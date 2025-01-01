Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки

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Маркетингові лідери використовують програмне забезпечення Unified Brand Intelligence (UBI), щоб покращити здоров’я бренду та розширити охоплення своєї маркетингової воронки. Команди бренд-маркетингу, орієнтовані на споживачів, використовують рішення UBI, щоб отримати інформацію про щоденні або періодичні настрої та сприйняття своїх споживачів або покупців. Платформи UBI систематично збирають онлайн-сигнали з різних цифрових каналів, включаючи рекламу, веб-трафік, соціальні медіа, зв’язки з громадськістю та онлайн-огляди. Завдяки комплексному аналізу ці платформи оцінюють, чи перевершує помітність бренду конкурентів, і оцінюють резонанс маркетингу бренду серед покупців. Платформи UBI пропонують індивідуальні рекомендації щодо ініціатив щодо вдосконалення бренду.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition - додаток для аналізу тенденцій, що надає дані для обґрунтованих стратегічних рішень у реальному часі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions - інструмент для моніторингу згадок про бренд в Інтернеті та соціальних мережах з можливістю аналізу настроїв та конкурентного моніторингу.
Audiense
audiense.com
Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — платформа для управління брендом, яка оптимізує психографіку та цінності, допомагаючи з командною злагодою та покращенням взаємодії з клієнтами.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz - платформа для аналітики та взаємодії в соціальних медіа, що допомагає бізнесам керувати присутністю онлайн та оптимізувати стратегії маркетингу.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial - це платформа для аналізу аудиторії соціальних медіа, що дозволяє вивчати інтереси, поведінку та сегментацію аудиторії для покращення маркетингових стратегій.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — платформа для тестування та валідації інноваційних ідей, що спрощує процес дослідження та аналізу споживчої поведінки.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Comments Analytics аналізує коментарі та відгуки клієнтів, виявляє настрої та теми, щоб допомогти бізнесам покращити обслуговування та продукцію.
Attest
askattest.com
Attest – платформа для дослідження споживачів, яка забезпечує доступ до даних про цільову аудиторію і аналіз можливостей через опитування.
Suzy
suzy.com
Suzy - це платформа для збору споживчих даних, яка дозволяє брендам аналізувати та адаптувати свої стратегії відповідно до змін у поведінці споживачів.
BrandOps
brandops.io
BrandOps допомагає маркетинговим командам отримувати аналітику про ефективність їх кампаній на різних цифрових каналах та покращувати стратегії за даними.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions надає дані для бізнесу, допомагаючи приймати рішення про ціни та управління в роздрібні та онлайн-продажі.
Latana
latana.com
Latana - інструмент для відстеження бренду, що надає детальну інформацію про споживачів та їхню взаємодію з брендами через машинне навчання.
Zinklar
zinklar.com
Zinklar - платформа для отримання споживчих даних в реальному часі, що допомагає брендам зрозуміти вподобання та поведінку споживачів у різних країнах.
MFour
mfour.com
MFour — це додаток, що надає бізнесам доступ до даних про споживачів та їхню поведінку для покращення розуміння цільових аудиторій та оптимізації стратегій.
Upwave
upwave.com
Upwave - платформа аналітики для оцінки ефективності бренд-реклами через багатоканальне відстеження показників у реальному часі.
quantilope
quantilope.com
Quantilope автоматизує дослідження споживачів, забезпечуючи швидкий доступ до якісних даних для прийняття рішень на основі аналізу.
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