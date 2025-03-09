Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Attest

askattest.com

Attest — це платформа дослідження споживачів, яка замінює здогадки фактами. Ми дозволяємо будь-кому легко та швидко отримати доступ до цільової аудиторії та відкрити можливості за допомогою даних споживачів. Ми робимо це, об’єднуючи найкращі дослідницькі технології та людський досвід. Такі відомі бренди, як Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, покладаються на нас, щоб надавати їм інформацію, якій вони можуть довіряти. На нашій платформі самообслуговування ви можете за лічені хвилини опитати 125 мільйонів споживачів у 59 країнах; вони відповідають на ваші гострі запитання в середньому за 48 годин. Наша методологія змішаної панелі означає, що відповіді гарантовано будуть безупередженими. Для нас дуже важлива точна якість даних, тому ми тричі перевіряємо ваші дані за допомогою людей і ШІ. Ми пишаємося тим, що маємо настільки інтуїтивно зрозумілу платформу, що нею може користуватися практично кожен. Але ми розуміємо, що не всі дослідники, тому, якщо вам потрібна допомога в створенні опитування, наша команда дослідження клієнтів може порадити вас. Ми не стягуємо з вас додаткові кошти за їхній досвід. Атест створений для команд. Необмежена кількість членів команди може використовувати його, а наша модель ціноутворення проста: 1 кредит = 1 відповідь (незалежно від того, звідки надійшла ця відповідь. Використовуйте нас для великих дослідницьких проектів, запланованих на кілька місяців наперед, до термінових спеціальних запитів на дані, які з’являються останнім. Тому що коли ви завжди знаєте, як ваші цільові споживачі змінюються, діють, почуваються та купують, ви можете підтвердити кожне рішення правильний.