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Програмне забезпечення Brand Intelligence
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Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Маркетингові лідери використовують програмне забезпечення Unified Brand Intelligence (UBI), щоб покращити здоров’я бренду та розширити охоплення своєї маркетингової воронки. Команди бренд-маркетингу, орієнтовані на споживачів, використовують рішення UBI, щоб отримати інформацію про щоденні або періодичні настрої та сприйняття своїх споживачів або покупців. Платформи UBI систематично збирають онлайн-сигнали з різних цифрових каналів, включаючи рекламу, веб-трафік, соціальні медіа, зв’язки з громадськістю та онлайн-огляди. Завдяки комплексному аналізу ці платформи оцінюють, чи перевершує помітність бренду конкурентів, і оцінюють резонанс маркетингу бренду серед покупців. Платформи UBI пропонують індивідуальні рекомендації щодо ініціатив щодо вдосконалення бренду.

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Trensition - додаток для аналізу тенденцій, що надає дані для обґрунтованих стратегічних рішень у реальному часі.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions - інструмент для моніторингу згадок про бренд в Інтернеті та соціальних мережах з можливістю аналізу настроїв та конкурентного моніторингу.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth — платформа для управління брендом, яка оптимізує психографіку та цінності, допомагаючи з командною злагодою та покращенням взаємодії з клієнтами.

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz - платформа для аналітики та взаємодії в соціальних медіа, що допомагає бізнесам керувати присутністю онлайн та оптимізувати стратегії маркетингу.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial - це платформа для аналізу аудиторії соціальних медіа, що дозволяє вивчати інтереси, поведінку та сегментацію аудиторії для покращення маркетингових стратегій.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide — платформа для тестування та валідації інноваційних ідей, що спрощує процес дослідження та аналізу споживчої поведінки.

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Comments Analytics аналізує коментарі та відгуки клієнтів, виявляє настрої та теми, щоб допомогти бізнесам покращити обслуговування та продукцію.

Attest

Attest

askattest.com

Attest – платформа для дослідження споживачів, яка забезпечує доступ до даних про цільову аудиторію і аналіз можливостей через опитування.

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy - це платформа для збору споживчих даних, яка дозволяє брендам аналізувати та адаптувати свої стратегії відповідно до змін у поведінці споживачів.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

BrandOps допомагає маркетинговим командам отримувати аналітику про ефективність їх кампаній на різних цифрових каналах та покращувати стратегії за даними.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions надає дані для бізнесу, допомагаючи приймати рішення про ціни та управління в роздрібні та онлайн-продажі.

Latana

Latana

latana.com

Latana - інструмент для відстеження бренду, що надає детальну інформацію про споживачів та їхню взаємодію з брендами через машинне навчання.

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Zinklar - платформа для отримання споживчих даних в реальному часі, що допомагає брендам зрозуміти вподобання та поведінку споживачів у різних країнах.

MFour

MFour

mfour.com

MFour — це додаток, що надає бізнесам доступ до даних про споживачів та їхню поведінку для покращення розуміння цільових аудиторій та оптимізації стратегій.

Upwave

Upwave

upwave.com

Upwave - платформа аналітики для оцінки ефективності бренд-реклами через багатоканальне відстеження показників у реальному часі.

quantilope

quantilope

quantilope.com

Quantilope автоматизує дослідження споживачів, забезпечуючи швидкий доступ до якісних даних для прийняття рішень на основі аналізу.

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