оптимізувати ціноутворення та управління запасами.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena - це платформа для аналізу ринку платної пошукової реклами, яка допомагає підприємствам покращити стратегії та результати своїх кампаній.

Allure Security

Allure Security

alluresecurity.com

Allure Security захищає бренди від підробок в інтернеті, виявляючи та блокуючи шахрайські сайти та додатки за допомогою штучного інтелекту.

BrandMonitor

BrandMonitor

brand-monitor.com

BrandMonitor захищає ваш бренд від підробок та несанкціонованих продажів, використовуючи алгоритми штучного інтелекту та команду фахівців для виявлення і усунення порушень.

BrandVerity

BrandVerity

brandverity.com

BrandVerity - інструмент для контролю присутності бренду в Інтернеті, що допомагає відстежувати партнерський маркетинг та забезпечувати відповідність.

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet моніторить дистрибуцію брендів в Інтернеті, забезпечує контроль цін та допомагає уникнути несанкціонованих продажів.

VantageBP

VantageBP

vantagebp.com

Додаток VantageBP допомагає брендам запобігти несанкціонованому продажу, виявляти підроблені продукти та контролювати онлайн-продажі на ринках електронної комерції.

Smart Protection

Smart Protection

smartprotection.com

Smart Protection захищає бренди від онлайн контрафакту, виявляючи та видаляючи незаконні копії та неналежне використання товарів і контенту.

Rightlander

Rightlander

rightlander.com

Rightlander - додаток для моніторингу відповідності партнерських програм та оптимізації маркетингових кампаній у сфері ігрових онлайн послуг.

Retail Shake

Retail Shake

retailshake.com

Retail Shake – інструмент для моніторингу конкурентів: ціни, запаси, відгуки, і місцезнаходження продуктів в реальному часі.

FrigginYeah

FrigginYeah

frigginyeah.com

FrigginYeah! - програмне забезпечення для моніторингу MAP, що аналізує товари вашого бренду на eCommerce сайтах для виявлення порушників цінових угод.

Profitero

Profitero

profitero.com

Profitero — це платформа для управління даними про продукти та аналітики, що допомагає підприємствам оптимізувати інформацію про товари для кращого прийняття рішень.

Netrivals

Netrivals

netrivals.com

Netrivals - платформа для відстеження цін, аналізу ринку та моніторингу товарів для підприємств в е-комерції з метою оптимізації стратегії.

Skuuudle

Skuuudle

skuuudle.com

Skuuudle - сервіс моніторингу цін та продуктів, який дозволяє відстежувати стратегії цін конкурентів та приймати обґрунтовані рішення щодо цін.

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