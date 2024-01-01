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Програмне забезпечення для захисту торгової марки - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям керувати своєю онлайн-інформацією про продукти та послуги. Це допомагає захистити бренд від будь-яких форм зловживань, таких як шахрайство, порушення, підробки та порушення. Це програмне забезпечення особливо корисне для компаній, які продають продукцію через цифрові канали, де важко контролювати велику кількість інформації про продукт і бренд. Програмне забезпечення для захисту брендів відстежує численні цифрові канали, включно з пошуковими системами, такими як Google, веб-сайтами роздрібної торгівлі компанії та онлайн-магазинами, як-от Amazon і eBay, а також обліковими записами соціальних мереж. Це програмне забезпечення допомагає виявляти потенційні порушення на різних етапах і забезпечує усунення цих загроз до того, як вони досягнуть клієнтів. Крім того, він захищає репутацію бренду, дотримуючись політики щодо брендів і регулярно переглядаючи їх, щоб бути в курсі мінливих стандартів.
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фіксує рекламну діяльність у платному пошуку, звичайному пошуку, соціальних мережах, мобільному пошуку та системах покупок у всьому світі для відповідності брендам і партнерам, а також конкурентної розвідки. Інтерактивні агенції, спеціалісти з пошукового маркетингу та афілійовані марк...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality – це сервісна компанія, яка допомагає брендам відстежувати та запроваджувати політику мінімальної рекламованої ціни (MAP). Наш надійний процес і онлайн-інструменти відображають унікальний рівень досвіду нашої команди та розуміння ландшафту роздрібної торгівлі в Інтернеті.
IP Moat
ipmoat.ai
Знайдіть і видаліть підроблені, правопорушні та скопійовані списки з онлайн-ринків Незалежно від того, чи стикаєтеся ви з конкурентами, які використовують назву вашого бренду, щоб отримати несправедливу перевагу; злочинці, що продають контрафактну продукцію; або щось середнє. IP Moat – це недороге р...
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви ...
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунт...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простий і інтелектуальний сканер електронної комерції, ідеальний для збирання цін у реальному часі та результатів пошуку з веб-магазинів і ринків без навичок кодування. Використовуйте наш веб-додаток, щоб щоденно планувати дані про ціни та продавців. Використовуйте наш API, який надає вам доступ до ...
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security захищає бренди, виявляючи та зупиняючи онлайн-атаки з видаванням себе за бренд, перш ніж клієнти стануть жертвами. Наш запатентований механізм на основі штучного інтелекту швидше й точніше знаходить більше підроблених веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах і мобільних дод...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — це фірма із захисту брендів, яка захищає доходи вашого бренду від підроблених пропозицій, продажів на сірому ринку та несанкціонованого використання зображень, захищених авторським правом. Наш алгоритм на основі штучного інтелекту та команда людського інтелекту працюють разом, щоб шви...
BrandVerity
brandverity.com
Основи цифрового маркетингу не такі вже й складні. Споживачі хочуть взаємодіяти з брендами, яким можна довіряти. Бренди хочуть заслужити довіру споживачів. Але коли бренд поширюється на різні маркетингові канали, веб-сайти та сторінки, таку довіру може бути важко встановити. Ось тут і вступаємо ми. ...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення роздрібного ціноутворення, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та ана...
VantageBP
vantagebp.com
У VantageBP ми допомагаємо найкращим світовим брендам зупиняти неавторизованих торгових посередників, усуваючи контрафактні продукти, виявляючи шахраїв-перепродавців і забезпечуючи онлайн-продажі на ринках електронної комерції за допомогою нашої власної правової технології.
Smart Protection
smartprotection.com
У Smart Protection ми захищаємо бренди від онлайн-підробок. Наша технологія виявляє та видаляє незаконні копії та неналежне використання брендів. Ми спеціалізуємося на двох сферах: Захист брендів, ми захищаємо продукти та бренди, що належать до всіх секторів, і всі види несанкціонованого використанн...
Rightlander
rightlander.com
Rightlander є провідною ринковою службою моніторингу відповідності партнерських правил і управління репутацією, яка активно сканує веб-сайти партнерів, платформи соціальних мереж і правопорушні веб-сайти в більшості країн за межами Азії. Нам довіряють як відомі компанії, так і МСП, і ми пишаємося ти...
Retail Shake
retailshake.com
Найповніший інструмент конкурентної розвідки Все, що вам потрібно знати про ваших конкурентів. Ціни, геолокація акцій, сайти, візуальні зображення товарів, текстові описи та навіть відгуки клієнтів. Retail Shake — це єдине рішення, яке забезпечує одночасний порівняльний аналіз усієї інформації про к...
FrigginYeah
frigginyeah.com
The FrigginYeah! Програмне забезпечення для моніторингу MAP перевіряє продукти вашого бренду на сотнях веб-сайтів електронної комерції, щоб виявити тих продавців, які можуть порушувати ваші угоди про мінімальну рекламовану ціну (MAP).
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 бре...
Red Points
redpoints.com
Red Points є найпоширенішим рішенням для повернення цифрових доходів. Понад 1300 компаній покладаються на нашу платформу для боротьби з підробками, піратством і видаванням себе за іншу особу. Вони використовують Red Points, щоб повернути дохід, який їм по праву належить. Маючи понад 300 професіоналі...
Netrivals
netrivals.com
Наявність повного та глобального бачення ринку є ключем до успіху. Netrivals знаходить продукти електронної комерції по всьому світу. Наші системи відстежують і щодня оновлюють ціни на понад 800 мільйонів товарів із +35 тисяч магазинів у +50 країнах, щоб надавати нашим клієнтам важливі дані про прод...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенн...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибокий галузевий досвід і штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати засто...
Prisync
prisync.com
Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync для отримання детального аналізу на рівні C і виконання своєї гри A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зі...
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — це найточніша служба аналізу цін і продуктів, яка дає змогу відстежувати цінові стратегії ваших конкурентів і приймати виграшні цінові рішення. Ціноутворюючі команди використовують Skuuudle, щоб запропонувати справедливі ціни своїм клієнтам, не залишаючи маржу на столі випадково. Skuuudle...