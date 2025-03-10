Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Маркетингові лідери використовують програмне забезпечення Unified Brand Intelligence (UBI), щоб покращити здоров’я бренду та розширити охоплення своєї маркетингової воронки. Команди бренд-маркетингу, орієнтовані на споживачів, використовують рішення UBI, щоб отримати інформацію про щоденні або періодичні настрої та сприйняття своїх споживачів або покупців. Платформи UBI систематично збирають онлайн-сигнали з різних цифрових каналів, включаючи рекламу, веб-трафік, соціальні медіа, зв’язки з громадськістю та онлайн-огляди. Завдяки комплексному аналізу ці платформи оцінюють, чи перевершує помітність бренду конкурентів, і оцінюють резонанс маркетингу бренду серед покупців. Платформи UBI пропонують індивідуальні рекомендації щодо ініціатив щодо вдосконалення бренду.
Запит на новий застосунок
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics — платформа для управління досвідом, яка дозволяє створювати опитування, аналізувати дані та отримувати інсайти для покращення бізнес-процесів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI – це платформа управління брендом, яка використовує штучний інтелект для розробки стратегій, тестування креативу та моніторингу ефективності в реальному часі.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition - додаток для аналізу тенденцій, що надає дані для обґрунтованих стратегічних рішень у реальному часі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions - інструмент для моніторингу згадок про бренд в Інтернеті та соціальних мережах з можливістю аналізу настроїв та конкурентного моніторингу.
Audiense
audiense.com
Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — платформа для управління брендом, яка оптимізує психографіку та цінності, допомагаючи з командною злагодою та покращенням взаємодії з клієнтами.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz - платформа для аналітики та взаємодії в соціальних медіа, що допомагає бізнесам керувати присутністю онлайн та оптимізувати стратегії маркетингу.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial - це платформа для аналізу аудиторії соціальних медіа, що дозволяє вивчати інтереси, поведінку та сегментацію аудиторії для покращення маркетингових стратегій.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — це платформа SaaS, створена та постійно вдосконалювана експертами зі споживачів Dig Insights. Upsiide дозволяє вдосконалювати та перевіряти ваші інноваційні ідеї ефективніше та результативніше. ... Показати більше Організації, які переносять свій інноваційний процес на платформу Upsiide, значно скорочують час виходу на ринок і значно покращують успіх на ринку. Інновації часто асоціюються з новими продуктами. Але інновації набагато ширші, охоплюючи нові продукти, нові варіанти, нові функції, нові послуги, нові заяви, нові комунікації тощо. Upsiide — це єдина платформа для тестування кожної інновації в кожній категорії. Скориставшись нашими власними експертами з дослідження споживачів та їхнім десятирічним досвідом, ми переосмислили 3 основні елементи традиційних досліджень: - Досвід респондентів: гейміфікований інтерфейс Upsiide сприяє кращому залученню респондентів і точнішим даним. - Досвід аналізу: інтуїтивно зрозуміла візуалізація даних, яка полегшує стратегічний аналіз і прийняття рішень. - Створення дослідження: створені фахівцями настроювані шаблони досліджень, що охоплюють низку інноваційних потреб. Upsiide є дуже гнучким і його можна використовувати як завгодно – як платформу для аналізу інновацій для всієї вашої організації або просто для проведення окремих досліджень. Натисніть кнопки вгорі, щоб перевірити Upsiide самостійно, без ризику, або поспілкуватися з нашою командою продажів для демонстрації!
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Цінні, чіткі, вагомі та чудові відомості з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продуктів, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який забезпечує поглиблений аналіз неструктурованих текстових даних, включаючи аналіз настроїв, категорії коментарів, розпізнавання іменованих об’єктів і вилучення ключових слів. Основні переваги служб CommentsAnalytics: 1 – Статистика клієнтів 2 - Управління репутацією бренду 3 - Розробка продукту та інновації 4 - Покращення досвіду клієнтів
Attest
askattest.com
Attest — це платформа дослідження споживачів, яка замінює здогадки фактами. Ми дозволяємо будь-кому легко та швидко отримати доступ до цільової аудиторії та відкрити можливості за допомогою даних споживачів. Ми робимо це, об’єднуючи найкращі дослідницькі технології та людський досвід. Такі відомі бренди, як Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, покладаються на нас, щоб надавати їм інформацію, якій вони можуть довіряти. На нашій платформі самообслуговування ви можете за лічені хвилини опитати 125 мільйонів споживачів у 59 країнах; вони відповідають на ваші гострі запитання в середньому за 48 годин. Наша методологія змішаної панелі означає, що відповіді гарантовано будуть безупередженими. Для нас дуже важлива точна якість даних, тому ми тричі перевіряємо ваші дані за допомогою людей і ШІ. Ми пишаємося тим, що маємо настільки інтуїтивно зрозумілу платформу, що нею може користуватися практично кожен. Але ми розуміємо, що не всі дослідники, тому, якщо вам потрібна допомога в створенні опитування, наша команда дослідження клієнтів може порадити вас. Ми не стягуємо з вас додаткові кошти за їхній досвід. Атест створений для команд. Необмежена кількість членів команди може використовувати його, а наша модель ціноутворення проста: 1 кредит = 1 відповідь (незалежно від того, звідки надійшла ця відповідь. Використовуйте нас для великих дослідницьких проектів, запланованих на кілька місяців наперед, до термінових спеціальних запитів на дані, які з’являються останнім. Тому що коли ви завжди знаєте, як ваші цільові споживачі змінюються, діють, почуваються та купують, ви можете підтвердити кожне рішення правильний.
Suzy
suzy.com
Suzy — це наскрізна платформа аналізу споживачів, яка об’єднує кількісні, якісні та високоякісні аудиторії в єдину підключену дослідницьку хмару. Набір продуктів Suzy дозволяє проводити надійні та повторювані дослідження — ефективно та в масштабі.
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, брендами-героями та галузевими контрольними показниками. BrandOps надає інформацію про зростання на основі тисяч сигналів із таких каналів, як сайти оглядів, платформи соціальних мереж, понад 6000 джерел новин, подкасти, пошук тощо. BrandOps знімає навантаження на дані з ваших оперативних команд. Дані збираються, зберігаються та обробляються автоматично. Компанії, що швидко розвиваються, використовують BrandOps для розвитку свого бізнесу та створення здорової маркетингової машини. https://www.brandops.io/
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варіанти використання, від обізнаності про ринок і управління цінами до розвідки про полиці та роздрібної торгівлі. Чому Wiser є надійним постачальником роздрібної аналітики для понад 500 брендів і роздрібних торговців у всьому світі? Кращі дані. Наша місія полягає в тому, щоб створити служби, які збирають і представляють найбільш точну та актуальну інформацію з мільйонів веб-сайтів і десятків тисяч фізичних магазинів. Інтелектуальні дані Wiser майже в реальному часі пропонують багатоканальне бачення для оптимізації щоденних і погодинних доходів, маржі та маркетингових стратегій. Дізнайтеся більше на www.wiser.com і підпишіться на @wiserinc.
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, яка забезпечує результати в реальному часі та перетворює Consumer Insights на щоденне рішення для брендів у всьому світі. Він пропонує брендам продукт, який традиційно купується через агентства з дослідження ринку на основі річної передплати. Простий, легкий і за допомогою команди спеціалізованих дослідників дозволяє брендам взаємодіяти зі споживачами в будь-який час і в будь-якому місці та отримувати унікальну високоякісну інформацію про поведінку та ставлення завдяки своїй близькості до споживання.
MFour
mfour.com
MFour надає компаніям можливість легкого доступу до експертної інформації про споживачів і поведінкових даних, щоб краще зрозуміти цільову аудиторію, оптимізувати стратегії кампаній і сприяти розвитку бізнесу. Створена на основі найповнішого та надійного уніфікованого набору даних, MFour Studio є єдиною платформою для уніфікації підтверджених опитувань споживачів на основі даних додатків, веб-сайтів і трафіку в реальному часі, щоб відповіді відповідали діям. Його інтуїтивно зрозумілий і простий у навігації набір інструментів на основі штучного інтелекту, інтегрованих безпосередньо в платформу MFour Studio, дозволяє людям будь-якого рівня кваліфікації легко збирати, аналізувати та миттєво впроваджувати точні дані. MFour просуває дослідження ринку вперед, передаючи силу команди експертів з дослідження ринку в руки кожного професіонала.
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що оновлюються щодня, для цифрового, лінійного, адресного та CTV.
quantilope
quantilope.com
quantilope автоматизує дослідження споживачів, щоб отримати доступ до високоякісної інформації швидко та легко. Наша Consumer Intelligence Platform пропонує вдосконалені кількісні та якісні рішення на основі ШІ для підтримки прийняття рішень на основі даних. Заснована в 2014 році компанія quantilope була визнана найкращим постачальником технологій для споживчих досліджень і одним із 50 найбільш інноваційних постачальників у світі (Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). quantilope надає споживачам інформацію про впізнаваність бренду, сегментацію ринку, тестування реклами, концепції продукту та аналіз цін для понад 300 брендів, включаючи Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD тощо. Відомості про компанію: quantilope була заснована в 2014 році, її штаб-квартира розташована в Гамбурзі, Німеччина, з додатковими офісами в Нью-Йорку, Лондоні та Вільнюсі. У всьому світі Quantilope налічує понад 250 штатних працівників. [email protected]
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.